Cykelfærgen sejler om to dage

NY OVERFART: På torsdag er der premiere for den nye færge mellem Dragør og Limhamn for cyklister og fodgængere, der foreløbig skal sejle i de tre sommermåneder.

AF HANNE BJØRTON

DRAGØR: For et par måneder siden lagde Rikke Stoltz en nedtællingsmekanisme på hjemmesiden cykelfaergen.com, så man kunne følge med i, hvor mange dage, timer, minutter og sekunder, der var til den nye færgerute Dragør-Limhamn for cyklister og fodgængere skydes i gang på forsøgsbasis.

Og nu er timeglasset ved at rinde ud, for på torsdag 1. juni sejler det gode skib Elephanten for første gang fra Dragør over Øresund med passagerer med eller uden cykler.

Det er blot tre måneder siden, at Dragørs byråd godkendte færgefarten som et forsøg i sommermånederne juni-august i år. Ideen blev allerede født på Folkemødet i 2015, fortalte Dragørs borgmester Eik Dahl Bidstrup i februar.

Men først da Rikke Stoltz og hendes lille Dragør-virksomhed, Stoltz ApS, greb bolden, kom der skub i foretagendet.

Mad ombord fra Meyer

Rikke Stoltz, der i det meste af sit arbejdsliv har chartret skibe, havde i starten af 2016 fundet et passende skib: En tidligere fiskekutter, bygget i 1940 i Skagen. Kutteren har både været anvendt som skolefartøj og som Forsvarsministeriets tjenestefartøj på Christiansø.

Siden har hun skaffet drifts-tilladelser hos politiet og andre myndigheder. Der er også etableret føromtalte hjemmeside, hvor man nu kan booke billetter til færgen. Og der er truffet aftale med leverancer fra Meyers Køkken, så man også kan indtage lidt vådt og tørt på overfarten, som varer en time.

Der bliver afgange fra Dragør klokken 9.00, 12.15 og 15.30 alle dage i de tre måneder, og hjemtur fra Limhamn klokken 10.30, 13.45 og 17.00.