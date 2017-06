Kunstig flod nyt turistmål i Dragør?

VANDSPORTSANLÆG. Dragørs borgmester Eik Dahl Bidstrup (V) er begejstret for et tilbud fra Copenhagen White Water Park om anlæg af en kunstig flod til vandsport. Men det kan vise sig svært at finde flertal for ideen i byrådet.

Af Hanne Bjørton

hab@minby.dk

DRAGØR: Et udendørs vandsportsanlæg – en kunstig, brusende flod med hvide skumtoppe ved Hollænderhallen – der kan give turister og lokale borgere mulighed for at boltre sig med surfboards, havkajakker, raftingbåde og stand up paddle-boards.

Det kan blive til virkelighed, hvis der i Dragør kan findes politisk fodslag og en pose penge til det.

Det er Copenhagen White Water Park, som blandt andre Dansk Surf & Rafting Forbund og Copenhagen Watersports står bag, som gerne vil opføre vandparken i Dragør og har rejst ideen overfor Dragør Kommune

Det udendørs vandsportsanlæg er bygget op omkring en pumpestrøm, der skaber et vandflow som en naturlig flod eller elv. Det er inspireret af et tilsvarende anlæg i Glasgow, men folkene bag vil udbygge med en surf-kanal og videreudvikle vandparken arkitektonisk til Dragør.

Parken vil i følge projektmagerne gøre Dragør til frontløber for rekreativ vandsport, og det vil gavne lokalsamfundet.

»Den kan tilføre Dragør et anderledes idræts- og læringsperspektiv og en kontekst, hvor man kan tænke nyt omkring fysisk aktivitet – både i foreningslivet, men også i idrætten i skolen,« skriver projektleder Morten Bertelsen i en pressemeddelelse.

Grunden + en million

Der er ikke tale om en ny ide – faktisk har idemagerne forsøgt at få etableret vandparken først i Høje-Taastrup og senest i Nordhavn, hvor man i 2014 var nået langt i forhandlingerne med Københavns Kommune.

I Dragør har projektet været oppe at vende ved de seneste to års budgetforhandlinger, uden at det har fundet vej til en realisering, oplyser Dragørs borgmester Eik Dahl Bidstrup (V), som er begejstret for ideen.

»Deres forslag er, at kommunen lægger et stykke jord til ved Hollænderhallen, samt et lille i den her skala symbolsk bidrag på cirka en million kroner for at vise over for fonde, at vi bakker op om det. Min vision er at skabe de gode rammer for Dragørs borgere. En del af det er at udvikle Hollænderhalområdet til et center for sport og fritid. Jeg tror, at projektet vil kunne bidrage til det på en rigtig god måde. Ikke mindst til vores ungdomsskole som engang imellem rejser til Skotland for at bruge det eneste anlæg, der er i Nordeuropa,« siger Eik Dahl Bidstrup.

Mere end kulturturisme

Ser man på udviklingen af Dragør som by kan white water parken ifølge Eik Dahl Bidstrup også give Dragørs turisme et løft.

»Vi arbejder rigtig meget, og har gjort det de seneste år, med at få flere turister til vores by og gøre turistlivet til et erhverv, som man rent faktisk kan leve af. Der ser jeg jo en enorm god mulighed med white water parken. Vi har jo rigtig mange kulturturister i vores by på grund af den gamle by og vores kulturhistoriske status, men vi kunne også godt tænke os flere aktive turister,« udtaler han i projektmagernes pressemeddelelse.

C: Ikke ordentligt belyst

Skal parken nogensinde se dagens lys, må der først findes et politisk flertal i Dragørs byråd, og det har som nævnt ikke kunnet lade sig gøre ved budgetforhandlingerne de seneste to år.

Konservatives gruppeformand Kenneth Gøtterup ser projektet som sympatisk og superinteressant.

»Men indtil nu har finansieringen været uklar, og projektet har end ikke været på nogen dagsorden i de politiske udvalg. Det er svært at sige, hvad man synes om projektet, når det ikke er ordentligt belyst. Det er et absolut interesant projekt, men man er nødt til at komme ind ad hoveddøren med et oplæg,« siger Kenneth Gøtterup.

Han understreger, at det kan blive svært at nå at få sagen belyst, inden Dragørs budgetforhandlinger går i gang i slutningen af august – i juli er der ikke møder i fagudvalg og byrådet. Konservative har to sæder i byrådet.

S og T er skeptiske

Socialdemokratiets gruppeformand Allan Holst synes også, at vandparken er et spændende projekt.

»Men det er ikke den rette tid og det rette sted, fordi der er andre projekter, der trænger sig på. Det er jo påtænkt, at området ved Hollænderhallen skal udvikles til forskellige typer sport, blandt andet med den kommende nye svømmehal. Vi taler også om etablering af en stikhal til indendørs sport og måske med foreningslokaler. Vi har et stort stykke jord ved Hollænderhallen, men en vandpark vil lægge beslag på mange kvadratmeter af det, og det vil begrænse andre muligheder,« siger Allan Holst, hvis parti har tre af byrådets 15 mandater.

I Liste T, som pt sidder på en tredjedel af byrådets pladser, har man ikke debatteret sagen i baglandet.

»Vi var inviteret med til møde med projektmagerne i september i fjor og var positivt interesserede i at lytte til dem, men sagen har ikke været realpolitisk behandlet siden, så vi har ikke drøftet det med vores bagland. Siden har der jo også været tale om, at en tennishal kunne blive flyttet til samme område ved Hollænderhallen, og da blev white water parken slet ikke nævnt. Men det kan da blive lidt svært at få plads til begge dele,« siger Ebbe Kyrø, der sidder i børne-, fritids- og kulturudvalget for Liste T.

FAKTA OM COPENHAGEN WHITE WATER PARK

Copenhagen White Water Park er en selvejende institution, som igennem 15 år har arbejdet på at skabe en kunstig flod i Danmark som rammen for en park, hvor borgere kan være fysisk aktive, nyde naturen og de unikke omgivelser.

Projektet skal hovedsagligt finansieres via offentlige fonde og en minimal kommunal finansiering. Samlede omkostninger er vurderet til 41 mio. kroner + grundens værdiansættelse.

Dansk Surf & Rafting Forbund og Copenhagen Watersports står bag initiativet.

Se mere på cwwp.dk

Kilde: Copenhagen White Water Park