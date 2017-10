Det mener partierne om Dragørs busdrift

Vi har spurgt spidskandidater til Dragørs byråd: Er den nuværende bustrafik tilstrækkelig i Dragør? Og hvis nej: Hvilke forbedringer ønsker dit parti at gennemføre i den kommende valgperiode?

Af Hanne Bjørton

SOCIALDEMOKRATIET. Busdriften til og fra Dragør blev væsentlig forringet, da Metroen kom til Amager. Socialdemokratiet vil sikre en bedre busdrift, så vores borgere igen kan komme hurtigt til og fra arbejde og rundt i kommunen. Vi ønsker bl.a. hurtige og hyppige forbindelser til Metroen og genoptagelse af natbetjeningen til Søvang. Det kræver, at vi fortsætter vores dialog med regionen og Tårnby Kommune, og sidst men ikke mindst kræver det, at Dragør prioriterer de nødvendige økonomiske midler.

MORTEN DREYER, DANSK FOLKEPARTI. Trafiksituationen er ændret på fire år. Noget bedre, andet dårligt. Vi fik forbedret Søvangs forbindelsen 33 med aften- og weekenddrift. Regionen fjernede natbusserne, vi fik gennemført natkørsel hver time på 350S. Der er afsat penge til, at linje 35 fra foråret udvides til halvtimes drift også aften og weekend. Med udvidet metro fra 2019 vil der ske ændringer med 350S. DF vil arbejde for at forbindelsen ændres til en pendulbus mellem metrostationerne ad Krudttårnsvej.

KENNETH GØTTERUP, KONSERVATIVE. Den nuværende bustrafik er ikke tilstrækkelig. Vi har flere udfordringer. For det første skal vi have regionen overbevist om, at natbussen skal tilbage til Søvang. Så skal vi have flere afgange fra og til lufthavnen i de seneste timer. Og Sydstranden skal forbindes med en buslinje til metroen. Konservative arbejder hårdt på at påvirke regionen. Vi vil samtidig forbinde 350 S med lufthavnens metro.

PETER LÆSSØE, LISTE T. Nej! Liste T ønsker at forfølge konklusionerne fra arbejdet i særudvalget vedr. kollektiv trafik. Vi vil i særlig grad prioritere etablering af en servicebus, som er gratis for borgerne i Dragør Kommune og som dækker hele Dragør – også om natten. Bussen skal kun køre, når borgerne via en app har bestilt kørsel med bussen. Det vil medføre, at bussen kun kører, når der er et behov. Liste T vil prioritere busdriften med yderligere fem millioner kroner.

VENSTRE. Nej, dog forbedres linie 35 fra 2018 i perioden 07.00-24.00. Venstre vil arbejde for bedre døgnbetjening mellem Dragør Stationsplads og lufthavnen inkl. bedre dækning for Søvang i perioden 06.00-01.00. Der skal – i samarbejde med Tårnby Kommune og lufthavnen – igangsættes et forsøg med selvkørende busser til lufthavnen, på sigt fra Vestamager metrostation over Dragør Stationsplads til lufthavnens metro/regionaltog.

ASGER LARSEN, LIBERAL ALLIANCE. Vi vil arbejde for væsentlige forbedringer af den kollektive trafik. Busbetjeningen af Dragørs borgere har for længe været for dårlig. En ringbus kunne være en løsning. Liberal Alliance ønskede at fastholde kr. 750.000,- i budget 2018 til bedre busbetjening. Metroen skal udbygges som ringbane og derved betjene hele Amager. Buslinjer fra Dragør, der føder de to metrolinjer. Plads til både biler og offentlig transport i hele regionen. Trafikbetjening bør være en regional opgave.

HELENE EGTVED, ALTERNATIVET. I dag sidder både biler og busser fast i myldretrafikken til og fra Dragør. Det er uholdbart. Alternativet foreslår en forbedring af den kollektive trafik, der er så attraktiv, at langt flere dragørborgere lader bilen stå i garagen. Konkret ønsker vi, at metrostationerne Vestamager og Lufthavnen bliver forbundet med en eldreven ringbus-forbindelse med fire afgange i timen, og at alle dragørborgere – uanset om man bor i Kongelunden eller på Nordstranden – får samme gode busbetjening.

KIM GRØNVED NIELSEN, SOCIALISTISK FOLKEPARTI. SF ønsker at indføre flexible servicebusser – CO2-venlige, helst elbusser – til: At køre pendlerne fra Søvang, St. Magleby og Dragør til lufthavnen og retur i myldretiderne. At køre mellem de tre bydele og kultur/handel udenfor myldretiderne. At ad hoc. bestilles til gruppeudflugter af skoler og foreninger mm. Alt med en vis brugerbetaling. Der er snakket om det her i rigtig mange år. Det er vigtigt at få slået hul gennem og få begyndt et forsøg i denne retning.

MICHAEL RACHLIN, RADIKALE VENSTRE. Busbetjeningen trænger til væsentlige forbedringer på hovedstrækningerne, i myldretiden og i ydertidspunkterne. Der skal være mindst 15 minutters drift fra kommunens tættest befolkede områder til lufthavnen og metroen i dagtimerne. Og der må max være en halv time mellem afgangene om aftenen og i weekenderne. Der skal også ske et løft af betjeningen til Søvang. Punktet bliver helt afgørende for os ved konstituering og andre større politiske aftaler.

ANNE GRØNLUND, UAFHÆNGIG KANDIDAT. Dragør Kommune er 100 procent afhængig af en velfungerende busforbindelse i kommunen og som hovedpulsårer ud af kommunen. Og den vigtigste forbindelse ud af kommunen er til lufthavnen, som er et internationalt trafikknudepunkt, og hurtigt forbinder bus med bus, tog, metro og fly. Anne Grønlund – Liste G vil arbejde for en bæredygtig, døgndækkende og delvist reklamefinansieret kollektiv transport i kommune og til Københavns Lufthavn.