Ny aftale om elbusser – 2A bliver den første

GRØN KOLLEKTIV TRAFIK. Københavns og Frederiksberg Kommuner sætter i en samarbejdsaftale med Movia skub på at udskifte alle byens dieselbusser med elbusser eller andre bæredygtige alternativer. Bus 2A bliver den første i 2019.

Af Hanne Bjørton

hab@minby.dk

KØBENHAVN: Københavns og Frederiksberg Kommuner vil udskifte alle byens dieselbusser med elbusser eller andre bæredygtige alternativer, som hverken forurener, støjer eller udleder CO2, skriver Københavns Kommune i en pressemeddelelse.

De to kommuner har tiltrådt en samarbejdsaftale med Movia, som skal sikre, at der kan gennemføres et udbud om etablering af faste ladestandere til elbusser. Aftalen betyder, at kommunerne fra 2019 kan begynde udskiftningen af kommunernes mange dieselbusser med grønnere alternativer.

Det er planen, at man i takt med, at kontrakter med Movia og busoperatører udløber, vil nå målet om, at alle busser senest i 2031 er udskiftet med busser, der hverken støjer, sviner eller udleder CO2.

»Københavnerne skal kunne færdes i byen uden at være generet af røg og møg fra trafikken. Nu lægger vi grundstenen til at indfri visionerne om 100 procent bæredygtig bustrafik i København. Allerede fra 2019 begynder vi udskiftningen af byens dieselbusser med elbusser, der hverken larmer, sviner eller udleder CO2,« udtaler Københavns overborgmester Frank Jensen (S) i pressemeddelelsen.

Fossilfri busdrift i 2030

I Movias trafikplan er kommunerne og regionerne på Sjælland og øerne blevet enige om, at busdriften skal være fossilfri i 2030. El er et vigtigt led i at kunne indfri den ambition. Hos Movia ses den nye samarbejdsaftale med København og Frederiksberg derfor som et vigtigt skridt på vejen i klimaambitionerne:

»Movia arbejder målrettet for at sikre, at el bliver et konkurrencedygtigt alternativ til diesel i busdriften, på linje med for eksempel biogas. Interessen i kommunerne og regionerne for el er rigtig stor – og med aftalen med Frederiksberg og Københavns Kommuner er der nu sat yderligere strøm til den grønne omstilling,« udtaler forretningschef i Movia, Per Gellert.

Den første buslinje bliver 2A, som kører mellem Kastrup station og den københavnske bydel Tingbjerg.

De cirka 20 busser på linjen udbydes som elbusser eller busser med tilsvarende støj- og miljøegenskaber.

En lang række af busruterne ligger ikke kun i København og Frederiksberg. Derfor er omegnskommunernes accept en forudsætning for en fuld omlægning til el eller tilsvarende teknologi.

300 busser har nyt udstyr

Der er allerede gjort meget i København og Frederiksberg for at busserne forurener mindre. Næsten 300 af de ældste storkøbenhavnske dieselbusser har fået nyt udstyr, der fjerner cirka 90 procent af deres NOx-udledning (NOx hedder også kvælstof-ilte, og det er giftige gasser, der udledes fra kvælstof- og iltforbrænding) og 98 procent af deres partikeludledning. Busserne i København udleder i dag 22 procent mindre CO2 end i 2008.

Elbusser har ingen udstødning og kører på 100 procent ren energi, hvilket gør busserne CO2-neutrale. Elbusser er mere energieffektive – en ny dieselbus anvender tre-fire gange mere energi til fremdrift end en elbus. Elbusser er desuden næsten støjfrie, oplyser kommunen.

FAKTA OM IMPLEMENTERING AF GRØNNERE BUSSER

2019: Første grønne elbuslinje etableres på linje 2A. Med indfasning af elbusser eller andre busser med tilsvarende miljø- og støjegenskaber, vil cirka otte procent af den samlede busdrift i København være udskiftet.

2021: Cirka 40 af byens dieselbusser udskiftes med elbusser eller andre grønne alternativer. I alt 20 procent af den samlede busdrift vil være udskiftet.

2023: 55 procent vil være udskiftet.

2027: Cirka 90 procent vil være udskiftet.

2031: Der kører udelukkende busser på el eller tilsvarende grønt alternativ i København.

Kilde: Københavns Kommune