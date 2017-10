Borgmesterkandidat: »Vi skal give kysten tilbage til borgerne«

FORNYEREN. Heidi Ladegaard er Venstres borgmesterkandidat i Tårnby. Hun tvivler på Socialdemokratiets ønske om fornyelse, kalder Dansk Folkepartis Paw Karslund for den mest røde politiker i kommunalbestyrelsen og går ind i valgkampen med et ønske om at give kysten tilbage til borgerne. »Kommunekassen bugner med 800 millioner kroner, så der er råd til at bygge nye boliger og grave Amager Strandvej ned i en tunnel,« siger hun.

TÅRNBY: »Du er pr. automatik borgmesterkandidat, når du stiller op som spidskandidat. Jeg opfatter det mest som drilleri fra mine politiske modstandere, at de sår tvivl om mine ambitioner,« siger Venstres borgmesterkandidat i Tårnby, 41-årige Heidi Ladegaard.

Hun blev for et år siden udnævnt til partiets nye frontfigur, da Frants Nielsen meddelte, at han ikke har tid til at tage endnu en periode som spidskandidat.

»Jeg fik et par dages betækningstid til at overveje tilbuddet. Jeg er gift med to børn på henholdsvis fem og syv år, så det krævede baglandets opbakning, hvis jeg skulle afse så meget tid til det politiske arbejde,« forklarer Heidi Ladegaard, der første gang blev valgt ind i Tårnby Kommunalbestyrelse i 2013.

DF er blevet mere rødt

Her fik Venstre et forrygende valg og var uhyre tæt på at vippe magtbalancen i kommunalbestyrelsen og sætte en stopper for uafbrudt socialdemokratisk styre.

Dengang havde Venstre blandt andet indgået valgforbund med Dansk Folkeparti, men det sker ikke denne gang.

»Dansk Folkeparti har skiftet spidskandidat, og Paw Karslund bliver nu den mest røde politiker i kommunalbestyrelsen, når Enhedslistens Bjarne Thyregod forlader den. Det er trist, men jeg vil gøre alt for at trække Dansk Folkeparti i den rigtige retning, så vi kan få den fornyelse, der er brug for i Tårnby,« siger Heidi Ladegaard.

»Socialdemokratiets nye borgmesterkandidat Allan Andersen siger, at partiet er garant for fornyelse, men det giver jeg ikke meget for. Dele af deres valgprogram er en direkte kopi af Venstres valgkampagne for fire år siden, og når man ser, at Socialdemokratiets fem øverste kandidater har en gennemsnitsalder på plus 60 år, så er der jo ikke meget fornyelse over det.«

Heidi Ladegaard erkender, at det bliver vanskeligt for Venstre at gentage valgresultatet i 2013.

»Succéskriteriet er at fastholde eller gå et enkelt mandat frem. Det er meget usikkert, hvad der kommer til at ske. Zimino træder tilbage som borgmester, men han stiller op til kommunalbestyrelsen, og det giver nok en del personlige stemmer, som kommer til at gavne Allan Andersen.

Det er et meget uforudsigeligt valg,« fastslår Venstre-kvinden.

Grav Amager Strandvej ned

Heidi Ladegaard har skudt valgkampen i gang med et forslag om at grave Amager Strandvej ned i en tunnel fra krydset ved Saltværksvej til Bøjlevej og bygge 500 boliger i Øresundsparken fordelt med ungdoms-, senior- og familieboliger. Det giver også plads til et grønt bælte til Kastrup Søbad med Femøren og Amager Strandpark til den ene side, og havnen og Den Blå Planet til den anden.

»Uden biltrafik har vi en unik chance for at skabe et af de bedste boligområder i Storkøbenhavn med direkte adgang til vandet, og beboerne i Kastrup behøver ikke være bekymret for en lukning af Amager Strandvej,« forklarer Heidi Ladegaard.

I den oprindelige plan skal der bygges 100 boliger over cirka 20 år, men det er for lang tid, mener Heide Ladegaard:

»De nye boliger skal forbindes via Bøjlevej, men det løser ikke problemet med tung trafik på Amager Strandvej. Derfor foreslår vi en hurtigere udbygning, og området kan forsynes med sports- og familieaktiviteter.

Nedgravningen af Amager Strandpark finansieres med den nye bebyggelse. Kommunen får mindre for grunden, fordi tunnellen bliver en del af grundkøbet, men det er en pris, vi gerne betaler. Tårnby har en bugnende pengekasse på 800 millioner kroner, og vi vil hellere give kysten tilbage til byen end putte flere penge i kassen.«

En syg kultur

Et andet nedslagspunkt i valgkampen bliver at sikre en bedre offentlig service. Heidi Ladegaard mener, at Tårnbys borgere løber panden mod et bureaukratisk system, når de henvender sig til kommunen.

»Jeg tror ikke at sagsbehandlerne er onde, men de er blevet en del af en syg kultur, hvor der ikke er plads til tillid og respekt. Vi må have mere borgerinddragelse ind i systemet, så borgerne ikke føler sig som en nummer. Det er lidt pudsigt, at Socialdemokratiet spiller ud med et forslag om en borgerkonsulent. Det gjorde vi også for fire år siden. Det burde de måske have tænkt på noget tidligere,« siger Heidi Ladegaard, der arbejder i administrationen hos Dorthe Mandrup Arkitekter, hvor Venstres tidligere spidskandidat Frants Nielsen er direktør.