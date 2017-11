Behandlingsforløb for multisyge patienter skal samles på et sted

AMAGER HOSPITAL. Et kommende fælles medicinsk ambulatorium på Amager Hospital skal på ét sted samle undersøgelse og behandling af patienter med flere medicinske sygdomme, i stedet for at de render fra Herodes til Pilatus.



Af Hanne Bjørton

REGIONEN: Patienter med flere medicinske sygdomme kan se frem til, at undersøgelse og behandling skal samles i et fælles medicinsk ambulatorium på Amager Hospital. Det har regionsrådet i Region Hovedstaden besluttet på sit møde i tirsdags.

Det drejer sig om nyhenviste patienter inden for specialerne lungemedicin, endokrinologi (hormonsygdomme som for eksempel diabetes, stofskiftelidelser, knogleskørhed), kardiologi (hjertesygdomme) og geriatri (alderdommens sygdomme).

Som det er i dag, arbejder specialerne adskilt, og patienten med flere medicinske sygdomme skal starte forfra hver gang, en ny speciallæge skal undersøge symptomer.

I stedet vil man i det kommende fælles medicinske ambulatorium sørge for, at patienten med flere sygdomme udredes samme dag og kun skal komme en gang, og at opfølgning på flere medicinske sygdomme også samles i et besøg.

Regionsrådets beslutning er ikke mindst igangsat af, at regeringen og Dansk Folkeparti 4. oktober aftalte at suspendere sygehusenes produktivitetskrav i 2018.

Aftalen betyder, at regionerne kan få penge fra den såkaldte aktivitetspulje på 1,4 mia. kr. for 2018 uden at levere den meraktivitet på to procent, som produktivitetskravet har krævet.

Ikke på vej mod lukning

Beslutningen om det kommende ambulatorium på Amager Hospital glæder regionsrådsmedlem Erik Rostell Gregersen (S) fra Kastrup af flere årsager.

»Jeg er mere end lykkelig. Mange har troet gennem flere år, at Amager Hospital var på vej mod lukning, efter flere specialer blev flyttet til Hvidovre, men det kommende ambulatorium kan forhåbentlig være en modvægt til dette,« siger Erik Rostell Gregersen.

Han oplyser, at der her i efteråret nedsættes nogle arbejdsgrupper, som straks i januar starter arbejdet med oprettelse af multiambulatoriet på Amager Hospital samt et lignende på Frederiksberg Hospital.

De to projekter er et af udmøntningerne af 12 anbefalinger fra regionens udvalg for sammenhængende patientforløb, som skal forbedre kommunikation og koordination mellem afdelinger, hospitaler og sektorer og sætte patienten i centrum for behandlingen.