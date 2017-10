Frustreret ægtepar: Dobbelthus tager alt dagslyset fra vores stue

BYGGESAG. På den lille villavej, Engsletten, der ligger klemt inde mellem Vejlands Allé og en haveforening, har en huskøber fået kommunens tilladelse til at opføre dobbelthus på en énfamilies-grund. Naboerne kæmper nu en kamp for at få forhindret byggeriet, der vil stjæle det meste af dagslyset fra ægteparret Benny og Kirsten Børm Hansens stue.

SUNDBY: Benny og Kirsten Børm Hansen har boet i villaen på Engsletten 12 siden 1983. Nu frygter de, at villaen bliver godt og grundigt klemt af villaen i nummer 10, der også ligger på en énfamilies-grund. For Københavns Kommune har givet tilladelse til, at villaens ejer kan udvide med et dobbelthus.

»Villaen blev solgt i januar til en tømrermester, der allerede 27. april gik i gang med at støbe til udvidelsen, selvom han endnu ikke havde fået kommunens tilladelse til udvidelse. Det virker ærligt talt som om, at det blot var en formalitet at få tilladelsen fra kommunen,« siger Benny Børm Hansen, der frustreret over processen med nabohøring og den efterfølgende dialog med kommunen.

Nu har han klaget til både Planankeklagenævnet og Statsforvaltningen for at få stoppet byggeriet.

»At kommunen giver tilladelse til opførelse af et dobbelthus er helt hen i vejret. Vi ligger i et villaområde med lav bebyggelse med rimelig god luft til nabogrundene. Nu kan vi se frem til at få en nabo, der klemmer os helt inde og i hvert fald vil stjæle alt daglyset ind til vores stue,« forklarer Benny Børm Hansen.

»Og endnu værre, så vil dobbelthuset få et vindue, der peger direkte ned i vores stue.«

Han henviser til, at kommunen bl.a. har givet tilladelsen, selvom der ikke er de lovpligtige krav om tre en halv meter til skel.

»Når dobbelthuset er opført er der kun tre meter, men kommunen kalder det en minimal overskridelse. Det svarer til 16 procents overskridelse, og overstiger langt de tre procent, der kan gives dispensation for,« siger Benny Børm Hansen.

Skøn vinder over regel

I et høringssvar skriver Københavns teknik- og miljøforvaltning:

»Vi har valgt at fravige servituttens bestemmelser vedrørende mindste afstand til naboskel på 3,5 meter for to-etageshus, idet vi mener, at den ansøgte fravigelse på tre meter vurderes at være minimal. Endvidere har vi også vurderet, at det ansøgte ikke giver skyggegener mod naboskel i øst og vest, idet det ansøgte overholder det skråhøjdegrænseplan til naboejendommene Engsletten 8 (vestlig skel) og Engsletten 12 (østligt skel).«

Benny Børn Hansen er mildest talt fortørnet over forvaltningens svar.

»Jeg fatter simpelthen ikke, at skøn kan vinde og regel. Det vil svarer til, at jeg på en vej med 60 km/t kører 70 km/t, fordi jeg skønner, at skøn vinder over reglen. Det holder ikke.«

På køkkenbordet ligger stakkevis af skrivelser, tegninger og udklip. Benny Børm Hansen har markeret og optalt 13 fejl og mangler i forbindelse med både tilladelsen til opførelsen af dobbelthuset og selve byggeriet.

»Man kan få den tanke, at kommunen har en særlig interesse i at udstede tilladelser til byggeentreprenører, der tjener penge på at sælge dobbelthuse.

Jeg har derfor skrevet til teknik- og miljøborgmester Morten Kabell for at få ham til at gå ind i sagen, men han sender bare sagen videre i systemet, og så får du den samme sang en gang til.

Jeg er både vred og skuffet over, at ganske almindelige borgere skal straffes på denne måde. Villaens nye ejer har fået lov til at ændre i teksten på sine ansøgninger uden at kommunen griber ind. Først skriver han, at der er tale om et område med lav bebyggelse. Det ændres så til et tæt bebygget område med høj bebyggelse.

Der må da være grænser for, hvad kommunen kan tillade, når der åbenlyst bliver overtrådt regler.«

Kirsten Børm Hansen nærer ingen forhåbninger om, at byggeriet bliver standset, men hun både tror og håber, at der bliver sat en stopper opførelse af dobbelthuse på énfamilies-grunde.

»Hvis vores sag kan være med til at stoppe det her, så er det også en sejr,« siger hun.

Fast praksis med dispensationer

I august skrev Amager Bladet om en lignende sag fra Kaldæavej, hvor grundejerforeningen rettede skarp kritik af Københavns Kommunes teknik- og miljøforvaltning for at give dispensation til opførelse af et dobbelthus.

Dengang svarede Steffen Mark Jensen, centerchef i teknik- og miljøforvaltningen, at kommunen i mange år har haft en fast praksis for at give dispensation til dobbelthuse, så disse kan opføres side om side, frem for at boligerne etableres som to lejligheder fordelt på to etager.

Men centerchefen præsicerede, at denne praksis stopper:

»Et enigt teknik- og miljøudvalg har før sommer besluttet, at denne praksis skal ændres. Det skyldes en stigning i antallet af sager med dobbelthuse og et ønske om, at villakvarterer skal bevare deres nuværende karakter. Den ændrede praksis skal dog også vedtages i borgerrepræsentationen. Det forventes at ske på et af de førstkommende møder efter sommerferien. Men indtil en praksisændring er endelig vedtaget, er forvaltningen imidlertid nødt til at følge den hidtidige praksis, som stadig er den gældende,« skrev han i et svar til sagen.

Der er endnu ikke vedtaget en beslutning i borgerrepræsentationen.