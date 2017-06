Et ekstra liv til postcyklerne

GENBRUG. Kofoeds Skole har fået 20 af postvæsenets gamle trædecykler og en masse reservedele. På skolens cykel-værksted sætter eleverne dem nu i stand til andre elever. Og måske til transportture for skolens kommende æblemosteri.

Af Hanne Bjørton

NYRNBERGGADE: 45 kilo breve og forsendelser kunne det store lad forrest på den sennepsgule postcykel fragte plus 15 kilo ekstra i hver af de tilhørende sidetasker.

Men siden 2011 har Post Danmark – eller Post Nord, som det hedder i dag – indført el-cykler, der kan fragte noget nær det dobbelte i kilo.

Og det har sendt postcyklerne med rugbrødsmotor på pension i garagen hos etaten.

I hvert fald indtil nogen fik den gode ide at lade andre få glæde af de tohjulede. I fjor og igen i år har Kofoeds Skole fået en stribe gule trædecykler forærende af Post Nord.

»Det er vigtigt, at en stor virksomhed som os tager et socialt ansvar, og så tænker vi også meget i bæredygtighed. Der er mange negative ting i den forandring vi gennemgår, men det her er så en positiv side af sagen,« siger Finn B. Thomsen, der er teamleder i fieldservice materiel hos Post Nord og har ansvaret blandt andet for etatens cykelflåde og postkasser i hele landet.

Han kom sidste år i kontakt med Kofoeds Skoles fundraiser og kommunikationsmand Daniel Vedsted og der kom en god dialog i gang om et samarbejde.

Noget for noget

I år er 20 brugte postcykler plus 18 paller reservedele til cyklerne ankommet som pænt stor pakke hos Kofoeds Skole.

»Vi er superglade for cyklerne og en hulens masse reservedele, der sætter os i stand til at sætte en masse cykler i stand. Det giver os en masse gode opgaver til eleverne, der reparerer cyklerne. Dem kan vi så give til eleverne – de arbejder typisk på et af vores værksteder i 20 timer, og så får de en rekvisition til en cykel. De lægger en ydelse, og så giver vi dem en ydelse tilbage. På den måde er det ikke almisser – de gør selv et stykke arbejde først. Og eleverne på cykelværkstedet kan også se en værdi i, at den cykel, de har repareret, går til andre og de kan se, at de skaber noget glæde. Frem for at flytte jord fra et hul til et andet. Hvis man er langt fra at kunne opleve følelsen af et arbejdsfællesskab ude i det pulserende erhvervsliv, så kan eleverne finde det her på vores værksteder,« fortæller Claus Nielsen.

Han er teamleder i Kofoeds Skoles miljø- og håndværkafdeling, som cykelværkstedet er en del af.

Lederen af cykelværkstedet, Michael, som har ferie, da Amager Bladet er på besøg, var begejstret for de enorme mængder af reservedele fra Post Nord.

»Der var blandt andet en hel kasse med eger, der ellers koster to kroner stykket. »Nu kan vi rigtig strikke hjul,« sagde han. Vores sædvanlige cykelværksted, der er tre gange så stort som det her midlertidige, er ved at blive renoveret og skal have en butik ud mod Nyrnberggade. Og der er stort set aldrig en ledig plads på gulvet, hvor Michael ikke har et eller andet projekt i gang. Han laver også re-design af cykeldele, for eksempel lamper, borde og stole. Den ånd, der er på hans værksted, og det at han går så meget op i det, smitter af på eleverne,« fortæller Claus Nielsen.

De stumper og dele, som Kofoeds Skole ikke kan bruge, bliver sorteret i bunker med aluminium, messing og andre metaller.

»Det afleverer vi som skrot og får kroner og ører for det. Det er ikke noget, vi bliver styrtende rige af, men det giver igen arbejde til eleverne at sortere,« siger Claus Nielsen.

Et æblemosteri på vej

Der er flere spændende planer med de gamle postcykler, for måske kan de bruges i det æblemosteri, Kofoeds Skole har i støbeskeen.

»Der er fundraiset nogle penge fra Tuborg Fondet, og vi har lavet en aftale med Frugtplukkerne. Det er en virksomhed, der ved hjælp af frivillige plukker æbler hos private, der ikke selv kan bruge alle æbler fra deres træer. Vi etablerer selv mosteriet og får på den konto en masse nye aktiviteter for vores elever, der binder sig op på skolekøkkenet,« fortæller Claus Nielsen.

På det nye mosteri kan cyklerne måske blive et godt transportmiddel til æbler fra haveejere.

»Der kan de gamle cykeltasker få en ny rolle – vi bruger dem ikke til noget længere,« siger Finn B. Thomsen.