I skyggen af et nyt byggeri

BYUDVIKLING. Beboere i AB Kirsten Kimers Gård er utilfredse med, at et nyt boligbyggeri på Tycho Brahes Allé vil give dem skygge i stedet for udsigt og aftensol, og at omfanget af generne slet ikke var oplyst i en høring i foråret. Kommuneplanen tillader byggeri på op til 20 meter, og byggeriet ser ud til at blive godkendt i Borgerrepræsentationen 22. juni.

Af Hanne Bjørton

hab@minby.dk

SUNDBYØSTER: En elsket udsigt til trækroner på Sundby Kirkegård samt aftensol på de nordvendte altaner vil for nogle beboere i andelsboligforeningen Kirsten Kimers Gård på Tycho Brahes Allé blive erstattet af skyggegener fra et nyt byggeri overfor.

Bygningerne på Tycho Brahes Allé 35-37, der før husede tidlig industri på Amager, den legendariske Klub 47 samt for nylig Thaibokseklubben Sor Rachan, skal nemlig rives ned og erstattes af et boligbyggeri med i alt 47 lejligheder.

Mens de eksisterende bygninger er et-to etager høje, kommer i stedet en bygning op til Tycho Brahes Allé 31-33 på fem etager med en tilbagetrukket sjette etage.

Samt en trappeformet bygning, der går fra to til seks etager fra vest mod øst. Imellem de to bygninger er planlagt et åbent areal med træer, lige overfor Sofie Brahes Allé.

Lige nordfor ligger den del af Sundby Kirkegård, som i 2020 skal gøres til en park.

Beregnede selv skyggen

Lokalplanforslaget for det nye byggeri var i høring 21. januar- 29. marts, og Annette Bergholdt fra Kirsten Kimers Gård blev provokeret af, hvordan skyggepåvirkningen fra det nye byggeri var beskrevet i høringsmaterialet: Via illustrationer af skyggen 21. marts klokken 9, 12 og 16 og 21. juni klokken 9, 12, 16 og 19.

»Der var ikke en eneste udregning af, hvor mange timers aftensol, naboerne i området vil miste. Og så stod der, at »gener fra skyggeeffekt vil være acceptable«, og det gjorde mig harm. Man skal da se, hvad vi bliver udsat for, i forhold til skyggen fra de lave bygninger, som står der i dag,« siger Annette Bergholdt.

Hun brugte to måneder på omfattende skyggeberegninger for andelsboligforeningens bygning og de store altaner, foreningen har etableret mod nord, hvor aftensolen falder.

»Et samlet tab af aftensol 21. juni for blot én af vore opgange er på 4 timer og 23 minutter – et tab på 42 procent. Stuelejlighederne vil miste over 50 procent aftensol i visse perioder. Vore lejligheder er i forvejen mørke, da de er nordvendte. Det understreger vigtigheden af, at byggeriets højde godkendes på fyldestgørende skyggekastberegninger,« siger Annette Bergholdt.

Et flertal i teknik- og miljøudvalget bestående af Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten godkendte 29. maj lokalplanforslaget, mens de borgerlige stemte imod. Sagen behandles endeligt i Borgerrepræsentationen på torsdag.

Lever det op til kravene?

Amager Bladet har spurgt teknik- og miljøforvaltningen, om lokalplanforslagets redegørelse for skyggekast på de to nævnte datoer opfylder kravene til skyggediagrammer.

»Det er i overensstemmelse med gældende praksis, idet de viser de tidspunkter på året, hvor solen står højest og det tidspunkt, hvorfra dagene bliver længere og man derfor opholder sig mere ude,« skriver forvaltningen i sit svar.

Der stilles som standard ikke krav om en sammenligning med skyggeeffekten ved de eksisterende forhold. Og forvaltningen vurderer skyggepåvirkninger hos genboen som »acceptable«, fordi de svarer til forholdene i kvarteret og i almindelige brokvarterer.

»På grund af de indkomne høringssvar vedr. skyggeforhold har forvaltningen desuden bedt bygherre levere en mere udførlig visning af skyggepåvirkningerne, som efterfølgende er blevet vurderet af forvaltningen,« skriver forvaltningen.

Kan nedsætte højden

Det fremgår af lokalplanforslaget, at kommuneplanen tillader byggeri på op til 20 meter.

Når kommuneplanen i et område tillader det, er der så nogen realistisk mulighed for, at skyggegener kan standse eller ændre et byggeri?

»Teknik- og miljøforvaltningen har mulighed for i lokalplanen at fastsætte en bygningshøjde eller bebyggelsesprocent, som ligger lavere end det, der er fastsat som maks. i kommuneplanens ramme, hvis der er faglige begrundelser. Der er i den konkrete sag taget hensyn til skyggepåvirkninger, udsigt og en fortsat oplevelse af åbenhed mod parken fra omgivelserne, idet der er friholdt et areal centralt på grunden, og idet den østlige bygning udføres i aftrappende højde,« svarer teknik- og miljøforvaltningen.