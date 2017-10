Eks-borgmester: »Jeg har bevist, at vælgerne kan regne med mig«

SPIDSKANDIDATEN. Borgmester. Kongemord. Kræftsygdom. Eksklusion. Nyt Parti. Dragørs tidligere borgmester Asger Larsen har haft mange op- og nedture – politisk og privat. Nu stiller han op for Liberal Alliance og er klar til valgkamp nummer syv efter han første gang blev valgt til kommunalbestyrelsen i 1993.

AF JAN JEPPESEN

jje@amagerbladet.dk

DRAGØR: Det er en garvet politisk rotte, der stiller op som spidskandidat for Liberal Alliance i Dragør. Asger Larsen blev første gang valgt til kommunalbestyrelsen i 1993 og er nu klar til sin syvende valgkamp. Det sker på bagtæppet af et politisk virke, der har budt på mange op- og nedture, men også menneskelige omkostninger.

Forud for valget i 2013 fik den nu 64-årige Asger Larsen konstateret prostatakræft. Han fik stillet diagnosen i god tid, kom hurtigt på operationsbordet og er i dag erklæret rask.

»Det var en mental nedtur. Jeg skrev afskedsbrev til min kone,« fortæller Asger Larsen, der efter operationen tabte jeg 25 kilo, men fuldførte valgkampen og havde energi til at udkæmpe et internt slagsmål hos de Konservative, der endte med en eksklusion fra partiet.

Konstitueringsfarce

Asger Larsen blev ekskluderet, fordi han – ifølge partiet – gik enegang bag om ryggen på partiets to andre kandidater og vælgerforeningens bestyrelse, da han efter valget i 2013 indgik en konstituering med Liste T, Venstre og Amagerlisten, der gjorde Liste Ts Peter Læssøe til borgmester. Det skete i protest mod den konstituering, de Konservative havde indgået på valgnatten med Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti, som gjorde Allan Holst (S) til borgmester.

»Den konstitueringsaftale var bare ikke clearet af med mig, så det fik ikke min stemme,« forklarer Asger Larsen, der dengang mente, at de Konservatives Kenneth Gøtterup burde være ekskluderet i stedet for ham selv.

»Jeg kunne have gået selv, men skulle de af mig, så måtte de ekskludere mig. Og det gjorde de så,« husker Asger Larsen, der herefter sad som løsgænger i byrådet i et år.

Asger Larsen var borgmester for de Konservative i perioden fra 2001-2005. Og det var i en tid, hvor udfordringerne stod i kø.

Dragørs økonomi var på katastrofekurs. Indenrigsministeriet satte kommunen på observationslisten og dikterede rammerne for kommunens økonomiske genopretning.

»Jeg fik to år til at rydde op for at undgå, at kommunen blev sat under administration. Det krævede fyringer og besparelser på budgettet. Jeg kunne have kastet håndklædet i ringen, men kæmpede til den bitre ende. Vi gik fra et minus på ti millioner kroner til et plus på 50 mio. kr. Og det er jeg stolt af. Samtidig rasede debatten om kommunalreformen, og det var kun en kattelem, der forhindrede en sammenlægning med Tårnby. Til gengæld måtte vi indgå i et forpligtende samarbejde,« forklarer Asger Larsen.

Kongemordet i Beghuset

Vælgerne kvitterede for den økonomiske genopretning og muligheden for at bevare selvstændigheden. Ved valget i 2005 gik de Konservative frem fra tre til seks seks mandater, og Asger Larsen fik et personligt kanonvalg.

Men borgmesterkæden blev flået af Asger Larsen på valgaftenen. For mens han og partikammeraterne skålede i champagne i byrådssalen, så sneg Liste T sig ud af bagdøren for at drikke gravøl på restaurant Beghuset med Socialdemokraterne.

Liste T havde indkasseret et nederlag og fået reduceret mandattallet fra fem til fire pladser i byrådet.

De Konservatives jubel kunne høres i Beghuset, hvor Liste Ts tilhængere hang med skuffen over nedturen.

Men så rejste partiets spindoktor, David Rehling, sig med et forslag til forsamlingen:

»Det er ikke verdens bedste løsning, men ønsker vi, hvis det er muligt, sammen med Dragør Listen at få Allan Holst presset frem som borgmester – vi giver L en meget magtfuld position, men det er løsningen, hvis vi skal forhindre Asger Larsen i at blive borgmester de næste fire år,« sagde Rehling.

Der var kun »ja’er« at høre fra forsamlingen, og for at sikre sig enighed spurgte Rehling, om der var blot én, der havde noget imod forslaget. Ingen meldte sig, og et endnu højere »nej« lød fra salen.

»Så må Liste T pege på en S-borgmester, fordi Asger står for alt det modsatte af, hvad vi vil med Dragør,« konstaterede David Rehling.

Og liram-larum: Kongemordet var en realitet. Allan Holst, der opnåede sølle 156 personlige stemmer, kunne udnævnes som borgmester og vælte valgets sande vinder hos vælgerne.

»Jeg bærer ikke nag, men det er klart, at det sætter sig, når man er med i politik. Det var dog mest synd for vælgerne, der udviste stor tillid og respekt for det arbejde, jeg havde udført i fire år. Det var trods alt mig, der skulle rydde op efter Liste Ts økonomiske overforbrug i halvfemserne,« siger Asger Larsen.

Klar til borgmestercomeback

De dramatiske timer og dage fra november 2005 ligger i baghovedet, og farcen omkring konstitueringen i 2013, hvor Dragør på en uge fik udnævnt tre borgmestre, er heller ikke glemt, men….

»Denne gang håber jeg selvfølgelig at blive tungen på vægtskålen, og byder chancen sig, så er jeg klar til at tage en ny periode som borgmester. Jeg vil under alle omstændigheder pege på en borgerlig borgmesterkandidat,« tilføjer Asger Larsen, og opremser sine mærkesager i valgkampen: Skat. Grundskyld. Busbetjening. Og bedre velfærd.

»Dragør har en bugnende kassebeholdning, men på grund af regeringens loft på anlæg og drift, er der penge nok til at sænke skatten, hvis man modregner med staten. Det er da langt bedre, at borgerne får glæde af pengene i stedet for, at de bliver i kassen. Vi skal også have bedre busbetjening. Det burde være en regional opgave, men Dragør kunne også gå forrest og i samarbejde med Tårnby sikres bedre busser over kommunegrænserne.

Vi har en overkapacitet på 80 pladser i vores børnehaver og vuggestuer, og prognoserne tyder ikke på, at pladserne bliver belagt de næste mange år. Det koster kommunen 4,2 mio. kr. årligt at betale for pladser, der ikke bliver fyldt. De penge kunne vi bruge til at sikre borgerne bedre busser,« siger Asger Larsen.

Svømmehal kan blive for dyr

Han frygter dog, at kommunen kan komme i økonomisk modvind, fordi den nuværende kommunalbestyrelse har afsat 65 millioner kroner til en ny svømmehal.

»Jeg er ikke modstander af en ny svømmehal, men den kommer for tidligt. Og helt ærligt: Hvor mange af byens 15.000 borgere vil benytte svømmehallen? Der er behov for flere varme hænder og på at sikre vores kerneydelser. Jeg frygter ærligt talt, at svømmehallen bliver langt dyrere end budgetteret. Og hvis vi skal finde 25-30 mio. kr. ekstra, så vil det kræve store besparelser. Men jeg har bevist, at vælgerne kan regne med mig – også når det er svært. I min borgmesterperiode fik vi altså åbnet Kystvejen, indviet boligområdet Kålmarken og sikret pasningsgaranti,« understreger Asger Larsen, der er stærkt opmuntret af, at især unge vælgere har god fidus til Liberal Alliance.