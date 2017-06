Knashyggeligt marked hos Kofoeds

MARKED. Boderne var spækket med håndarbejde, planter, vintagetøj, kunsthåndværk og loppefund, da Kofoeds Skole i onsdags holdt socialt sommermarked sammen med 10 andre organisationer.

Af HANNE BJØRTON

SUNDBYØSTER: »Kom her og lad mig gætte din vægt,« lokker Johannes Sejer Nielsen på pladsen mellem boderne hos Kofoeds Skole.

Bevæbnet med en badevægt og et skarpt blik ser han folk an, bedømmer deres vægt eller alder, og rammer han plet eller højst to kilo/år over eller under, må man af med en 20’er til et godt formål – nemlig Kofoeds Skoles sociale arbejde.

Så er vi nede på jorden og hyggestemningen slået an på Kofoeds Skoles årlige sociale sommermarked, som skolen holde sammen med 10 andre organisationer: Aktivhuset Freya, Drys Ind, Fabrikken, Fountain Houlse, k-u-b-a, Møllen, Nabocenter Amager, Projekt Offside, SAND Hovedstaden og Transmogriffen.

I fjor tvang regnen hele arrangementet indendørs, fortæller skolens forstander, Robert Olsen, men i år har vejret ramt plet, og der er stopfyldt med mennesker.

I boderne sælger organisationerne vintagetøj og genbrugsmøbler, planter, krydderurter og andet grønt, kunsthåndværk, lækker mad og loppefund. Og alt overskuddet går til organisationernes sociale arbejde.

Det Sociale Sommermarked kører efterhånden på sin femte sæson på Kofoeds Skole, og år efter år er antallet af organisationer og besøgende vokset.

Den oprindelige idé gik på at lave et marked, hvor mange af de små, sociale tilbud og organisationer kunne sælge hjemmelavet håndværk til fordel for deres egen organisation. Med årene er det blevet en stor, årlig lokal begivenhed med op mod 600 besøgende gæster.

Siden grundlægningen af Kofoeds Skole i 1928, har socialøkonomi spillet en vigtig rolle i skolens arbejde og pædagogik. Salget af varer bidrager positivt til skolens økonomi, men det har også en stor pædagogisk værdi, at skolens brugere kan se de ting, som de producerer i et af skolens mange værksteder, blive solgt til tilfredse københavnere, fortæller skolen om markedet.