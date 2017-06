Forældre holder skolebørn hjemme

INKLUSION. Forældre til elever på Store Magleby Skole har siden i torsdags holdt deres børn hjemme for at få skoleledelsen til at øge den pædagogiske støtte til en elev, der i følge forældrene er »ekstremt voldelig«. En undersøgelse blandt lærere i Dragørs skolevæsen viser udbredt frustration over problemer med inklusion af børn med særlige behov.

Af Hanne Bjørton

hab@minby.dk

DRAGØR: 17 ud af 23 forældre til børn i en klasse på Store Magleby Skole har siden i torsdags holdt deres børn hjemme fra skole i frustration over problemer og dårlig trivsel i klassen.

»Det drejer sig om én elev, der er ekstremt voldelig. Han både slår og tager kvælertag på de andre børn. Før skolen blev han flyttet mellem flere børnehaver, og han er også flyttet fra en anden skole. Klassen har været på lejrskole, hvor han slog en elev, og næste dag slog han og tog kvælertag på en anden, og det håndteres ikke af ledelsen,« fortæller Gry Gundestrup, der selv har et barn, som har fået tæv.

Forældrene mener, at der ikke bruges nok ressourcer på at håndtere det udadreagerende barn for eksempel via en særlig støtteperson i timerne.

»Der er særligt opsyn i det store spisefrikvarter, men ikke i timerne. Vores børn går til fodbold med hans tidligere klassekammerater, og på den tidligere skole var der ekstra ressourcer til støtte til ham i timerne,« siger Gry Gundestrup.

Hun understreger, at det ikke er en hetz imod drengen.

»Vi vil ikke skade ham eller have ham smidt ud – han skal have hjælp. Vi har længe forsøgt at råbe skoleledelsen op, men indtil nu har ingen lyttet. Lige nu bliver hele klassen skadet, og de reagerer mod hinanden, fordi de hele tiden snakker om det og ikke ved, hvornår han eksploderer,« siger Gry Gundestrup.

Hun har fået flere reaktioner fra forældre til børn i andre klasser, hvor børn på samme måde ser ud til ikke at få støtte nok.

I torsdags i TV2 Lorry udtalte St. Magleby Skoles leder, Asger Nielsen, at skolen ikke kan genkende det billede, forældrene fremstiller.

»Her på skolen er vi dels forundrede og faktisk også noget frustrerede over, at vi kan have så forskelligt et billede af, hvad der foregår. Når børnene er herhenne, så siger de altså til deres lærere, at de har det ganske udmærket,« sagde Asger Nielsen i Lorry og påpegede, at skolen bruger ekstra timer hver dag inde i klassen samt i frikvartererne på at se til, at der ikke opstår konflikter.

Der er aftalt et møde mellem Asger Nielsen og forældrene i denne uge.

Frustrerede lærere

I folkeskolereformen, der blev indført i august 2014, var et af elementerne øget inklusion, og det indebærer, at børn med særlige behov så vidt muligt undervises i en almindelig skoleklasse, med eller uden specialpædagogisk bistand.

Børn med omfattende behov for specialpædagogisk støtte på grund af svære fysiske eller psykiske handicap henvises til specialundervisning i specialskoler og specialklasser.

En undersøgelse, som Damarks Lærerforenings Kreds 13 har udført blandt lærere i Dragørs skolevæsen, viser en frustration over problemer, som inklusion skaber. 70 lærere (cirka halvdelen af de adspurgte) har besvaret undersøgelsen.

I halvdelen af besvarelserne mener lærerne, at de har elever i klasserne, som tidligere ville være i et tilbud uden for klassen. Kreds 13 betvivler selv, at så mange elever før havde brug for tilbud uden for klassen, men at svaret er et udtryk for lærernes frustration.

84 procent mener, at de har elever i klasserne, som ikke får den støtte, de har brug for.

Og 74 procent svarer, at de ikke føler sig uddannelsesmæssigt rustet til at undervise/håndtere de elever, der i dag er inkluderet i undervisningen.