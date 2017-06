Amagerbank-top frifundet

BANKKRAKKET. Amagerbankens næstsidste ledelse med blandt andre direktør Jørgen Brændstrup, bestyrelsesformand N.E. Nielsen og Tårnbys borgmester Henrik Zimino, er blevet frifundet i anklagerne om at have handlet uansvarligt i forbindelse med tre låneengagementer i perioden 2006-2011. Dermed slipper banktoppen for en kæmperegning på 900 millioner kr.

HELE ØEN: Mandag morgen blev der sat punktum for retssagen mod Amagerbankens næstsidste ledelse. Retten i Lyngby læste kendelsen op i sagen, der drejer sig om tab på i alt 900 millioner kroner. Det statslige selskab Finansiel Stabilitet forlangte 300 millioner kroner af den tidligere direktør Jørgen Brændstrup og af de øvrige sagsøgte. Oveni skulle Brændstrup og seks andre betale yderligere 600 millioner kroner, lød kravet.

Men Amagerbank-toppen blev pure frifundet for alle anklager om at have handet uforsvarligt eller på anden måde ansvarspådragende, heller ikke selv om retten mente, at bestyrelsen havde lavet en fejl ved ikke senest i maj 2010 at have lagt en strategi for, hvilken risikosituation banken ville acceptere i forbindelse med en valutaramme på 100 millioner kroner.

Tre engagementer

Under retssagen har sagen beskæftiget sig omkring tre engagementer, blandt andet køb af aktier i Mols-Linien, hvilket angiveligt kostede banken 237 millioner kroner. Og dels det såkaldte Main Road Invest, som skal have givet tab på 383 millioner. Endelig er der projektet Østerfælledparken. Holdt banken hånden under ejendomshandlerne Hans Henrik Palm, Henrik Ørbekker og Olav Damkjær-Clausen? Bag Østerfælledparken stod Jens Schaumann og selskabet Schaumann Properties, en kendt ejendomsinvestor, der som flere andre krakkede efter krisen.

Retssagen mod den tidligere Amagerbank-ledelse begyndte i april 2016. Processen blev fremskyndet, og en lang række planlagte retsmøder blev aflyst. Og en dom var først ventet til efteråret. Men nu er afgørelsen faldet, og Tårnbys borgmester Henrik Zimino, der sad i Amagerbankens bestyrelse, er en af de personer, der kan ånde lettet op.

Aktionærer lugter blod

Aktionærerne, der tabte penge på Amagerbankens konkurs i februar i 2011, og som er en del af Amagerinvestors gruppesøgsmål mod Finansiel Stablitet og Finanstilsynet, har også grund til at hilse afgørelsen velkommen.

Aktionærerne vurderer, at Finansiel Stabilitet og Finanstilsynet spillede med fordækte kort i forbindelse med aktieemissionen i sensommeren 2010, hvor aktionærerne blev bedt om at skyde ekstra penge ind i banken, selv om banken var mere nødlidende end statens repræsentanter gav udtryk for.

Formand for Amagerinvestor, Peer Nørkjær, vurderer, at dommen kan have en positiv påvirkning på foreningens søgsmål.

»Det er rart med en afklaring på dette forhold, men sagen vedrører ikke direkte den sag, vi kører. Vi mener, at Finansiel Stabilitet og Finanstilsynet før emissionen i september 2010 skulle have oplyst om deres holdning til nedskrivningsbehovet i banken. Såfremt de havde gjort det, var emissionen formentlig ikke blevet gennemført, og dermed havde aktionærerne ikke tabt de næsten 900 millioner kroner, der blev tilført ved emissionen,« siger Peer Nørkjær.

»At ledelsen nu er blevet frikendt, betyder ikke noget direkte for vores sag. Inddirekte er det måske et skub i den rigtige retning, fordi ledelsens kredithåndtering efter rettens mening var i orden. Det var jo også, hvad aktionærerne mente, da emissionen fandt sted. I det lys havde der været god grund til, at myndighederne havde givet deres holdning til kende,« understreger Peer Nørkjær.

Amagerinvestors sag mod Finansiel Stablitet og Finanstilsynet kommer for retten til næste forår.

