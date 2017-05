Menneskering omkring fælleden

FÆLLEDBYGGERI. Omkring 5.000 deltog i søndags i Amager Fælleds Venners protest – en menneskekæde rundt om Amager Fælled – mod det planlagte byggeri syd for Grønjordssøen, vurderer arrangøren ud fra fotos og videooptagelser.





Af HANNE BJØRTON

AMAGER FÆLLED: Det lykkedes i søndags næsten at skabe en komplet menneskering rundt om hele Amager Fælled i protest mod det planlagte boligbyggeri syd for Grønjordssøen.

Der blev et hul i kæden på en strækning på Vejlands Allé, fortæller arrangøren Amager Fælleds Venner på sin Facebookgruppe. Men man vurderer ud fra fotos og video-optagelser på Ørestads Boulevard, Vejlands Allé, Artillerivej og Njalsgade, at lidt over 5.000 personer deltog.

»Dette er næsten en tredobling af deltagerantallet i forhold til vores første Folkering i 2016,« skriver Steffen Rasmussen fra Amager Fælleds Venner på Facebookgruppen.

Pres på politikerne

Menneskeringen var arrangeret for at opretholde et pres mod politikerne i Københavns Borgerrepræsentation, som her i 2017 skal behandle et lokalplanforslag og en VVM-redegørelse (Vurdering af Virkning på Miljøet) for det planlagte boligbyggeri i den sidste, ubebyggede del af Ørestad, som blev udlagt og besluttet i Ørestadsloven i 1992.

Grundsalgene i Ørestad skal være med til at nedbringe den gæld, der blev stiftet ved etableringen af Metrobyggeriet.

To af de væsentligste argumenter imod byggeriet er, at en høj biodiversitet i byggefeltet på gammel, tidligere strandeng, trues af byggeriet. Og at byggeriet er endnu et indhug i naturen på Amager Fælled, hvor en campingplads desuden skal etableres, lige som der er overvejelser om at nedgrave en del af en havnetunnel netop på Amager Fælled.

Det står ikke i Københavns Kommunes magt blot at aflyse byggeriet, fordi pengene for grundsalget som sagt allerede er brugt til Metrobyggeriet, og fordi byggefeltet er udlagt af Folketinget i 1992, så der kræves en egentlig lovændring i Ørestadsloven.

Amager Vest Lokaludvalg holdt i november sammen med en stribe organisationer med interesse i Amager Fælled et borgermøde med inviterede folketingspolitikere for at lodde stemningen hos dem for at genåbne Ørestadsloven.

Og beskeden var klar fra flere partier: Det kunne vi måske godt finde på, men først må et flertal fra Københavns Borgerrepræsentation pege på en alternativ placering af byggeriet.

Foreslår kontant betaling

På Københavns Rådhus godkendte Socialdemokratiet, Konservative, Venstre og Liberal Alliance i februar startredegørelsen for byggeriet, mens Radikale, SF og Enhedslisten stemte imod.

Men Konservative, der kunne blive tungen på vægtskålen, sagde samtidig, at man var villig til at stemme for at flytte byggeriet væk fra den gamle strandeng til et hjørne af fælleden tæt på Artillerivej.

En løsning, der ikke tilfredsstiller den modstand, som ønsker Amager Fælled bevaret præcis som den er.

Radikale Venstre afviste da også den konservative ide og ville i stedet hellere lave mere opfyldning og byggeri i Nordhavn eller finde 1,5 millarder kroner, den værdi byggegrunden på fælleden skønnes at have, og betale den kontant til By & Havn, der står for salget af Ørestadsgrundene.

Radikale Tommy Petersen vil nu foreslå, at pengene skal findes til efterårets budgetforhandlinger, men Jakob Næsager (C) har allerede pillet ideen ned over for TV2 Lorry:

»Hvis han har finansieringen, lyder det spændende. Men det lyder ærligt talt som om, det er fugle på taget. 1,5 milliarder kroner svarer til, at vi fyrede alle folkeskolelærere. Hvis Tommy Petersen vil fyre 3.000 medarbejdere har jeg brug for at høre hvor det skal være henne,« siger Næsager til tv-stationen.

En forhøring om byggeprojektet, der varer frem til 29. maj, er netop lagt på kommunens høringsportal blivhoert.kk.dk.