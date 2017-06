»Gratisterne« vinder slaget om Helgoland

NØGENBADNING. Efter heftig debat og vinterbadeforeningen Det Kolde Gys’ kamp for at begrænse offentlighedens mulighed for at nøgenbade gratis på Helgoland, er der nu truffet en politisk beslutning om at åbne badeanstalten i sommerperioden. Og dermed endte slaget om Helgoland med en sejr for »gratisterne«.

AF JAN JEPPESEN

jje@amagerbladet.dk

SUNDBY: Der har været høj søgang om vinterbadeforeningen Det Kolde Gys den seneste tid. Efter Amager Bladets omtale af foreningens forsøg på at begrænse offentlighedens adgang til nøgenbadning på badeanstalten, farede flere medlemmer i blækhuset på de sociale medier for enten at udtrykke sympati med foreningen eller skælde ud på bestyrelsen.

Vinterbadeforeningens bestyrelse forsøgte først at indgå en aftale med kommunen om at fjerne ventelisterne ved at optage alle, der havde lyst til medlemsskab. Således ville det koste 1.400 kr. årligt i kontingent at kunne dyrke nøgenbadning. Så rasede debatten, og det fik foreningen til at lokke med en sommerbrik til 300 kroner, der gav adgang til Helgoland mellem kl. 10.00-18.00 i sommersæsonen.

Men onsdag aften besluttede Københavns Kommunes kultur- og fritidsudvalg at ændre aftalen om betalt medlemsskab, og at det fremover skal være gratis for offentligheden at nøgenbade til og med september.

Grove udtalelser

Beslutning vækker glæde hos den radikale gruppeformand på Københavns Rådhus, Tommy Petetersen:

»Jeg er enormt tilfreds med, at der var politisk enighed om at støtte Radikale Venstres forslag om at gøre Helgoland åben og gratis for alle borgere i sommermånederne. Rigtig mange borgere holder af at komme på Helgoland om sommeren, og med den aftale som var indgået mellem kultur- og fritidsborgmester Carl-Christian Ebbesen (DF, red.) og Det Kolde Gys, så blev man tvunget til at melde sig ind i en forening og betale i dyre domme for at benytte et kommunalt anlæg, som alle har været med til at betale. Den går naturligvis ikke,« siger Tommy Petersen til Amager Bladet, og han tilføjer:

»Jeg er blevet noget bekymret over nogle af de grove udtalelser, der er kommet frem i den her sag, særligt om ønsket om at begrænse adgangen for homoseksuelle brugere af Helgoland, så derfor er det virkelig fint, at et enigt politisk udvalg har insisteret på, at anlægget skal være åben for alle. Så nu er det bare om at komme ud og smide tøjet og hoppe i fra Helgolands fine badebroer.«

»Bøsseproblematik«

Den øgede tilstrømning til Helgoland, som foreningen har brugt som argument for at lukke tilgangen til stedet, skyldes ifølge vinterbadeforeningens formand Kirsten Monrad Jensen, at der er stor interesse for nøgenbadning i København.

»Helgoland er det eneste sted, hvor det er muligt at nøgenbade i København. Så vi håber, der bliver lavet flere nøgenbadefaciliteter i København, så presset kan blive taget lidt fra os«, siger hun til Politiken.

Foreningens tidligere formand, Anders Hjorth, oplyste inden beslutningen på Københavns Rådhus, at der var en stor »bøsseproblematik« på Helgoland.

»Det uautoriserede internationale bøssemiljø bruger Helgoland til at jage engangsknald. Vi taler også om trækkerdrenge,« sagde Anders Hjort til Politiken og understregede, at der ikke er tale om en modstand mod de medlemmer, som er homoseksuelle.

Tommy Petersen kalder Anders Hjorts udtalelser for »påstande, der er direkte usmagelige«.

»Bare antydningen af, at det skulle have været en del af motivationen for at begrænse tilgangen derud til, er fuldstændig uacceptabel. Formanden har ikke på noget tidspunkt bakket op om disse udtalelser, men kommunen ville heller ikke kunne have en kontrakt med foreningen, hvis de udtalte den slags. Det går stik imod vores regler om ligebehandling og anti-diskrimination,« siger han.