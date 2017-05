KONKURRENCE: Vind billetter til koncert med Dicte

Du kan opleve moderne pop-country, når Dicte & The Diamonds giver koncert lørdag 18. marts i Kulturhuset Islands Brygge. Tre læsere kan vinde hver to billetter.

Af Hanne Bjørton

hab@minby.dk

BRYGGEN: For snart 26 år siden fik sangerinden Dicte sit gennembrud, da hun med gruppen Her Personal Pain udgav albummet Songs from Cinema Café med sange lige fra hittet, det dansante ’Touch’, og til det saftige rocknummer ’This Red Feeling’, der stadig kan slå benene væk under denne skribent.

Siden gik Dicte solo, og hendes 8. album ’Perfume’ udkom i foråret 2016 på ArtPeople – fem år efter det sidste soloudspil.

Perfume skriver sig ind i en art moderne pop-country tradition, hvor der gøres en dyd ud af at lade banaliteterne stå frem. Albummet indeholder iørefaldende popmelodier og tekster, der kredser om emnerne kærlighed/brud, børn/forældre og nærvær/afsavn.

To af sangene; ’All I Want Is You’ og ’Stronger’, blev spillet flittigt på DRP4, efter albummet udkom. Faktisk de mest afspillede titler i Dictes karriere indtil videre.

Vind billetter

Dicte er i gang med en større turné med sit band The Diamonds, som består af Mads Reinhold, guitar og kor, Anna Brøndsted, keyboard og kor, Jesper Elnegaard, trommer og Kasper Rasmussen, bas.

Lørdag 18. marts kommer turneen til Kulturhuset Islands Brygge, og Amager Bladet udlodder i samarbejde med Kulturhuset Islands Brygge 3 x 2 billetter til koncerten.

For at deltage i lodtrækningen om billetterne skal du blot svare rigtig på følgende spørgsmål:

Hvad hedder Dictes nyeste album? 1. Soap 2. Perfume 3. Flowers

Send dit svar sammen med dit navn, din adresse og dit telefonnummer i dagtimerne til hab@minby.dk – mærk mailen ’Dicte’. Vi skal have dit svar senest mandag 13. marts klokken 12.00.

Hvad: Koncert med Dicte & The Diamonds

Hvor: Kulturhuset Islands Brygge, Islands Brygge 18

Hvornår: Lørdag 18. marts klokken 21.00

Hvor meget: 180 kroner

Forsalg på www.k-i-b.dk