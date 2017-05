Arkitektgruppen: »Vi skal være klarere i vores salgsmateriale«

KRIMSVEJ: Direktør for Arkitektgruppen, Robin Feddern, siger om landsrettens stadfæstelse af byrettens dom, at man tager den til efterretning, men selvsagt ikke er enige: »Ellers havde vi jo ikke kørt den så langt.«

Hvad var årsagen til, at I ikke ankede den videre og anmodede om at få sagen behandlet som principiel sag?

»Vi valgte at få den prøvet, og så fik vi ikke ret. Der er grænser for, hvor lang tid vi vil bruge – både vores egen, men selvfølgelig også alle de her menneskers, der har købt bolig af os.«

Du skrev på et tidspunkt et brev direkte til rækkehusejerne, hvor du »appellerede til deres sunde fornuft« og skrev, at »de ikke kunne have en berettiget forventning om, at der fulgte ekstra byggeretter med.« Hvorfor gik du uden om advokatdialogen og henvendte dig direkte til huskøberne?

»Jamen for at sige det som det er, jeg kan faktisk dårligt huske den skrivelse, det må være nogle år siden efterhånden. Men det har jo helt klart været netop som du også nævner at prøve, om vi kunne løse det via det, jeg kalder sund fornuft. Det er jo bestemt ikke noget vi ynder, at føre retssager, og da slet ikke imod vores kunder. Jeg kan faktisk ikke huske, at vi har gjort det før.«

Hvad har I lært af den her sag i forhold til byggeretter? I havde jo brug for de byggeretter.

»Der er ingen tvivl om, at vi mangler de byggeretter fremadrettet og kommer altså bare til at barbere størrelsen på et andet projekt på en af nabogrundene – det er selvfølgelig ærgerligt og dyrt. Beboerne tilbød os på et tidspunkt at købe de her byggeretter, hvilket vi jo så har sagt nej til. Vi synes jo stadig, at dommen dybest set er urimelig, fordi man i vores øjne ikke kunne have nogen forventning om, at der fulgte byggeretter med, men vi må jo tage til efterretning, at der har man så været uenig med os i både byret og landsret.«

»Og lært noget – jamen vi har i hvert fald lært, at vi skal jo være klarere i vores salgsmateriale, hvad det er præcis der følger med, når vi sælger en bolig. Så fremadrettet vil det være behandlet i vores salgsmaterialer, for vi ønsker jo ikke hverken misforståelser, eller at forventningerne ikke stemmer overens.« /haj