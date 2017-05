André kæmper for natbussen

KOLLEKTIV TRAFIK. Der kører ikke længere natbus til Kongelundsvej og Søvang, efter 81N fra 30. januar blev erstattet af bus 350S. 18-årige André Bertel fra Tårnby har startet en underskriftindsamling for at skaffe natbus 81N tilbage.

Af Hanne Bjørton

hab@minby.dk

TÅRNBY: 30. januar stoppede natbus 81N med at køre. Her på Amager har Region Hovedstaden indsat bus 350S til at køre sin dagrute om natten. Men den kører ikke via Kongelundsvej og Søvang, lige som 81N gjorde.

18-årige André Bertel bor på en sidegade til Løjtegårdsvej i Tårnby og pendler dagligt til Frederiksberg, hvor han læser HTX. Han forsøger nu med en underskriftindsamling at skabe opmærksomhed – konkret om den manglende natbusdækning af det sydvestlige Amager, og mere generelt om den vigende kvalitet i den kollektive trafik.

»Jeg er daglig pendler og er dybt afhængig af offentlig transport. På de tre år, hvor jeg har gået på HTX, er bussen jeg kører med gået fra 20 minutters drift til en times drift. Først var det bus 36, så 35 og så 34. Så værdien af mit ungdomskort bliver stadigt ringere. Men det er ikke derfor, jeg har sat underskriftindsamlingen i værk. Det største problem er at komme hjem fra byen om aftenen,« siger André.

Underskriftindsamlingen foregår på www.skrivundernet.dk , og 615 personer har foreløbig støttet sagen med en underskrift (i går mandag).

Forbedret det der fungerede

Politikerne i Region Hovedstaden tog ved budgetforhandlingerne sidste efterår stilling til et katalog af spareforslag fra Movia – et af forslagene var nedlæggelse af flere natbusser, hvormed der kunne spares 12,1 mio. kroner årligt.

En del af pengene blev fundet på anden vis, så i stedet aftalte politikerne sig frem til en besparelse på natbusserne på 4,3 mio. kroner årligt. Og meldingen var, at som udgangspunkt skulle besparelsen udmøntes, hvor der var andre transportmuligheder.

Men løsningen med at lade 350S køre sin rute om natten her på øen har sat sparekniven ind mod sydvest, hvor der netop ikke er alternativer.

»Søvang og Kongelundsvej er helt mørkelagt nu, hvad angår offentlig transport om natten. Man har forbedret noget, der fungerede i forvejen, nemlig omkring Tårnby station hvortil Øresundstoget kører om natten, mens blandt andet områder omkring Løjtegårdsvej og Amager Landevej bliver ladt i stikken. Jeg kunne før bare gå ned til Løjtegårdsvej – nu skal jeg til Englandsvej, og det er ikke så slemt, der er andre områder, som bliver ramt hårdere. Det er bare mit synspunkt, at man ikke kan blive ved at forringe offentlig transport,« siger André.

Ud over underskriftindsamlingen har André indsamlet et mindre beløb for at sætte en kampagne i gang.

»Jeg har fået lavet nogle plakater, som en veninde har sat op på blandt andet H.C. Ørsteds Gymnasiet, og planen er, at den skal sættes op på andre gymnasier. Jeg har også lavet en Facebookreklame om sagen, som jeg boostede i halvanden uge – det er rigtig dyrt, og det var især det, indsamlingen af penge skulle gå til.«

Flest fulde gymnasieelever

At André netop vil skabe røre om sagen på gymnasier, skyldes en meget pragmatisk erkendelse.

»Størstedelen af dem, der brugte 81N, var fulde gymnasieelever, som skulle hjem fra byen, for at sige det som det er. Men jeg har også i forbindelse med kampagnen fået beskeder fra folk, der bor i Søvang og arbejder i lufthavnen, som nu ikke længere kan komme på arbejde med offentlig transport,« fortæller André.

Der håber på noget politisk opmærksomhed om den manglende natbuskørsel.

»Jeg har været i kontakt med en anden pendler, der på Fyn havde succes med underskriftindsamling i forbindelse med noget offentlig transport, og det er dér, jeg har fået inspirationen.«

»Jeg tror ikke, det er muligt, at ændre ruten for 350S, så den kommer til Søvang og Kongelundsvej. Men 81N fungerede jo også fint, som den var. Politikerne siger, at den er for dyr, og at der kører for få med den, men så må man designe ruten på en anden måde,« siger André.