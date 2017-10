Er Dragørs bustrafik god nok?

BUSDRIFT. Efter kommunalvalget i 2013 blev et trafikudvalg nedsat, der skulle udtænke alternativer til Dragørs udskældte busdrift. Her fire år senere er kun ganske lidt forbedret – men var det nok?



Af Hanne Bjørton

hab@minby.dk

DRAGØR: Efter kommunalvalget i 2013 i Dragør indgik Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Konservative en konstitueringsaftale. Et af elementerne i aftalen var nedsættelsen af et særudvalg, der skulle virke i to år med den bundne opgave senest 31. december 2015 at præsentere byrådet for en samlet plan for Dragør Kommunes bestilling af busser for 2017.

Morten Dreyer (O) blev som en del af konstitueringsaftalen formand for udvalget med sædvanligt udvalgsformandshonorar, og byrådets øvrige partier havde hver et ulønnet sæde i udvalget.

Udvalget nåede at holde 14 møder på de to år, og i en afrapportering kunne blandt andet læses, at Asger Larsen (LA) ikke havde ønsket at deltage, fordi opgaven efter hans mening hørte hjemme i et allerede eksisterende fagudvalg.

I rapporten blev udvalgets anbefalinger ridset op. Den primære målsætning var, at forbedre forbindelsen til og fra metrostationen i Københavns Lufthavn fra primo 2017.

Enten ved 1) at argumentere for, at regionen forlænger 350S til lufthavnen 2) at etablere en ringbusforbindelse eller 3) undersøge muligheden for en servicebus.

Andre målsætninger var at få regionen til at forlænge natbus 81N til lufthavnen. At fastholde bus 33 og 34 med samme rute og frekvens. At nedlægge bus 35, når en forbedret løsning til lufthavnen er på plads. Og at kommunen tager initiativ til at starte et samkørselsprojekt.

Slap 2,5 mio. billigere

Movia afviste i sommeren 2014 at forlænge 350S og 81N til lufthavnen, fordi Tårnby Kommune ikke ønskede en ændret busbetjening med de to linjer.

Omtrent samtidig opfyldte Folketinget et andet ønske fra Dragør. En ny lov om trafikselskaber skubbede ansvaret for buslinjer med regional betydning væk fra kommunerne og over på regionerne.

Region Hovedstaden overtog linje 350S og natbus 81N og det betød, at Dragørs udgift til busdrift fra 2016 faldt fra cirka 10 mio. til cirka 7,5 mio. kroner årligt.

Det var kendte tal, da kommunens busbestilling – som altid sker et år før den udmøntes – skulle besluttes i foråret 2015.

DF og V ombestemte sig

Dansk Folkeparti, Venstre og Liste T foreslog på byrådsmødet 23. april 2015, at Dragør alligevel fastholdt rammen for busdrift på 10 mio. og brugte det nye råderum til blandt andet etablering af ringbuslinjen til og fra lufthavnen.

Men på mødet stemte O og V i stedet sammen med S og C for et ændringsforslag om at sende de fire partiers eget særudvalgs forslag til behandling i by-, erhvervs- og planudvalget og ved efterårets budgetforhandlinger.

Der var dog ingen forbedringer i busdriften i den budgetaftale, formanden for særudvalget Morten Dreyer (O) samme efterår satte blækket på sammen med A, C og V.

Særudvalgets rapportering blev siden behandlet i byrådet i foråret 2016. Og A,C,O og V besluttede her at tage rapporten til efterretning, sende den videre til budgetforhandling i efteråret 2016, bede regionen om forlængelse af 350S og 81N til lufthavnen, og ansøge om tilladelse til servicebus.

Liste T, Liberal Alliance og Alternativet fik ført til referat, at det var ejendommeligt, at anbefalingen fra det enige særudvalg blev stemt ned af de fire partier, som havde besluttet udvalgets kommissorium: At udvalgets anbefaling skulle ligge til grund for busbestillingen for 2017.

35 får et nøk opad

Udvidelse af busdriften kom heller ikke med i A, C, O og V’s budgetaftale i efteråret 2016.

1. januar i år nedlagde regionen natbus 81N. 350S overtog natkørslen, men frekventerer ikke Søvang og blev heller aldrig forlænget til lufthavnen

Bustrafik mellem Søvang og Dragør er i valgperioden forbedret, idet linje 33’s forlængelse har givet aften- og weekenddrift. Og i juni besluttede et enigt byråd at bestille en udvidelse af linje 35 mellem Dragør Stationsplads og lufthavnen, så den fra 2018 også kører halvtimesdrift om aftenen på hverdage, lørdage og hele søndagen.

Der er ikke nye udvidelser af busdriften i budgetaftalen for 2018 mellem A, C, O og V her i oktober. Der blev endda fjernet 750.000 kroner fra det beløb, der oprindeligt var afsat til busdrift i 2018. Pengene bruges i stedet til andre formål.