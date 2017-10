Frank Jensen vil sænke bommen for brændeovne og dieselbiler

VALGUDSPIL. Københavns overborgmester Frank Jensen vil via et forbud mod dieselbiler og brændeovne indkøbt efter 1. januar 2019 sikre renere luft i hovedstaden. Det kræver dog en folketingsbeslutning at lukke dieselbiler ude af byen.



Af HANNE BJØRTON

hab@minby.dk

KØBENHAVN: Ved Socialdemokratiets kongres i september varslede Københavns overborgmester Frank Jensen et opgør med dieselbiler for at komme noget af luftforureningen i København til livs.

Som fortalt i Amager Bladet 3. oktober viser nye tal fra forskere på Århus Universitet, at der årligt dør omkring 550 personer for tidligt i København og Frederiksberg af luftforurening. 10 af de for tidlige dødsfald skønnes at ske grundet udledning fra lokale brændeovne i København og 9 grundet lokal trafik inden for kommunen.

Og nu lancerer overborgmesteren et valgudspil, der vil sætte nye restriktioner for nyanskaffelser af dieselbiler og brændeovne i København samt begrænse ’tomgang’ for krydstogtskibe i Nordhavn, fortælles det i en pressemeddelelse fra overborgmesterens kontor.

»Ren luft er afgørende for vores sundhed. Derfor er det en politisk kerneopgave at sikre, at vi alle sammen – børn, unge og gamle – kan trække vejret dybt og frit uden at frygte for vores helbred. Og vi ved, hvad der skal til – hvad der virker,« udtaler overborgmesteren i pressemeddelelsen.

Stop for nye dieselbiler

I september slog overborgmesteren fast, at ideen om en betalingsring er stendød. I stedet har han nu lanceret en plan, der vil sænke bommen ned for dieselbiler indregistreret efter 1. januar 2019.

Planen rammer ikke de bilejere, som før den dato har anskaffet sig en dieselbil.

Desuden ønsker han gradvis skrappere miljøkrav til varevogne og tunge lastvogne, der kører på diesel.

Disse skærpelser af miljøzonen omkring København kan ligesom indførelsen af en betalingsring kun gennemføres via en lovændring i Folketinget.

Og foreløbig har Venstre og Dansk Folkepartis miljøordførere afvist Frank Jensens ide på tv2.dk, mens hans egne partifæller på tinge anerkender over for Politiken, at der er brug for at se på området, men man har endnu ikke har lagt sig fast på, hvad der skal gøres.

Planen omfatter også et forbud mod efter 1. januar 2019 at nyetablere brændeovne i boliger, som allerede har fjernvarme. Der skal desuden tilbydes klækkelige skrotpræmier for at skrotte brændeovne.

Udfasningen af alle dieselbusser i København skal fremrykkes, så den sidste dieselbus er væk senest i 2025, og ikke i 2031, som hidtil planlagt.

Efter 1. januar 2019 fordobles prisen for bopælsparkering i p-zonen for en nyerhvervet (ny eller brugt) dieselbil til 2.300 kr. Nuværende dieselbil-ejere skal ikke betale mere.

Endelig vil overborgmesteren etablere et landstrøm-anlæg i Nordhavn, så krydstogtskibe ved kaj kan slukke motoren for at begrænse lokal luftforurening her.