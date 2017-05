Den svære brik i Ørestads puslespil

FÆLLEDBYGGERI. Ørestads sidste, fjerde bykvarter – Ørestad Fælled Kvarter – har skabt langt større modstand end de første tre. Vi har talt med udviklingschef Rikke Faaborg Jarmer hos udviklingsselskabet By & Havn om modstanden mod fælledbyggeriet, og hvorfor By & Havn ser det som en nødvendighed at gennemføre.

Af HANNE BJØRTON

ØRESTAD: Udviklingsselskabet By & Havn udskriver arkitektkonkurrencer, realiserer masterplaner for byområderne, står for grundsalg, bygger veje, parkeringshuse, sørger for regnvandshåndtering og andre praktiske foranstaltninger samt igangsætter aktiviteter, idrætsforeninger og kulturliv, i samarbejde med de nye beboere.

Og mens opgaven er gået relativt glat i de tre første bykvarterer; Ørestad Nord, Ørestad City og Ørestad Syd, har der rejst sig en modstand – såvel folkelig som fra grønne organisationer – mod det sidste og fjerde bykvarter, nu kaldet Ørestad Fælled Kvarter, syd for Grønjordssøen.

Hvis bebyggelsen skal aflyses eller flyttes, skal det først besluttes i Københavns Borgerrepræsentation, og siden skal Folketinget åbne og ændre Ørestadsloven, der blev vedtaget i 1992.

Afbetaling på Metro-gæld

By & Havn har ikke denne beslutningskraft, men vi har talt med udviklingschef Rikke Faaborg Jarmer om det sidste bykvarter i Ørestad, og hvorfor By & Havn mener, det skal bygges.

»Den allervigtigste begrundelse er, at Ørestad Fælled Kvarter er tænkt ind i den samlede Ørestad. Det er det fjerde bykvarter, den sidste brik, der falder på plads i helhedsplanen for Ørestad, der består af de fire bykvarterer: Ørestad Nord ved Universitetet, DR-Byen, IT-Universitetet – de store institutioner. Erhvervs- og boligkvarteret ved Ørestad City med de store erhvervsdomiciler tæt på det trafikale knudepunkt. Ørestad Syd og Arena-kvarteret, hvor der er fokus på aktiviteter og bevægelse, hvor vi kobler op på Kalvebod Fælled i den sydlige del. Og Ørestad Fælled Kvarter, hvor vi kobler op på fælleden og naturen. Fire forskellige bykvarterer med hver deres identitet.«

Men der er også en økonomisk begrundelse for, at det skal bebygges?

»Hele projektet med Ørestad er født i forbindelse med beslutningen om at bygge Metro i København. Der ligger langtidsbudgetter for finansieringen af Metroen, der sker via grundsalg i Ørestad og for den sags skyld i resten af København. I den økonomi er grundene i Ørestad Fælled Kvarter på lige fod med grunde i Ørestad Syd, Arenakvarteret og i tidernes morgen mod nord indregnet i det regnestykke.«

Har rækkefølgen for bykvartererne hele tiden været fastlagt, så Ørestad Fælled Kvarter kom til sidst?

»Ja, dengang man – også i samarbejde med de grønne organisationer – besluttede de fire bykvarterer i Ørestads helhedsplan, besluttede man også rækkefølgen, og at Ørestad Fælled Kvarter ville blive bygget til sidst.

Hvorfor skal Ørestad Fælled Kvarter gennemføres netop nu?

»Vi er nået så langt med de øvrige tre bykvarterer, også Ørestad Syd, at vi decideret havde meget lidt tilbage at sælge. Så tiden er kommet nu til, at lægge den sidste brik. Og det er nu, mulighederne og behovet er der.«

Det er besluttet, at der skal udføres en VVM-redegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet), som måske kan forsinke byggeprojektet. Er det et problem for By & Havn?

»Som det ligger lige nu, så er det rigtigt, at der i den samlede lokalproces, hvor lokalplanen bliver vedtaget i sammenhæng med VVM-redegørelsen, vil være en forsinkelse lige nu på op til nogle måneder. Det er ikke noget, vi opfatter som et problem i forhold til det samlede projekt, nej.«

Det har virket som om, Ørestad Fælled Kvarter er kommet bag på mange, og at det overraskelsesmoment har kickstartet noget af modstanden mod byggeriet. Har I forsømt at fortælle om det løbende og holde gryden i kog?

»Vi har jo egentlig, helt tilbage fra dengang loven blev lavet, og hver gang vi har fortalt om Ørestad, fortalt om alle fire bykvarterer. Helt tilbage i 2015 fortalte vi om konkurrencen, så fortællingen om det fjerde bykvarter har været der hele tiden. Jeg tror, at debatten afspejler, at vi som mennesker er rigtig glade for naturen, og vi skal have naturen tæt på, og vi skal også have den helt ind i København. Og så tror jeg, at når du kommer helt tæt på, at noget skal realiseres, så får man en anden slags fokus.«

Kun en lille del af fælleden

Det har overrasket udviklingschefen at støde på den opfattelse hos rigtig mange mennesker, at hele Amager Fælled nu skal bebygges og asfalteres.

»Det er selvfølgelig rigtig ærgerligt, for det er ikke det, der er realiteten – arealet i Ørestad Fælled Kvarter udgør kun en lille del af Amager Fælled. Der skal heller ikke være asfalterede veje i hele kvarteret. Der bliver en asfalteret hovedadgangsvej for biler parallelt med og tæt ved Ørestads Boulevard, og det er også herude P-husene ligger. Jo længere du bevæger dig ind i kvarteret, desto mindre trafik. Man stiller sin bil og går ind i kvarteret, og vi arbejder på, at stierne ind bliver grusbelagte, og man fornemmer den her sammensmeltning med naturen. Børnefamilier vil opleve et bykvarter, hvor man på en anderledes tryg måde kan sende sine børn ud i kvarteret end så mange andre steder i storbyen.«

Har det overrasket jer, at modstanden har været relativt stor og synlig?

»Der er ikke nogen tvivl om, at det har overrasket os, at nogle af de grønne organisationer har haft den modstand imod projektet. Det var sammen med de grønne organisationer, at lige netop dette her byggefelt blev udpeget. På et tidspunkt i forbindelse med lovgivningen, kunne der jo også bygges her (Rikke Faaborg Jarmer peger på Grønjordssøen), det var også udpeget til byggeprojekt. Så vi har jo på et tidspunkt lavet den opdeling, hvor vi siger: Her kan der bebygges, her skal der være naturpleje, og her skal der være natur. Så derfor har det overrasket os, at nogle af de grønne organisationer har haft den modstand.«

Hvis politikerne både på Københavns Rådhus og i Folketinget beslutter i stedet at lægge byggefeltet f.eks. i hjørnet af fælleden ved Artillerivej, gør det så nogen forskel for By & Havn?

»To ting: Den masterplan, der er lavet her for Ørestad Fælled Kvarter, kan man ikke bare copy-paste. Den er født ind i byområdet her, og hele den måde byggeriet er lagt ud på, og de grønne kiler der går ind igennem, er jo lavet på det her steds præmisser. Så vi kan ikke bare flytte masterplanen et andet sted hen.«

»Den anden del, som jeg synes er rigtig vigtig, det er sammenhængen med resten af Ørestad, det er sammenhængen med den forbindelse vi skaber til naboområderne, og det er sammenhængen med metrostationen her. Så vi vil ikke mene, det er et godt alternativ, at lægge den op i hjørnet af Artillerivej. Vi vil mene, at man skal få udviklet Ørestad færdig – også den her sidste brik.«

FAKTA OM ØRESTAD OG BY & HAVN

I vedtagelsen af Ørestadsloven i 1992 i Folketinget blev det besluttet, hvilke områder der skulle bebygges på Amager Fælled og Kalvebod Fælled og trinvis blive til Københavns nye bydel, Ørestad.

Opgaven med at planlægge og udvikle Ørestad blev delegeret ud til et kommunalt og statsligt ejet selskab, der i dag har navnet Udviklingsselskabet By & Havn.

Københavns Kommune ejer 95 procent af By & Havn, staten de sidste 5 procent.

Kilde: By & Havn