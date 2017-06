Men den skøøøøønneste krans…

MIDSOMMER. Der skal igen tændes bål og synges Midsommervisen – vi giver tip til sankthansfester her på øen med båltalere lige fra en astrofysiker og politikere til en menneskerettighedsadvokat og ‘Empatisk Arbejdsmarked’.

Af Hanne Bjørton

hab@minby.dk

HELE ØEN: På fredag 23. juni er det sankthansaften, og det fejres rundt omkring på øen med bål og fest. Der er gratis adgang til hele pivtøjet, dog betaler man selv sin mad og drikke.

På Islands Brygge har Kulturhuset som sædvanlig sankthansfest, i år med optræden af den internationalt kendte sangerinde Oh Land.

Festen begynder klokken 16.30 med legeplads og trylleshow med Trylle Michael. Aftenens musikprogram begynder klokken 19.00 med catchy pop med det københavnske band St. Augustin.

Klokken 20.00 giver Nanna Øland Fabricius aka Oh Land koncert i en stemningsfuld solo-udgave.

Den prisvindende astrofysiker Anja C. Andersen holder klokken 21.00 båltalen, hvorefter Midsommervisen synges ført an af Oh Land, inden der tændes for sankthansbålet, der igen i år er placeret på en tømmerflåde ude på vandet.

21.30 festes der videre til Ms. Melissa & her Soul Knights.

Mad og drikke kan købes i Bryggens Spisehus – se bryggens.dk.

Solvang Kirke, Remisevej 10 holder sankthansaften på kirkepladsen, hvor der er spisning fra klokken 18.30 – det koster 20 kroner at spise med.

Senere er der ’bål’, båltale og snobrød. Undervejs underholder musikerne Maud Kofod (sang, saxofon, keyboard) og Robert Langkilde (guitar) med salmer, kristne sange og kendte sange af Kim Larsen, Lis Sørensen, Shubidua med flere.

Heksekulten står for bålet

Christianshavns Beboerhus inviterer til sankthansfest på Elefantens Bastion ved Volden med musik, mad og glade mennesker.

Heksekulten ’Den Røde Tråd’ står for 11. år i træk for udsmykningen af det store bål – i år under temaet: ’Ask Yggdrasil’ – Verdenstræet, der rejser sig mod himlen, over jorden og ned til underverdenen.

Festen begynder klokken 18.00 med børnebål og snobrød, og der bliver tændt op i grillen med økopølser og salater.

Boderne sælger kaffe og hjemmebagt kage, saft, popcorn, fadøl, vin, irish coffee til rimelige priser, oplyser arrangøren.

Bandet Mjölk fra Sofieklubben sætter gang i festpladsen klokken 19.30, og 20.45 er der båltale, hvorefter bålet tændes 21.00, og Midsommervisen synges

21.30 kommer københavnerbandet med det velvalgte navn Bål & Brand og spiller insisterende, dansksproget, energisk rock. Og fra 22.30 er Pladevennerne DJ’s, indtil festen slutter omkring midnat.

Arrangementet er støttet af Christianshavns Lokaludvalg.

Flere bål i strandparken

I Amager Strandpark er der flere bålfester. Blandt andet inviterer de to kommunistiske partier KPiD og KP til sankthans på Amager Strand ud for Hellelidenvej klokken 19.00.

Der er båltaler af Rikke Carlsson og Anders Sørensen, som begge stiller op for Kommunisterne på Liste R til kommunalvalget i København.

Bålet tændes klokken 21.30, der er musik med KaditterKadat, og der kan købes øl og vand på pladsen.

LGBT Danmark holder også bålfest i Amager Strandpark ved Helgoland og fejrer samtidig organisationens 69 års fødselsdag klokken 18.00-22.30. Baren sælger øl, vin og vand, mens man selv medbringer mad.

Klokken 19.00 skyder forperson Søren Laursen ’Den episke Rundboldkamp’ i gang, og der er også andre udendørsspil, hvis man ikke finder rundbold så episk. 21.00 leverer Empatisk Arbejdsmarked båltalen, 21.15 tændes bålet, og midsommeren synges ind. Baren lukker 22.00, og 22.30 lukker festen, og pladsen ryddes op.

Alternativet igen på pynten

Alternativet i Dragør inviterer igen i år til børne- og familievenlig sankthansfest på Sydvestpynten ved Kongelunden med en speciel invitation til byens flygtninge.

Arrangementet begynder allerede klokken 17.00, hvor Alternativets stifter, Uffe Elbæk, er med til at skyde festen i gang med børnebål og snobrødsbagning. Der er også akustisk underholdning med sange fra Åh Abes og Poul Kjøllers repertoire. Fra klokken 18.00 er der fælles picnic med medbragt mad, og i løbet af aftenen er der rig mulighed for både en svømmetur og hyggeligt samvær på de medbragte tæpper. Økologiske drikkevarer kan købes på stedet.

Klokken 20.45 holder menneskerettighedsadvokat og kandidat til Københavns Borgerrepræsentation, Kåre Traberg Smidt, båltalen, og klokken 21.00 sættes der ild til bålet.

Hos Naturcenter Amager, Granatvej 3-15 (hvor Amager Skovhjælpere har bygget årets heks, har vi hørt) er der børnevenligt bål, som allerede tændes klokken 20.00.

Forinden holder Tårnbys viceborgmester Allan Andersen båltalen, efter naturvejleder Jes Aagaard har budt velkommen 19.30.

Deltagerne opfordres til at medbringe madkurv, eller man kan se, hvad Traktørstedet har på grillen – tjek www.traktoerstedetvestamager.dk.

Kulturzonen, Nøragersmindevej 90 holder sankthans med aktiviteter for hele familien klokken 18.00-20.00.

Man køber et klippekort til 20 kroner og prøver kræfter med flødebollekast, dåsekast, sækkeløb, popcorn, ballondart, snobrød samt fællesmaleri.

Klokken 19.00-20.00 spiller Tårnby Musikskoles orkester HOT. 20.00 holder formand for kultur- og fritidsudvalget i Tårnby Kommune, Winnie Sørensen, båltale, bålet tændes og Midsommervisen synges.

20.45 spiller Tårnby Musikskoles lærerband op til fest, indtil arrangementet slutter klokken 22.00.