Kælderbiograf åbner med revolution

FILM. ‘Bergthoras Kælder’ – en ny biograf under Islands Brygges Bibliotek – åbner 19. oktober med stumfilmen ‘Panserkrydseren Potemkin’ , om den russiske revolutions start, med et punket soundtrack med blandt andre Peter Peter.



Af Hanne Bjørton

hab@minby.dk

BRYGGEN: Bryggekælderen under Islands Brygge Bibliotek indtages snart af den nye biograf ’Bergthoras Kælder’, som helt gratis blænder op for anderledes film en gang om måneden i årets mørke tid.

Biografen er opkaldt efter den sidste biograf på Bryggen, Bergthora Teatret. Den viste film i en gammel træbarak i Bergthorasgade fra 1927-1964.

Bergthoras Kælder byder på unikke filmoplevelser, hvor publikum møder filmens medvirkende, instruktører eller spændende oplægsholdere.

Idemagerne bag den nye undergrundsbiograf er Sonja Karlsen fra Islands Brygge Bibliotek og Palle Vedel, der står bag foreningen ’Manden med kameraet’ og er fotograf for Kulturhuset Islands Brygge.

Bryggekælderen huser i forvejen blandt andet lyrikaftener, koncerter og performance.

»Og da jeg så kælderen, tænkte jeg: Hold da op – her kan være en 40-50 personers biograf,« fortæller Palle Vedel.

Stumfilm med punk

Første forestilling i Bergthoras Kælder er torsdag 19. oktober, hvor 40-50 gæster kan få en iskold vodka og opleve et russisk mytteri i stumfilmen ’Panserkrydseren Potemkin’, der havde biografpremiere i Danmark i 1926.

I år er det 100-året for oktoberrevolutionen i Rusland, og i Sergei Eisensteins mesterværk opleves revolutionens spæde start i form af et mytteri på en panserkrydser i Sortehavsflåden og den efterfølgende folkelige opstand mod zarstyret.

Oprindeligt blev filmen udført til Edmund Meisels partiture, men denne aften foregår det til et punket soundtrack indspillet af Peter Peter fhv. guitarist i Sort Sol, Christian Rønn fra Ganga og Freddie Petersen fra Hotel Hunger.

»Faktisk blev musikken mixet i Sweet Silence Studios, da det stadig lå her i gården i Njalsgade, så man kan sige, at nu er vi tilbage. Filmen var oppe i biograferne for et par år siden,« fortæller Palle Vedel.

Cand.mag. i filmvidenskab Lene Lykke Hovmand præsenterer filmen.

Gode forbindelser

16. november vises filmen ’Jacob Holdt: Mit liv i billeder’ – en portrætfilm om fotografen Jacob Holdt, som efter filmen svarer på publikums spørgsmål.

Og til december kommer Palle Vedel selv i fokus, når Bergthoras Kælder viser science fiction stumfilmen ’Metropolis’ fra 1927, instrueret af Fritz Lang.

I filmen fortælles historien om den overdimensionerede og teknisk fascinerende by Metropolis, hvor forskellige sociale samfundsklasser lever adskilt.

Metropolis vises med ny musik af Brian Eno, Massive Attack, New Order, Portishead med flere, og her har Palle Vedel haft en finger med i spillet.

»Jeg samarbejdede med Brian Eno for mange år siden i København, da jeg var ung, og jeg tænkte, det kunne være spændende at høre, hvad han havde af bud på musik til Metropolis. Så fik vi nogle filer tilsendt, og vi kunne gøre med dem, hvad vi ville. Jeg spurgte ham, om han kendte andre, der ville medvirke, og så fik vi også lydfiler fra Portishead, Massive Attack og New Order. Det blev mixet og brugt, da filmen blev vist for et par år siden i forskellige biografer, og nu putter vi den tilbage i Berg-thoras Kælder til december,« siger Palle Vedel.

Ud over biografens månedlige program i vinterhalvåret overvejes et samarbejde med Doxbio om flere filmoplevelser i Bergthoras Kælder.

OM BIOGRAFEN BERGTHORAS KÆLDER

Bryggekælderen ligger under Islands Brygge Bibliotek. Indgang via baggråden fra Njalsgade 17, 19, 21. Drej til venstre og fortsæt til du ser kældertrappen på venstre side. Her viser biografen ’Bergthoras Kælder’ film en gang om måneden – foreløbig med følgende program:

19. oktober: ’Panserkrydseren Potemkin’.

16. november: Jacob Holdt: Mit liv i billeder + Q&A med Jacob Holdt

7. december: Metropolis + talk om tilblivelsen af soundtracket fra producent Palle Vedel (Manden med Kameraet). Filmstart kl. 19.30.

Gratis adgang, men bestil billetter på forhånd på bryggekaelderen.com