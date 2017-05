Ambulance kom efter 52 minutter

RESPONSTIDER. Med frygt for, at naboen igen var ramt af en blodprop, ringede Asger Larsen fra Dragør til 112 forrige lørdag klokken 13.42. Efter tre opringninger ankom ambulancen 14.34. Region Hovedstaden, der har ansvaret for ambulancekørsel, oplyste mandag kort før avisens deadline, at man ikke vil gå ind i sagen uden samtykke fra patienten.

Af Hanne Bjørton

DRAGØR: Mogens Kristiansen faldt 11. marts om i sit hjem i Dragør. Han har tidligere haft en blodprop, og hans hustru Jytte kontaktede naboen Asger Larsen og bad om hans hjælp.

»Jeg fik bakset Mogens op i seng og talte med ham, om han kunne bevæge alle lemmer. Det var tydeligt, at der var noget helt galt, han var konfus, og vi tænkte, at han sandsynligvis havde fået en blodprop,« fortæller Asger Larsen.

Klokken 13.42 ringede Asger Larsen til 112, og Alarmcentralen stillede om til Region Hovedstadens Akutberedskabs vagtcentral, der visiterer og disponerer regionens ambulancer.

»Jeg blev mødt med en bunke spørgsmål om alt lige fra Mogens’ fødselsdato til hans ægteskab, og de ville også tale med Jytte. Jeg fik efterfølgende telefonen igen og sagde, at deres måde at gribe situationen an på var under al kritik og spurgte til, hvornår ambulancen kom. Svaret var, at den var på vej. Tak, sagde jeg. Jeg var faktisk ikke i tvivl om, at de havde forstået alvoren med opkaldet.«

Ambulance kom med udrykning

Asger Larsen er byrådsmedlem i Dragør og har tidligere siddet i regionsrådet i Region Hovedstaden, så han kender til responstider for ambulancer – altså tiden der går fra den er tilkaldt til den ankommer.

Da der var gået en halv time uden ambulance, ringede han til 112 igen og blev omstillet til regionens akutberedskab.

»Mogens’ tilstand var bestemt ikke blevet bedre. Jeg blev igen stillet de samme tåbelige spørgsmål som ved første opkald. Jeg gjorde det meget klart, at nu skulle ambulancen komme og at jeg ikke ville deltage i deres leg og spørgsmål. Svaret var, at ambulancen var på vej,« fortæller han.

Klokken 14.28 ringede Asger Larsen igen, fordi ambulancen stadig ikke var der. Igen blev han stillet samme spørgsmål, og han gjorde opmærksom på situationens alvor.

»Hun svarer, at så må vi hellere sende den med udrykning,« fortæller han.

Få minutter senere kunne ambulancens sirene høres. Den ankom 14.34, 52 minutter efter første opkald.

»Jeg spurgte ambulancefolkene, hvad deres tidsforløb var. De svarede, at de havde fået besked om kørslen fem minutter tidligere, og de kom fra Nørrebro. Så der var overhovedet ikke rekvireret en ambulance de to første gange, hvor de sagde, at den var på vej,« siger Asger Larsen.

Mogens Kristiansen blev kørt på Amager Hospital, og det viste sig, at han var svækket af en lungebetændelse. Han var indlagt nogle dage, men er hjemme igen med medicinering.

»Havde det været en blodprop, havde han været død,« siger Asger Larsen, der har bedt om aktindsigt i forløbet og e-mailet en klage til regionen.

»Først fik jeg et skriftligt svar om, at jeg skulle have en fuldmagt fra Mogens, fordi jeg henvender mig på vegne af ham. Men jeg har svaret dem, at vel gør jeg ej – jeg klager som rekvirent af ambulancen, og det er ikke hans sygdomsforløb, jeg vil have indsigt i, men i forløbet i forbindelse med mine tre opringninger.«

Personfølsomme oplysninger

Amager Bladet har bedt Region Hovedstaden svare på, om kørslen blev vurderet som en B-kørsel uden udrykning og i givet fald hvorfor. Samt spurgt til responstiden, og hvorfor ambulancen kom helt fra Nørrebro.

Vi har også bedt om og har fået oplyst regionens målsætninger for ambulancers responstider (se faktaboks), men derudover er svaret, at man ikke kan gå nærmere ind i den konkrete sag uden samtykke fra patienten.

Regionen gør opmærksom på, at Asger Larsen heller ikke kan få aktindsigt i forløbet af ambulancebestillingen, selv om han ikke beder om oplysninger om patienten.

»Disse oplysninger er også personfølsomme oplysninger og kræver patientsamtykke,« skriver kommunikationskonsulenten fra Den Præhospitale Virksomhed – Akutberedskabet i Region Hovedstaden.

Amager Bladet fik svaret kort før avisens deadline mandag og kunne ikke nå at indhente samtykke fra Mogens Kristiansen.

FAKTA OM RESPONSTIDER FOR AMBULANCEKØRSEL

Region Hovedstaden oplyser, at man har et politisk fastlagt mål om, at 90 procent af alle A-kørsler (ambulancer med udrykning) skal være fremme hos borgeren inden for 13 minutter. I følge regionens egen opgørelse, var 90 procent af alle A-kørsler i 2016 fremme hos borgeren inden for 12,43 minutter

Der er ingen oplyste mål for eller opgørelse over de resterende 10 procent af A-kørslerne

Regionen har desuden et administrativt fastlagt servicemål om, at 90 procent af alle B-kørsler (uden udrykning) skal være fremme hos borgeren inden for 25 minutter

Kilde: Region Hovedstaden