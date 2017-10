Beder om en skilling til at udgive Ama’rkanske godnathistorier

CROWDFUNDING. Børnebogsforfatter Boris Boll-Johansen og historiker Trine Jerichau Roslev vil udgive børnebogen Ama’rkanske godnathistorier med en blanding af fiktion, amagerkansk historie og med den pudsige Borgmesteren af Amager som hovedfigur. Men først skal der crowdfundes 35.000 kroner – inden 13. oktober.



Af Hanne Bjørton

hab@minby.dk

HELE ØEN: På en travetur på Kalvebod Fælled blandt andre vandreglade mennesker fik cand.mag. i historie Trine Jerichau Roslev og børnebogsforfatter og illustrator Boris Boll-Johansen ideen til sammen at lave en børnebog – et mix af Trines historietro fortællinger om Amager og Boris’ vilde røverhistorier om øen.

Og nu er deres 180 sider lange børnebog ’Ama’rkanske godnathistorier’ lige på trapperne. Historierne er skrevet, en masse tegninger er ved at blive tegnet til røverhistorierne og der udvælges historiske fotos i arkiverne til de sande historier.

Borgmester og landmåler

Forfatterduoen forklarer i en pressemeddelelse, hvor de har interviewet sig selv, hvordan mixet mellem fiktion og historie fungerer i bogen:

»I min afdeling af Amar’kanske godnathistorier møder vi borgmesteren af Amager. Han optræder i alle mulige sammenhænge – og i øvrigt gerne sammen med sin ven, landmåleren. De to tosser rundt og spiller en rolle i Amagers historie. Men det er jo altså ren fiktion, de leverer, jeg er kun inspireret af den rigtige historie,« beskriver Boris Boll-Johansen og giver et konkret eksempel fra bogen – det handler om Kongelunden.

»Borgmesteren af Amager tropper op til den festivitas, der finder sted i forbindelse med åbningen af den nyplantede skov, og han fedter sig ind på kongen og foreslår fuldstændig uden hæmninger, for sådan er han, at den nye skov kaldes ’Borgmesterlunden’. Den idé bryder kongen sig ikke specielt meget om, men dermed får majestæten jo ideen til navnet Kongelunden. Og sådan hænger det sammen. I min hjerne. Eller i det mindste: I min afdeling af bogen.«

Trine Jerichau Roslev giver sin udlægning af historien:

»I forbindelse med svenskerkrigene i 1600-tallet, gik svenskerne på et tidspunkt i land ved Dragør; de drog hærgende hen over Amager og afbrændte store dele af øen. Da de blev smidt tilbage til Sverige igen, var Amager praktisk taget uden skov. Et par hundrede år senere besluttede man med de ama’rkanske bønders accept at plante en ny skov på den sydlige del af Amager. Men dengang handlede det selvfølgelig ikke om at lave et flot rekreativt område, men om at få brænde til opvarmning og tømmer til skibsbyggeriet,« fortæller Trine Jerichau Roslev.

Forfatterne mener ikke, man skal være bange for, at børnene ikke kan se forskel på den faktuelle og den fiktive udgave af historien.

»Det fremgår dels af layoutet, farven på siderne og billedmaterialet. Mine historier vil typisk blive krydret med sort-hvide fotos fra arkiverne, mens Boris’ afdeling fyldes med farverige illustrationer, som han selv laver,« forklarer Trine Jerichau Roslev.

»Og så vil det selvfølgelig også fremgå af historierne selv, hvad der er rigtigt og falsk. Mildest talt. Og det gør jo heller ikke noget – i disse fake news-tider – at børnene lige får motioneret hjernen lidt,« mener Boris Boll-Johansen.

Splejs til udgivelsen

Men før bogen kan udgives, skal forfatterne først have udgifterne crowdfundet – med andre ord, de forsøger at få interesserede til at donere penge, så projektet realiseres.

Til gengæld får man tilbudt bogen til en fordelagtig pris og man får – alt efter donationens størrelse – også andre gaver.

Indsamlingsmetoden har blandt andet den fordel, at hvis et projekt ikke opnår fuld støtte, så får giveren pengene tilbage.

Man finder projektet på crowdfundingsitet Booomerang. Her kan man blandt andet se en video, hvor forfatterne præsenterer bogens idé.

De to initiativtagere søger 35.000 kroner. I skrivende stund er godt 20.000 kroner i hus. Crowdfundingen løber til på fredag 13. oktober.

Opnår Ama’rkanske godnathistorier fuld finansiering, udkommer den 1. november med en reception i boghandlen Det var Zittans på Amagerbrogade. Senere præsenteres bogen på forlaget Klørkonges stand på Bogforum i Bella Center 12.-14. november.

Følg også projektet på Facebooksiden amarkanskegodnathistorier.