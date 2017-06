Jazzstjerner ved havnefronten

KONKURRENCE. Copenhagen Jazz Festival ligger lige om hjørnet og dermed også Jazz by the Sea – en stribe udendørs koncerter ved Kulturhuset Islands Brygge. Læserne kan vinde billetter til tre spændende koncerter

Af Hanne Bjørton

hab@minby.dk

BRYGGEN: Igen tilbyder udendørsscenen ved Kulturhuset Islands Brygge sig som en af Copenhagen Jazz Festivals smukkeste koncertsteder.

I år kan man opleve ni koncerter klokken 20.00 alle dage 7.-15. juli til ’Jazz by the Sea’, hvor publikum kan opleve markante musikalske profiler fra Mali, Cuba, Brasilien, Burkina Faso, Israel, USA og Danmark.

I samarbejde med Kulturhuset Islands Brygge og Copenhagen Jazz Festival udlodder Amager Bladet 4×4 billetter til hver af de tre koncerter med henholdsvis Omer Avital, Girls in Airports og Mikkel Nordsø Band feat. special guests.

Jazz by the Sea åbner fredag 7. juli med den israelske komponist og kontrabassist Omer Avital, der er en af vor tids mest markante jazzmusikere.

Stortalentet Omer Avital har i årenes løb gjort sit for skubbe jazzens grænser med sin særegne blanding af moderne jazz og mellemøstlige, spirituelle toner og stemninger fra hjemlandet Israel. Avital rykkede i 1992 teltpælene til New York og slog efter få år igennem med en række klaverløse grupper på den hippe Smalls Jazz Club – en stærk musikalsk indsats, som har givet ham tilnavnet ’Israels Charles Mingus’. I 2001 udkom debutalbummet ’Think With Your Heart’, og Avital har siden indtaget rollen som pionérlignende skikkelse i udbredelsen af moderne israelsk jazz.

Piger i lufthavne

Den danske gruppe med internationalt udsyn Girls in Airports’ enestående sound er en mangfoldig blanding af jazz, indie og folkemusik, og dem kan man opleve ved Jazz by the Sea tirsdag 11. juli.

Fire stærke albumudgivelser og en lang række koncerter har på kort tid slået gruppens navn fast som et af Danmarks stærkeste bud på en ung og moderne jazzgruppe.

Hvis man snakker om originale danske guitarister, er det svært at komme uden om Mikkel Nordsø.

Nordsø har i mere end 30 år personificeret lyden af fusion, jazz og rock i henholdsvis Buki Yamaz, Sneakers, Riel/Mikkelborg V8, Anima, Blue Lotus og mange andre sammenhænge.

I det fortsat inspirerende Mikkel Nordsø Band samles trådene fra moderne jazz, fusion, flamenco, soul og afrocubansk musik af et dansk allstar-hold, der naturligvis skal opleves til Jazz by the Sea, og det er torsdag 13. juli.

Vind billetter

Vil du være med i konkurrencen om billetter til en af de tre koncerter, skal du svare på følgende spørgsmål:

Hvad hedder Copenhagen Jazz Festivals koncerttema på Islands Brygge?

1. Jazz by the creek

2. Sea Breeze Jazz

3. Jazz by the Sea

Send svaret på spørgsmålet til hab@amagerbladet.dk sammen med dit navn, adresse, telefonnummer i dagtimerne og med angivelse af, hvilken af de tre koncerter, du helst vil vinde billetter til.

Mærk mailen ’Jazz by the Sea’ og send den, så vi har den, senest fredag 30. juni klokken 12. Vinderne får direkte besked og skal afhente billetterne på Amager Bladets redaktion.

Og alle kan selvfølgelig købe billetter til koncerterne – det gør man på www.jazz.dk eller www.k-i-b.dk.