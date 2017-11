God mad sætter gang i filmdebat

DOKU OG LÆKKER MAD. Elk Film og Øens Spisested er gået sammen om arrangementerne Dinner & Docs. Først vises dokumentarfilm, og så løsner lækker gourmetmad op for debatten mellem publikum og filmenes instruktører.



Af Hanne Bjørton

hab@minby.dk

AMAGERBRO: Siden foråret har Elk Film holdt Dinner & Docs sammen med Øens Spisested i Prismen, hvor publikum kan opleve spændende dokumentarfilm og nyde restauratør Yngve Fobians lækre mad, mens filmen debatteres med instruktøren.

Måden arrangementet blev til på understreger, hvordan noget frugtbart kommer ud af en bid god mad.

»Vi producerer dokumentarfilm, primært, og så spiser vi frokost på Øens Spisested. Under frokosten har vi snakket om, hvordan vi kunne bruge hinanden mere, og ud af det opstod ideen om at lave middage sammen med film. Og møde en kunstner henover en middag. Der sker jo det henover et bord, at vi skåler, vi flirter, vi falder i snak og ikke bare instruktør og publikum – publikum mødes jo også med deres naboer,« fortæller Andreas Dalsgaard, stifter af Elk Film og prisvindende dokumentarfilminstruktør.

Til Dinner & Docs serverer Yngve Fobian først små appetizers for publikum.

»Så man har lidt snacks, når man kommer. Så ser man filmen, bagefter spiser man middag og debatten går i gang,« fortæller Sofie Husum Johannesen, Elk Films projektleder på Dinner & Docs.

Hvad er det, der sker, når man får lækker mad, i stedet for bare at snakke om filmen?

»Jamen det så vi jo, da vi havde Janus (Metz Pedersen, red.) i maj og filmen Armadillo (en film om danske soldater i krig i Afghanistan, red.). Der var et par soldater og et par ældre publikummer, og det er normalt folk, der aldrig vil deltage i en plenumdiskussion. Der er det sådan nogle elitedebattører som Andreas, der vil række hånden op og spørge om noget teknisk. Men her efter et par glas vin, der åbnede de jo fuldstændig op, og Janus blev også hængende utroligt længe. Så mange flere tager ordet, når det er en lille forsamling – 20 – og de får et glas vin,« siger Yngve Fobian

»Det at sidde og spise, det er en meget intim oplevelse, det er sjældent man spiser med nogen, man ikke har en relativt intim relation med. Så der er noget enormt formidlende over at skulle sidde og spise et måltid sammen, og det kan åbne op for andre mere intime sfærer,« siger Louis Vernal, antropolog og praktikant hos Elk Film.

»Der er altid en vis ærbødighed over for kunsten. Den havde jeg også selv, inden jeg begyndte at lave film. Jeg er vokset op i Nordjylland, der har jeg sgu’ aldrig mødt nogen, der skrev digte eller lavede film. Og troede heller ikke, at jeg selv overhovedet kunne finde ud af sådan noget. Derfor har jeg måske en antipati over for den der ærbødighed, fordi jeg har oplevet, hvad der skal til for at skabe et kunstværk. Jeg synes, det er en helt vildt interessant proces, og at kunstnerne lidt pakker sig selv væk i stedet for at åbne sig op. Det her format med en middag er en generøs måde at møde en kunstner og et værk på og afmystificere det. De instruktører, vi har haft, er helt høje når de går herfra, fordi de har været i centrum og har oplevet at besøge deres eget publikum og deres eget værk på en måde, de aldrig har oplevet før,« siger Andreas Dalsgaard.

Vidt forskellige nørderier

I morgen onsdag viser Dinner & Docs Christoffer Guldbrandsens dokumentarfilm fra 2009 ’Dagbog fra Midten’ om partiet Ny Alliance fra stiftelsen og til Naser Khader melder sig ud.

Og på lørdag vises instruktør Daniel Denciks film ’Moonrider’ fra 2012 om en ung cykelrytters ambitioner og tanker om livet, døden og risikoen ved at være topatlet.

Christoffer Guldbrandsen og cykelrytter Matti Breschel medvirker, og her som ved tidligere arrangementer forventes et meget blandet publikum.

»Der er dem, der lige som mig ser cykelløb og er grebet af hele det der intellektuelle, som Daniel Dencik også beskriver i sin bog ’Sportshjerte’. Han intellektualiserer cykelsport utroligt meget. Det andet segment er den her +50 meget velhavende mand, dem har du, Andreas, solgt et par billetter til i mandags inde i Finans Danmark. De kommer for at høre rigtig meget om Matti Breschels cykel, og hvor mange takker der er bagpå,« siger Yngve Fobian.

»Det er det, der er så spændende. Det er jo tit og ofte en nørdet forsamling, men folk kommer med forskellige nørdede interesser,« siger Louis Vernal.

»Publikum har tit ret personlige forhold til temaet. Det er for det meste forskellige, der kommer til hvert arrangement, og de kommer også fra meget forskellige baggrunde og aldersgrupper,« siger Sofie Husum Johannesen.

Dokumentarfilmen har siden årtusindskiftet oplevet en opblomstring, har fået sin egen festival i København, CPH:DOX, og vises oftere end før i biografen. Andreas Dalsgaard har et bud på hvorfor.

Uløst behov for fordybelse

»Alt larmer i dag. Der er ingen tid til fordybelse. Det gælder ikke bare dem, der læser og oplever, det gælder også hele journaliststanden, der er blevet udmarvet i forhold til, hvor lang tid der er til at lave uddybende journalistik. Der går dokumentarfilmene ind og udfylder et behov, for der kan man gå i dybden med et emne. Dokumentarfilm er også blevet måden at tale magthaverne imod: Citizenfour, der handler om Edward Snowden. Film om alt fra global opvarmning til Ikaros der går i kødet på dopingskandalen med Rusland og OL. Den viden om, hvordan verden fungerer og ikke fungerer, kommer i høj grad fra dokumentarfilm. Jeg tror virkelig, folk har behov for at fordybe sig, og det er egentlig også det, vi ønsker med det her dinner-koncept – her er der tiden til nærvær og fordybelse.«