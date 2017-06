Fælledbyggeri har flertal på tinge

FÆLLEDBYGGERI. I fredags afviste et folketingsflertal både Enhedslistens og Alternativets forslag om at pålægge regeringen at ændre Ørestadsloven, så byggeriet Ørestad Fælled Kvarter forhindres samt Radikales ændringsforslag om, at staten og Københavns Kommune forsøger at finde alternativ finansiering af byggeriets bidrag til Metrogælden.

Af Hanne Bjørton

hab@minby.dk

CHRISTIANSBORG: Omtrent samme kreds af partier arbejder såvel på Københavns Rådhus som i Folketinget på at finde måder at forhindre eller flytte det planlagte byggeri Ørestad Fælled Kvarter syd for Grønjordssøen.

Radikale Venstre foreslog i Københavns Borgerrepræsentantion 18. maj, at Københavns Kommune køber byggeretten til Ørestad Fælled Kvarter for at bevare Amager Fælled som naturområde, men fik kun opbakning af Enhedslisten og SF.

Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative, Liberal Alliance (og løsgænger Kasper Heumann Kristensen) stemte imod.

Alternativerne mangler

Og samme partier stemte imod i Folketingssalen i fredags, da Enhedslisten og Alternativet fik andenbehandlet deres forslag om, at lade regeringen tage de nødvendige lovmæssige og administrative skridt for at forhindre, at byggeriet gennemføres.

SF og Radikale stemte endda blankt til forslaget.

»Fordi vi mener ikke, vi kan sidde her på Christiansborg og forhindre en kommunal beslutning, og vi mener også, der skal findes penge til metroen,« sagde Ida Auken (Rad.) i folketingssalen.

Radikale stillede derfor et ændringsforslag, som både Enhedslisten, Alternativet og SF bakkede op, om i stedet at pålægge regeringen »at gennemføre en kortlægning af alternative finansieringsmuligheder af metrobyggeriet for at undgå det planlagte byggeri på Amager Fælled. Kortlægningen udføres i samarbejde mellem staten og Københavns Kommune.«

Men også det blev nedstemt med 79 stemmer mod 24.

Socialdemokratiet lagde under debatten pres på Radikale, fordi de var med i forligskredsen i 1992 om Ørestadsloven. S påpegede, at der på Københavns Rådhus hverken er fundet alternativ finansiering eller alternativ placering af byggeriet.

»Tror ordføreren (Ida Auken, red.) på, at der bliver mindre eller mere kollektiv transport og en grønnere by af, at man flytter et byggeri væk fra den metrostation, man skal bruge,« spurgte Lea Wermelin (S).

Ida Auken svarede, at netop Socialdemokratiet på rådhuset havde sagt nej til at sætte økonomiforvaltningen til at finde alternativer, selv om det blev foreslået.

»Derudover er en af begrundelser for, at det ikke kan ligge andre steder, at der er en fredning på Amager Fælled. Nu siger samtlige af naturfolket, der ved noget om fredninger, at den fredning ligger det forkerte sted. Det er en 25 år gammel beslutning med et gammelt natursyn, hvor man troede, at vandhullerne var det vigtigste. Og så har man altså overset det her strandeng, som er 8.000 år gammel,« sagde Ida Auken.

Overborgmesteren har nøglen

Efter folketingsdebatten erkender Maria Reumert Gjerding (Enh.L.), at nøglen til, at forslagsstillernes ønske bliver opfyldt, ligger hos overborgmester Frank Jensen (S).

»Jeg kan ikke huske den præcise ordlyd, men ved førstebehandlingen gav transportministeren udtryk for, at han ville være anderledes stemt over for forslaget, hvis det var kommet fra overborgmesteren frem for partier i Folketinget,« siger hun til Amager Bladet.

Nu overvejer forslagsstillerne, hvad næste skud i bøssen skal være.

»Jeg har besluttet, at jeg bliver ved med at forsøge at redde det her stykke unikke natur, indtil alle muligheder er udtømt. Presset må lægges på overborgmesteren, og så må vi sammen med SF og Radikale formulere et forslag, vi kan blive enige om,« siger Maria Reumert Gjerding.

FAKTA OM FÆLLEDBYGGERIET

Der er planlagt et byggeri på 260.000 etagemeter, fortrinsvis boliger, på et areal syd for Grønjordssøen.

Byggefeltet er, som de øvrige arealer i Ørestad, udpeget under vedtagelsen af Ørestadsloven i 1992.

Salg af Ørestadsgrunde skal finansiere afbetalingen af den gæld, der blev skabt med etablering af Metroen.

Byggeriet har skabt stor folkelig modstand samt modstand fra grønne organisationer.

Skal byggeriet droppes eller flyttes, kræver det en flertalsbeslutning både i Københavns Borgerrepræsentation og i Folketinget.