Drenge og mænd rammes også af psykisk vold og social kontrol

SAMTALEGRUPPER. Siden 2014 har kvindenetværket Exitcirklen arrangeret samtalegrupper for piger og kvinder, der er udsat for psykisk vold og social kontrol. Fra august tilbydes også samtalegrupperne Exit TABU for drenge og mænd.

Af Hanne Bjørton

HELE ØEN: Fra august kan drenge og mænd, der går rundt med følelsen af at blive kontrolleret, domineret eller nedgjort – med andre ord: er udsat for psykisk vold og social kontrol – møde andre i samme situation, når Exitcirklen tilbyder samtalegrupper her på Amager, i Brøndby og København.

Siden 2014 har Exitcirklen givet muligheden til kvinder og piger, der er udsat for psykisk vold og social kontrol. Deltagerene har brudt ensomheden ved at være underkuet og i stedet sat sig i en cirkel med andre kvinder, som har været ude for noget lignende, og delt oplevelserne med hinanden.

Cirklerne besøges på skift af rådgivere med juridisk, psykologisk og andre relevante faglige baggrunde, som kan rådgive deltagerne i cirklen.

Tal, Accepter, Bryd Ud

De nye samtalegrupper for drenge og mænd startes under navnet ’Exit TABU’ (en forkortelse af Tal, Accepter, Bryd Ud) og der oprettes både ungegrupper og voksengrupper.

»Der er den ekstra dimension ved de nye samtalegrupper, at det at være udsat for psykisk vold og social kontrol er endnu mere tabuiseret, når det handler om drenge og mænd. Der er en udbredt forestilling om, at mænd og drenge skal være særligt stærke og ikke vise følelser. Så de skal bryde igennem en ekstra mur, for at komme og fortælle om problemerne i en samtalegruppe,« siger religionssociolog og kognitiv terapeut Sherin Khankan. Hun er stifter af og administrerende direktør i Exitcirklen.

Tilbuddet kommer nu, fordi Exitcirklen har modtaget støttekroner, der har gjort det muligt.

»Og så er vi begyndt at få henvendelser fra drenge og mænd. Ikke ret mange, men bare det at vi får henvendelser er et tegn på, at der er et problem derude,« siger Sherin Khankan.

I ghetto og Gentofte-hjem

Psykisk vold og social kontrol eksisterer i alle sociale lag.

»Vi havde et seminar i Århus under titlen ’Psykisk vold i ghettoen og i Gentofte-villaen’, hvor en ung mand, der var vokset op i en villa i det nordlige Sjælland, fortalte sin historie. Han havde været udsat for psykisk vold og mental kontrol hele sin ungdom,« siger Sherin Khankan.

Det at få hjælp kan være et afgørende vendepunkt for den person, der udsættes for psykisk vold og social kontrol. Ud over at de selv kommer videre, kan hjælpen også forhindre, at den psykiske vold fortsætter i flere generationer.

»Der er forskellige konsekvenser, hvis man ikke griber ind. Et menneske, som oplever det her i sin barndom og ungdom, risikerer at gentage mønstrene, når personen selv engang stifter familie. Vi introducerer forskellige kognitive redskaber, så personen lærer at sige fra over for den aggressor, der udsætter dem for psykisk vold og social kontrol. Gribes der ikke ind, kan den, der udsættes for psykisk vold have svært ved at binde sig til et andet menneske og have varige relationer, når han eller hun bliver ung og voksen, fordi personen bærer rundt på ubearbejdede traumer,« siger Sherin Khankan.

De nye samtalegrupper for drenge og mænd oprettes til august på Amager, i København og i Brøndby. De kommer til at foregå som 10 ugers forløb hver mandag.

For at skærme deltagerne, offentliggøres der ikke adresser på, hvor det foregår. Man tilmelder sig på kontakt@exitcirklen.dk.

Det koster 250 kroner årligt at blive medlem af Exitcirklen. Det giver adgang til Exit TABU samt Exitcirklens øvrige tilbud.

Anonymitet er en selvfølge og alle deltagere er omfattet af tavshedspligt.

FAKTA om Exit TABU

Exitcirklen starter til august samtalegrupper med titlen Exit TABU på Amager, i Brøndby og København for drenge og mænd fra 16 år og opefter, som er udsat for psykisk vold og social kontrol i nære relationer.

I samtalegrupperne deler deltagerne livshistorier, erfaringer og håb for at genfinde styrke og mod til at bryde med den psykiske vold.

Exit TABU er 10 ugers forløb, en dag om ugen. Der anvendes kognitiv og narrativ metode (metoder inden for psykologien).

For at skærme deltagerne, offentliggøres der ikke adresse på, hvor samtalegrupperne foregår. Man tilmelder sig på kontakt@exitcirklen.dk.

Anonymitet er en selvfølge, og alle deltagere er omfattet af tavshedspligt.

Læs mere på www.exitcirklen.dk

Kilde: Exitcirklen

FAKTA

PSYKISK VOLD OG SOCIAL KONTROL ER:

Tyranni, trusler om vold, jalousi, isolation, nedvurderende adfærd og dominans. Hvis du bliver mobbet og kontrolleret af et andet menneske.

Hvis du skal leve op til et andet menneskes forventninger og krav på en måde, der strider imod din egen overbevisning. Hvis du ikke har ret til selvbestemmelse.

At blive udsat for omsorgssvigt, overvåget, råbt af, ydmyget, forfulgt, udspioneret, forhørt, ignoreret eller systematisk kritiseret.

At være passivt offer for dine forældres skænderier eller magtkampe.

Psykisk vold kan være forbundet med radikalisme i form af religiøs social kontrol. For eksempel at du bliver nægtet adgang til almene sociale sammenhænge.

Kilde: Exitcirklen