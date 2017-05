Det er mere utrygt at bo på Christianshavn end i Amager Vest

TRYGHEDSBAROMETER. Der er store forskelle på relativt korte afstande for, hvordan borgerne oplever tryghed i deres bydel. I Amager Vest oplever borgerne større tryghed end borgerne i Amager Øst, mens borgerne på Christianshavn føler sig mere utrygge end alle andre i Københavns Kommune.

KØBENHAVN: Københavns Kommune vil øge trygheden 34 steder i byen. For selv om de fleste københavnere føler sig trygge i deres by, er der store udfordringer i flere bydele.

Et såkaldt tryghedsløft, der med små greb som for eksempel bedre gadebelysning eller beskæring af buske og træer, skal øge trygheden.

»København er generelt en tryg by, men trygheden er ulige fordelt mellem bydelene. Nogle steder sætter vi ind med store større indsatser, men andre steder kan trygheden styrkes med små, enkle greb. Derfor har vi med københavnernes hjælp nu udpeget de utrygge steder, som får er løft. Alle københavnere skal føle sig trygge i deres lokalmiljø,« siger Københavns overborgmester, Frank Jensen (S) i en pressemeddelelse.

Trygheden er steget støt siden 2009, hvor Københavns Kommune målte københavnernes tryghed første gang. I 2016 følte kun godt seks procent af københavnerne sig utrygge i deres nabolag. Men undersøgelsen viser også, at oplevelsen af tryghed varierer fra bydel til bydel. I Amager Vest og Amager Øst føler mellem 0-5 procent af borgerne sig utrygge, mens det er hele 10-15 procent af borgerne på Christianshavn, der utrygge. Her er der ønsker om, at der foretages mellem 25-27 tryghedsløft i bydelen.

Flere tryghedsløft på vej

Københavns Borgerrepræsentation godkendte 27. april det nye tryghedsløft til 34 steder i byen, hvor københavnerne føler sig utrygge.

Tryghedsløftene er udvalgt efter en høring, hvor københavnere, lokaludvalg og Københavns Politi kom med 120 konkrete forslag.

Der bliver samlet set foretaget 50 tryghedsløft på 34 placeringer. Der er i alt brugt 2,5 millioner kroner, og Københavns Kommune vil senere på året udføre flere tryghedsløft for samlet én million kroner.