Franske døre er populære blandt danske boligejere

Franske døre er blevet populære blandt danskerne, hvilket formentlig skyldes deres flotte udseende samt deres lydtæthed. De franske døre med glas gør hjemmet lyst, imødekommende og mere gennemskueligt, da man kan se de andre rum gennem glasset.



Mange danske hjem er meget åbne med store alrum, og de franske døre gør det muligt at lukke af, mens man samtidig kan se hvad der foregår i rummet ved siden af.

De franske døre har sat et stort præg på mange danske hjem. Mange boligejere vælger at indsætte franske døre for at gøre hjemmet mere lyst, åbent og imødekommende. Glasset i de franske døre giver muligheden for at lukke døren, mens man samtidig kan følge med i, hvad der foregår i rummet ved siden af, og dette er populært blandt de danske boligejere. I Danmark sætter mange stor pris på samværet i familien, og man føler sig tættere på hinanden gennem en lukket fransk glasdør end gennem en lukket dør af træ. De franske døre skaber i dag en hyggelig stemning i mange danske hjem, og flere og flere boligejere vælger at investere i franske døre.

Lydtætte og lydløse døre

Franske døre er ikke blot flotte og hyggelige. De er samtidig fremstillet af høj kvalitet, og der er før fremstillingen tænkt over sammensætningen af materialer. Dørene er fremstillet med et solidt og lydtæt glas, og dørene opsættes i karme med en monteret tætningsliste, som gør døren mere lydtæt. Sammenspillet mellem dørkarm og selve døren gør, at franske døre nærmest kan lukkes lydløst. Med franske døre kan man dermed skabe stor sammenhæng i et hjem gennem glasset og samtidig lukke af fra støj mellem de forskellige rum. Disse fordele er velset i mange danske hjem og har stor indflydelse på, at franske døre i øjeblikket er meget populære blandt de danske boligejere.

Flere modeller og størrelser findes som lagervare

I Danmark sælges et stort udvalg af franske døre i forskellige modeller og størrelser. Udvalget er stort, og franske døre kan købes gennem flere forskellige forhandlere. Flere webshops tilbyder salg af franske døre direkte fra et stort varelager, så enhver boligejer let kan bestille online og få hurtig levering lige til døren.

