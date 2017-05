Esben Lunde Larsen indviede nyt dyrevelfærdsmærke hos Meny

DYREVELFÆRD. Det nye, statslige dyrevelfærdsmærke, der foreløbig sidder på svinekød, blev i onsdags lanceret af fødevareminister Esben Lunde Larsen hos Meny i Vermlandsgade





Af Hanne Bjørton

SUNDBYØSTER: Den store Meny i Vermlandsgade står endnu mere knivskarpt end sædvanligt. Lidt blomsterblade og jord fejes skyndsomt væk tæt ved indgangen, og man fornemmer en vis spænding blandt personalet, mens et opbud af fotografer, herrer i jakkesæt og damer i spadseredragter befolker butikken anderledes end kundekredsen, der koncentrerer sig om varerne på hylderne.

Om lidt kommer nemlig fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) for sammen med købmand Christian Kragbøll at introducere det nye, statslige dyrevelfærdsmærke, der foreløbig sidder på svinekød.

Mærkets et, to eller tre hjerter markerer, hvor godt grisen har haft det, inden den blev til kotelet, medister, flæsk, spareribs eller andet godt.

Vigtigt for mange kunder

I Christian Kragbølls kølediske er det kun til at få øje på kød med alle tre hjerter – grisene har haft det godt. Og man er også godt forsynet her med økologi og frilandskød fra andre dyr. Økologiske kyllinger fås endda i forskellige udskæringer – noget man godt kan gå forgæves efter i mange dagligvarebutikker.

Har I mærket en større efterspørgsel efter bedre dyrevelfærd?

»Der bliver snakket meget madspild, bedre dyrevelfærd, glutenfri produkter – kunderne bliver mere og mere bevidste om, hvad de putter i munden, og de vil gerne have de her ting. Så der er simpelthen tale om udbud og efterspørgsel – ønsker kunderne de varer, skal vi selvfølgelig have dem,« siger Christian Kragbøll.

»Og vi førte også kød af frilandsgrise, før det nye dyrevelfærdsmærke kom på pakkerne,« tilføjer han.

Fødevareministeren ankommer og prøvesmager kokkens nygrillede koteletter ved butikkens slagterafdeling, mens den administrerende direktør for brancheforeningen De Samvirkende Købmand, John Wagner, fortæller om en frisk meningsmåling blandt 1.500 repræsentativt udvalgte forbrugere.

»20 procent af dem siger, at det betyder noget for deres indkøbsbeslutning, at dyret har levet under bedre forhold end loven foreskriver. Og 54 procent siger, at de gerne vil tage det hensyn. Nu gør vi det lettere for forbrugerne med et, to eller tre hjerter at vælge. Og med alle tre, har man taget mere hensyn, end loven foreskriver,« siger John Wagner.

Esben Lunde Larsen fortæller, at han er optaget af at give forbrugerne muligheden for at fremdyrke dyrevelfærd med indkøbskurven.

»Vi vil gøre hvad vi kan for at videreudvikle ordningen til fjerkræ, oksekød og pålæg. Og vi har inviteret Coop og Dyrenes Beskyttelse til at være med til at udvikle på mærket, så jeg ser positivt på fremtiden,« siger han.

Krig om mærker

Ministeren hentyder til, at mens dagligvaremastodonten Dansk Supermarked og De Samvirkende Købmænd er positivt stemte over for det nye mærke, har det fået hård kritik fra den anden dagligvaremastodont Coop samt fra Dyrenes Beskyttelse.

Begge mener, at kriterierne for blot et statsligt dyrevelfærdshjerte ikke er nogen særlig forbedring i forhold til konventionel svineproduktion – det kan give forbrugeren et fejlagtigt indtryk af at have gjort noget godt for dyrevelfærdet.

Coop har udviklet sit eget dyrevelfærdsmærke, markeret med et, to, tre eller fire grønne hjerter, der vender spidsen mod hinanden og danner et firkløver.

Coop skriver på sin hjemmeside, at man har valgt at stå uden for det statslige dyrevelfærdsmærke, fordi »det anpriser et for lavt niveau af dyrevelfærd, det vil underminere de velkendte mærkningsordninger økologi og friland ved slå dem sammen, og den bakkes ikke op af toneangivende NGO’er.«

Hos Meny, der er medlem i De Samvirkende Købmænd, ser Christian Kragbøll på dyrevelfærdsmærket med pragmatiske købmandsøjne.

Vil du også føre kød med blot et eller to dyrevelfærdshjerter?

»Ja, det vil jeg. Når der for eksempel til jul kommer efterspørgsel på billig flæskesteg, så fører vi også det. Jeg tager hverken afstand fra et hjerte eller to hjerter – der skal være noget for alle kunder. Og der ér prisforskel. Der er også prisforskel på, om du køber en Audi eller en mindre bil. Kvalitet og pris hænger sammen, sådan er det,« siger Christian Kragbøll.