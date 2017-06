»Ka’ piger virkelig rappe?«

BØRNEMUSIK. Hip hop er en af de største musikgenrer i verden. Alligevel er der aldrig blevet lavet rap-musik til børn i Danmark. Før nu! Og naturligvis på Amager, hvor de første skud i den danske gren af genren blev løsnet midt i 80’erne.



SUNDBYERNE: Rockers By Choice, MC Einar, Humleridderne, No Name Requested…

Amager har stolte traditioner, når det handler om beats, break og rap. Nogle af den danske hip hops første navne stammer fra øen, og netop nu skyller en dansk hip hop-bølge for børn ud fra Sundby: Andreas Seebach – også kendt som AndyOp – og Anna Bukh Jakobsen er i fuld gang med at erobre det ganske land med deres ’HipSomHap’.

Til sammen har duoen en række udgivelser og samlet set flere end 1.000 koncerter bag sig. De to rappere er trætte af kedelig børnemusik og har en fælles mission om at give de helt unge musiklyttere en oplevelse af at blive taget seriøst. Derfor opstod ideen om at danne Danmarks første rap-gruppe for børn.

Gruppen har allerede spillet over 70 koncerter i hele landet og udgivet singlerne ’Fredagsslik’ (kendt fra DR Ramasjang) og ’Av!’, der har fået massiv opmærksomhed på de sociale medier, hvor musikvideoen til nummeret er blevet set flere end 70.000 gange.

»Krudt i røven«

Den står nemlig på svedige beats og seje rim, når de under aliasserne Anna Spejlæg og Johnny LigeGlad fortæller sjove historier om at fyre den af og gøre det, man har lyst til – også når de voksne ikke synes, det er verdens bedste ide. Vi møder duoen i haven ved Andreas’ hjemmestudie tæt på Holmbladsgade.

HipSomHap taler, rapper og synger med børnene, ikke bare til dem. Så glem alt om guitar og rundbordspædagogik: HipSomHap er kommet for at gøre børnemusik cool, fortæller Andreas:

»Det er en idé, jeg har puslet med i en del år – at lave noget, der er lige så sejt som det, børnene er vant til at høre i radioen. Og så mødte jeg Anna på sangskriverlinjen på konservatoriet, og hun var i gang med sit eget projekt for de 3-6 årige. Det, vi har fået gang i her, er for de 6-12 årige… Min egen datter Carla er otte nu, og for en fire år siden begyndte vi at købe noget musik. Shit. Der var langt imellem det, jeg selv gad at høre på.

Meget børnemusik er velproduceret, men også lidt kedeligt, pædagogisk og pænt. Vi vil gerne lave noget, der tager børnene seriøst og har lidt mere kant. Det skal – for at sige det ligeud – være pissehamrende sjovt, og børnene skal føle, at de er med i det. Et lidt højere abstraktionsniveau og afsindigt mange ord. Altså, børn er jo børn, men de er ikke dumme. Og der har været helt vild respons, både fra børn, forældre og spillesteder.«

Anna supplerer:

»Og så skal det være sejt – mindst lige så sejt som det voksen-rapmusik, børnene kender fra radioen med sex og vold. Forskellen er bare, at vores musik er lavet til børn. Jeg har altid haft et stort hjerte for hip hop, uden at jeg har tænkt så meget over det. Jeg har kun lavet sådan lidt hygge-hip hop til husbehov. Så det gav bare så god mening, da jeg hørte Andreas’ idé for to et halvt år siden.

Vi hylder de børn, der har krudt i røven. Den måde at gå til musik på, hvad man går amok, sådan ’Waaarh!’ Vi larmer og lærer dem at gå til koncert og fyre den af i det her velopdragne skolesamfund.«

Fyr den af, piger!

Nu er HipSomHap klar med hele debutalbummet ’Hop Lidt Mer’. Det handler om at slippe hæmningerne og smide hænderne op – her er det okay at have krudt i røven og danse boogiewoogie i fars fodboldsko. Albummets mange skægge og skæve fortællinger er spækket med fængende hooks og hiphop-attitude i børnehøjde. Alt sammen bakket op af en topmoderne lydside med catchy beats, man umuligt kan sidde stille til.

Albummet er indspillet hos producer Christoffer Stjerne i hans studie på Islands Brygge.

Ud over at bringe kvalitetsmusik til børnene i deres egen knæhøjde har Anna også en anden mission:

»Da vi gik i gang med det her, fik jeg ligesom udlevet dét med at være kvindelig rapper. Det er fedt at komme ud og være rollemodel for nogle piger, som synes det er fedt. Høre at de selv begynder at skrive raptekster og finder vildskaben frem,« siger hun.

Andreas tager over:

»De der seks-otte-ti årige piger står og kigger og siger: ’Kan man det der? Må man det, når man er pige?’ Sådan er det virkelig stadigvæk… Men de skal da bare give den gas, skal de. Jeg er stødt på den gang på gang ude på skolerne: ’Kan piger virkelig rappe?’ De tør sgu’ ikke, for de kan ikke se sig selv i det. Fyre den af og være sej. Det er fandeme stadig lidt forbudt. I min datters børnehave var de jo stadig prinsesser og ballerinaer, alle drengene var stæææærke supermænd. Hvad sker der lige der?«

»Ak ja, pigefarver og drengefarver… Men det laver vi lige om på,« slutter Anna.

Duoen turnerer nu rundt med sangene fra albummet på skoler, institutioner og festivaler i hele landet.

Der er allerede linet masser af koncerter op i kalenderen for resten af året – blandt andet i Børnekulturhus Ama’r 17. november.

Fakta

HipSomHap: ”Hop Lidt Mer”

Er udkommet på Warner Music

Web: www.hipsomhap.nu