Klubbens Turbo sagde farvel

AFSKED. Den tidligere pædagog på det lukkede Klub 47 Niels ‘Turbo’ Jørgensen var med til at forme en ny form for fællesskab i ungdomsklubben, som fostrede hip hop-generationens stjerner. Der var højt til loftet, og det savner han.



Af Jacob Schneider

jape@amagerbladet.dk

SUNDBYØSTER: I forrige weekend sagde en stribe af Klub 47’s gamle brugere et sidste farvel til den klub, der har formet deres liv, ved en afskedsfest med 11 indbyggede koncerter.

Klub 47 udsprang af Politiets Ungdoms Klub fra 1952 og blev en selvejende institution i 1969. Den lukkede i 2007, da kommunen smækkede pengekassen i. Her kunne musikglade unge pleje deres interesse i øvelokalerne og holde koncerter. Men det var også en pædagogisk højborg, som rummede de unge, der var kommet i uføre, og tilbød blandt andet afvænningsophold og et enestående fællesskab.

En stribe af de danske rock- og popnavne slog deres folder her, og ikke mindst det spirende hip hop-miljø tog fart fra klubben på Tycho Brahes Allé 37. Rockers By Choice, MC Einar, Natasja og Miss Mukupa, Humleridderne, Al Agami, Jokeren, Remee og DJ Noize var at finde i klubben, og én af dem, der tog den nye kultur til sig var stedets pædagog Niels Jørgensen, som startede på stedet i slut-80’erne og fik tilnavnet ’Turbo’.

Rørende gensyn

Han var med til afskedsfesten, som havde Rockers By Choice som de uigenkaldeligt sidste på plakaten, og viste os ind i lokalet, hvor hip hopperne fik lov at lave ’øver’ og dekorerede med graffiti. Det er i disse uger ved at blive jævnet med jorden for at give plads til et boligbyggeri.

»Det er helt rørende at sidde her igen, det er fandeme lang tid siden…

Selv om jeg har prøvet at sætte mig ind i, hvad Klub 47 var for en størrelse, og sætte mig ind i historien, så er jeg ikke tilnærmelsesvis kommet til bunds i det. Der er ikke sådan en entydig historie. Men der er nogle udviklingstræk, hvor klubben gik igennem nogle forskellige faser fra rocken i 60’erne og frem.

Det var meget forskellige unge, der blev tiltrukket af miljøet. Det var det, der gjorde det helt unikt – men også til en balancegang. Det blev brugt som værested af unge med misbrugsproblemer, som almindelig lokal ungdomsklub og som øvelokale – og der var ret vide rammer for opførslen – der var også plads til rødderne, som blev trukket ind i et fællesskab af normalitet. Og et kunstnerisk fællesskab. Så de fik opgaver ud fra det, de kunne magte, hvis de for eksempel skulle med på turene.

Vi brugte jo det med, at unge mennesker har lyst til at udtrykke sig og blive set. Når vi mødtes omkring det, kunne vi støtte dem i deres identitetsskabelse og sociale kompetencer. Det var en form for halvtag, som vi arbejdede ud fra. Og dengang var der ikke så mange steder, der havde forståelse for de her nye udtryk. Lod dem undervise hinanden i hip hop og graffiti, for eksempel.

Vi turde også at bruge os selv, træde i karakter og få dem til at finde deres eget udtryk,« fortæller ’Turbo’, som selv startede med at komme i klubben til koncerter med alternativ rock og punk.

Arnested for hip hop

Niels faldt for hip hop-musikken med blandt andet Grandmaster Flash og Beastie Boys og var med til at arrangere en af de allerførste hip hop-koncerter i klubben – og i Danmark.

»Nogle af drengene kom en dag og sagde, at de kendte nogle piger, der var vildt interesserede i det her. Det var så Natasja og Karen Mukupa. så vi inviterede dem ned i klubben. To måneder senere havde vi koncert i Amager Bio med Queen Latifah – det største kvindelige hip hop navn dengang. »Er det noget i vil varme op for? For så skal I gå i gang nu’. Det var jo deres idol, og det blev kæmpestort.

Der var også meget palaver dengang om, at de malede på togene. Så lavede vi et projekt, hvor vi entrerede med Olafur Eliasson (nu verdensberømt kunstner, red.), og så fik de lov til at male en lang bande inde ved siden af. Vi havde en del af den slags projekter, som de fik nogle fantastiske oplevelser ud af.

Vi lavede et arrangement i JazzHouse, hvor vi insisterede på, at hip hop og jazz hang sammen. Så jeg fik 50 unge på gæstelisten – jazz skulle ikke kun være for pibe-rygende akademikere. Og det arrangement kom der en ret berømt skive med Al Agami, Remee og Thomas Blachmann ud af.

Men det vigtigste for mig var jo at hjælpe nogle unge til at udtrykke sig – ikke så meget de forskellige kulturer og grupperinger i musikken.

Fordi vi arbejdede på den måde, kunne vi jo få en helt anden dialog med de børn og unge, vi arbejdede med. Vi havde en åbenhed og mulighed for at arbejde bredt socialt og opsøgende, også på Christiania eller i Ungdomshuset. Så vi var også ret gode til at dæmme op for konflikter. Og det kan man ikke på samme måde i dag. Der er opgaverne mere klart opdelt og defineret.«

Blivende indflydelse

Men selv om klubben lukkede for godt ti år siden, var det langt fra et forgæves projekt, siger Niels, som i dag er blevet uddannet som folkeskolelærer:

»Sundbyerne og Klub 47 var jo en magnet for alt det her. Et kraftcentrum, nærmest som et Tvind-imperium. På et tidspunkt var det sådan – og er det til en vis grad stadig – at du ikke kunne bevæge dig rundt i København, uden at det relaterede til vores miljø på en eller anden måde.

Men på et tidspunkt blev der ligesom strammet op. Nu skulle det være en mere traditionel ungdomsklub igen. Og det endte så med, at kommunen opsagde sin driftsoverenskomst.

Det blev mere og mere låst, og som jeg ser det manglede der en dialog om vores berettigelse og mangfoldighed. Samfundet er jo blevet mere målrettet, og der er ikke på samme måde plads til at støtte dem, som ikke lige er afklarede. Eller har behov for en pause. Eller har brug for at lade sig inspirere af hinanden. Og det betyder da, at der er nogle i dag, som ikke har et sted at gå hen.

Dengang blev jeg ringet op af folk i Jylland, som spurgte ind til de ting, vi lavede, for de følte sig som en del af det. Og for nylig mødte jeg en dame fra Nørrebro, som sagde til mig, at jeg havde været med til at skabe en tryghed. At hun havde lænet sig op ad mig. På trods af, at jeg ikke kendte hende…

Jeg var til en hip hop-koncert for et halvt år siden med Khal Allan, og lige pludselig gik det op for mig, at over halvdelen af dem, der stod på scenen, faktisk var gamle Klub 47-folk.

Her 10-15 år efter…«