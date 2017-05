Meget mere end en tulipanmark

HOLLANDSK. En ny, blomstrende tulipanmark ved Amagermuseet snurrer den historiske viser 500 år tilbage i tiden til dengang, da St. Magleby blev til Hollænderbyen. I onsdags blev tulipanmarken indviet af den hollandske ambassadør.

Af Hanne Bjørton

hab@minby.dk

St. Magleby: Lige som spidstræsko og møller af den ældre slags, er tulipaner blandt Hollands særkender.

Og da elever fra 6. klasse på Store Magleby Skole i november sammen med Dragør Kommunes gartneri samt personale og frivillige på Amagermuseet satte 16.000 tulipanløg på en mark ved museet, var det et nyt hollandsk indtog, der har rødder 500 år tilbage i tiden.

Da kong Christian II ved et besøg i Norge kom i kontakt med den hollandske forretningskvinde Sigbrit Villums og fik hendes datter, Dyveke, som elskerinde, blev hans interesse for Holland nemlig vakt.

Kongen inviterede i 1513 hollandske bønder til Amager for at opdyrke jorden efter hollandsk opskrift.

I første omgang fik de råderet over hele Amager, og siden blot St. Magleby. Landsbyen fik tilnavnet ’Hollænderbyen’, som det fortælles på Amagermuseets hjemmeside.

Hollænderne dyrkede grøntsager, forsynede København med varerne, hvorfor Amager fik tilnavnet ’Københavns spisekammer’. Hollænderne fik lov at beholde deres eget retsvæsen, jorden kunne de dele imellem sig, sælge eller lade den gå i arv efter hollandsk skik, hvor også kvinder havde mulighed for at arve. Amagerkanerne i Dragør blev sågar dømt efter hollændernes ret. Den var nok ikke gået i 2017!

Typiske hollandske navne er givet videre fra generation til generation og florerer i dag stadig på Amager: Grith, Marchen, Leise, Leisbeth, Neel, Aght, Tejs, Theis, Cornelius, Dirch, Crilles, Claes, Jan og Geert.

Ambassadør og protektor

Med det spirende forår kan man nu nyde den hollandske invasion anno 2017 – de blomstrende tulipaner – på marken ved Amagermuseet.

Den hollandske ambassadør, Henk Swarttouw, som er Amagermuseets protektor, indviede i onsdags marken officielt sammen med borgmester Eik Dahl Bidstrup (V), museets leder, Søren Mentz, børn fra Store Magleby Skole og minsandten om ikke også Christian II var dukket op – ganske frisk for sin alder.

Børnene bød ambassadøren velkommen med sange på hollandsk og dansk, og borgmesteren, museumslederen og ambassadøren holdt taler.

Ud over at nyde blomsterfloret, kan publikum i hele maj besøge en lille særudstilling på museet om Amagers tulipanhistorie.

De 16.000 tulipanløg er leveret og delvis sponsoreret af P.A. de Groot, og den hollandske ambassade har arrangeret leverancen i samarbejde med handelsorganisationen Anthos.