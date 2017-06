18 flygtninge fik job på 48 timer

WIN WIN WIN. To døgn efter et møde mellem Stack-Cup Scandinavia i St. Magleby og formanden for Venligboerne i Dragør havde 18 flygtninge og en dansker en jobkontrakt, og det første aftenhold var på job ved maskinerne.

Af Hanne Bjørton

ST. MAGLEBY: Virksomheden Stack-Cup Scandinavia flyttede for knap tre uger siden fra Viby Sjælland til Store Magleby på grund af pladsproblemer. Og på Sydamager fik stifter og direktør Jakob Evert kort tid efter en smagsprøve på, hvor hurtigt det kan gå at skaffe arbejdskraft, når man står og har brug for den.

Virksomheden producerer, sælger og vasker Stack-Cups. Særlige plastkrus og -kander, som om få uger transporterer øl rundt for eksempel på årets Roskilde Festival. Ganske kort tid efter skal en anden stor kunde – Grøn, der tidligere hed Grøn Koncert – serviceres.

Så både flytning og højsæson har givet noget at se til i virksomheden, der opererer med treholdsskift til og med august.

»Jeg arbejder 20 timer i døgnet i øjeblikket. Jeg tænkte godt på, at det ville være hårdt at flytte virksomheden lige midt i vores højsæson, men jeg havde aldrig troet, det blev så hårdt,« fortæller Jakob Evert.

Han stod efter flytningen i et akut behov for arbejdskraft, fordi medarbejderne fra Viby ikke bare rykkede med.

»De kører ikke til Dragør, der er en times transport på en god dag, og en del af dem var ikke fuldtidsansat. Vi havde desuden behov for flere folk, fordi vi vækster hele tiden og får travlere og travlere på vores vaskeri,« fortæller Jakob Evert.

I stedet for at lave jobannoncer, googlede han på ’ledige Dragør’.

»Og så stødte jeg på Bettina – jeg tror det var på Facebook,« siger Jakob Evert.

Hurtig ekspedition

Bettina hedder Fellov til efternavn. Hun er formand for Venligboerne i Dragør og administrerer også Jobbank for Dragør Ungdomsskole.

Jakob Evert kontaktede hende for at rekruttere et par medarbejdere. Hun foreslog et møde, og 10 minutter senere sad de og talte sammen om, hvorvidt hun kunne hjælpe med andre medarbejdere.

Venligboerne i Dragør har nemlig en job- og studiementorgruppe, der løbende kompetenceafklarer de nye borgere med flygtningebaggrund og opdaterer deres cv. Derfor kan Venligboerne på kort tid mobilisere arbejdskraft med de rette kompetencer.

Sølle 48 timer gik der, før det første aftenhold mødte på job hos Stack-Cup Scandinavia. I alt 18 flygtninge og en dansker er nu ansat med hjælp fra Venligboerne. 14 medarbejdere (fire kvinder og 10 mænd) har bopæl i Dragør, tre i Tårnby og en enkelt i Næstved.

En mere, som var i job med løntilskud, blev rekrutteret til Stack-Cup Scandinavia, men meldte fra igen, fordi hans arbejdsgiver tilbød ham en fast stilling, da han ville sige op. Så det blev 19, der fik job.

»Alle formalia er i orden; de har fået kontrakt, får aftentillæg og alt det, de skal. Jeg må sige, ud fra de cv’er jeg så, og at de går ledige på andet år, så er der virkelig tale om ressourcespild. Der var blandt andet en journalist, en administrationchef fra et universitet og en teknisk chef for et vaskeri,« fortæller Jakob Evert.

Vil løfte socialt ansvar

Virksomheden er ikke vant til at få ansatte så hurtigt.

»Jeg har før prøvet at slå opvaskerstillinger op, og der er altså ikke mange, der søger dem. Så er det typisk studerende, der gerne vil have et aftenjob, fordi det passer med deres studier. Jeg tager lige så gerne flygtninge som danskere, jeg havde brug for lokal arbejdskraft, og jeg har tidligere arbejdet med folk fra mange lande, så jeg ved, at det ikke er et problem, og så vil jeg gerne bidrage med at løfte et socialt ansvar,« siger direktøren.

Der har besluttet at fortsætte med at bruge Venligboerne i Dragør til at rekruttere medarbejdere.

Har virkelig ønsket et job

Det er ikke kun den nytilflyttede virksomhed, der har gavn af ansættelserne af de mange flygtninge, fortæller Bettina Fellov.

»Flygtningene selv får lov at overtage styringen af deres eget liv, uden for systemet. Og der er en samfundsmæssig gevinst ved at løfte 15 af flygtningene ud af integrationsydelse – det er en kommunal kassebesparelse, som jeg vil tro læner sig op af en million. Nu får de så løn og betaler skat, så kommunen vinder også skatteindtægten.«

»Men først og fremmest betyder det rigtig meget for de mennesker, som virkelig har ønsket et job. Både Jakob og jeg hører fra andre i deres netværk, som også gerne vil have job – det er nærmest en lavine. Det smitter af, og det er en utrolig motivationsfaktor at opleve, at andre i netværket er lykkedes med at få et job – de ved godt, hvad det betyder, at de har fået hul igennem til et job. Det sjoveste og mest fantastiske er, at det lykkedes på bare 48 timer. Det er sjældent, man får lov at være en del af sådan en oplevelse,« siger Venligboernes formand.

FAKTA OM STACK-CUP SCANDINAVIA

Stack-Cup Scandinavia ApS er netop flyttet fra Viby Sjælland til St. Magleby. Direktør Jakob Evert startede virksomheden for fire år siden med en makker, men har siden købt ham ud. Virksomheden har desuden forskellige investorer.

Virksomheden producerer, sælger og rengør Stack-Cups – genbrugsplastkrus og -kander.

Blandt kunderne er Roskilde Festival, Grøn (tidligere Grøn Koncert), SmukFest, Jelling Musikfestival, Tivoli Friheden og Zoo. Og på idrætssiden FC Midtjylland, Lyngby BK og efter sommerferien også Fremad Amager og Brøndby IF. Endelig har virksomheden en del svenske kunder.

Stack-Cup Scandinavia leverede VM-kopper ved VM i håndbold i december 2015.

Kilde: Stack-Cup Scandinavia

FAKTA – BESKÆFTIGEDE FLYGTNINGE

Det er ikke første gang Venligboerne i Dragør har bistået virksomheder med at matche kandidater til stillinger, men det er første gang, at det er så mange medarbejdere på en gang.

Venligboerne i Dragør har en job- og studiementorgruppe, ledet af bestyrelsesmedlem Peter Hansen, der løbende kompetenceafklarer de nye borgere og opdaterer deres CV. Derfor er det muligt på meget kort tid at mobilisere arbejdskraft med de kompetencer, der skal anvendes i et givent job.

Af de 82 nye borgere (med flygtningebaggrund) over 18 år, som Venligboerne i Dragør er i kontakt med, er 30,5 procent nu helt selvforsørgende, 1,2 procent delvist selvforsørgende, 4,9 procent i løntilskud, 2,4 procent på Integrationsgrunduddannelsen og 4,9 procent på SU. I alt 43,9 procent. Desuden er 9,8 procent i virksomhedspraktik.

Kilde: Venligboerne i Dragør