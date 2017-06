CVO vil give flere penge til pædagogisk støtte

Formand for børne-, kultur- og fritidsudvalget, Kenneth Gøtterup (C). Arkivfoto

SKOLESTRUKTUR. Både Socialdemokratiet og partierne C, V og O har forslag om ændring af Dragørs skolestruktur på byrådets dagsorden på torsdag.

Af Hanne Bjørton

hab@minby.dk

DRAGØR: Socialdemokratiet meldte 8. juni ud, at partiet ønsker en ny skolestruktur med tre selvstændige skoler, samt at Dragør Skole Syd udbygges med et ekstra spor af pædagogiske hensyn og grundet en stadigt stigende klassekvotient.

Og søndag aften meddelte Konservative, Venstre og Dansk Folkeparti, at også de går ind for en udvidelse med et ekstra skolespor, dog ikke på Dragør Skole Syd, som S ønsker.

Hvor skal sporet så være?

»Det ved vi ikke endnu. Nu beder vi forvaltningen belyse behovet, mulighederne, og hvad det koster. I modsætning til Socialdemokratiet vil vi ikke låse os fast på udvidelse af én skole, Dragør Skole syd. Vi mener ikke, der er plads til at bygge ud i gården, så det kan kun ske i højden. Og der er ikke fællesarealer nok til et helt skolespor,« siger Kenneth Gøtterup (C), der også er formand for børne-, kultur- og fritidsudvalget.

C, V og O har desuden foreslået, at der for resten af 2017 afsættes en pulje på 800.000 kroner, som skolelederne i fællesskab kan disponere over til indsatser i klasser med særlige udfordringer.

»Vi giver en tillægsbevilling nu, så lægger vi det ind i budgetaftalen for 2018, 2019 og 2020. Vi har ikke aftalt det endnu, men de 800.000 kroner er jo for et halvt år, så beløbet for de næste år bliver noget nær det dobbelte,« siger Kenneth Gøtterup.

Dragør Kommune havde tidligere cirka 25 elever henvist til specialklasser. Vi har fået oplyst, at i år er antallet to elever, og fra 2018 er der reserveret pladser til 0 elever. Er der måltal i Dragørs skolepolitik for, hvor mange børn der sendes i specialklasser?

»Nej, det politiske udgangspunkt er, at alle børn, der har et behov og opfylder kriterierne for specialundervisning, skal have det. Der er ikke lagt tal ind for hvor mange – der er ikke nogen besparelsespunkter. Det er så ikke altid, at folk selv synes, deres børn skal et andet sted hen end i Dragør. Forældre har ret til at sige nej til en specialklasse, og så er skolerne forpligtet til at stille op med ekstra støtteforanstaltninger – en ekstra lærer, eller hvad der passer til eleven,« siger udvalgsformanden.

»Vi kan gøre det bedre«

Danmarks Lærerforenings Kreds 13 har i foråret lavet en undersøgelse blandt Dragørs lærere, og i 74 procent af besvarelserne udtrykker lærerne, at de ikke føler sig uddannelsesmæssigt rustet til at undervise/håndtere de elever, der er inkluderet i undervisningen. Har Dragør Kommune forsømt at uddanne sine lærere?

»Nej, det synes jeg ikke, vi har, og jeg vil tro, at du ville få samme svar, hvis du lavede undersøgelsen i hele landet, det er ikke et Dragør- fænomen.«

Det er vel ikke tilfredsstillende, at kommunens ansatte ikke føler sig rustet til deres arbejde?

»Nej, det er det ikke, og vi kan gøre det bedre. Lærerne har en faglig grunduddannelse i forhold til undervisning, ikke i forhold til socialpædagogik. Det er vigtigt, at lærere i samarbejde med skoleledere bliver bedre til, hvordan vi taler om inklusion og hvordan vi støtter elever, enten med særlige støttepersoner, eller ved at lærere får mere viden om specialpædagogik,« siger Kenneth Gøtterup.

Både Socialdemokratiets og CVO’s forslag behandles på byrådsmødet på torsdag.