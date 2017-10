Knald på køkkenaffaldet på Remisevænget

AFFALD. Sortering af køkkenaffald ser ud til at være en succes på Remisevænget Nord – næsten for meget, fortæller en læser. Vi har vist billederne til Københavns Kommune, der fortæller, at finjustering af ordningen ikke er helt på plads.



Af Hanne Bjørton

URBANPLANEN: »Kabellspanden er så stor en succes i Remise-vænget Nord i Urbanplanen, at de hertil opstillede containere ikke kan rumme de grønne poser.«

Sådan skrev Peer B. Rasmussen til Amager Bladet for nylig. Han havde fotograferet den nye container til grønne affaldsposer med køkkenaffald to uger i træk for at vise, at den proppes godt til, før det er tid til tømning.

Københavns Kommune rullede i sensommeren i år det nye affaldssorteringssystem ud til boliger i etageejendomme her på Amager. Københavnerne fik en lille køkkenkurv og grønne poser til deres køkkenaffald – for eksempel kartoffelskræller, æbleskrog og kaffegrums – som så kan benyttes til biogas og gødning.

Vi har vist billederne af den fyldte container til Københavns Kommune og spurgt, om Remisevænget Nord er dygtigere til at affaldssortere end ventet, og hvad løsningen er.

Centerchef i teknik- og miljøforvaltningen, Lotte Stächer Christensen svarer:

»Når man ruller et stort tiltag som biosorteringsordningen ud, vil der altid være en indkøringsperiode, hvor det kan være nødvendigt at justere lidt på tingene. Vi er meget opmærksomme på eventuelle udfordringer med overfyldte beholdere, men der kan være mange grunde til, at en beholder bliver overfyldt.«

»Det kan være, at beboerne i de pågældende ejendomme har taget sortering af bioaffald til sig hurtigere, end vi havde forventet, men det kan også skyldes mere lavpraktiske ting, som hvis beholderen ikke er på sin plads, når den skal tømmes, eller der er problemer med adgangsvejen, så det er svært for skraldemændene at komme til,« siger centerchefen.

Giv besked til kommunen

Hun opfordrer de enkelte ejendomme til at reagere, hvis den container man har enten er for lille eller tømmes for sjældent.

»Hvis man oplever problemer med en overfyldt biobeholder, er det vigtigt, at ejendommens vicevært eller den affaldsansvarlige melder situationen ind til os via vores løsning Nem Affaldsservice, så vi kan undersøge sagen og finde en løsning. Og det gælder selvfølgelig også i den konkrete sag på Remisevænget Nord. Vi har samtidig bedt vores renovatører om at give os besked, hvis der mangler beholdere, så vi kan sætte ekstra beholdere op de steder, hvor det er nødvendigt,« siger Lotte Stächer Christensen.