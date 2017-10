Nye indgange til Amagers natur kan stå klar i 2021

NATURPARK AMAGER. Projektplanlægningen er i gang, men nye hovedindgange til lands og indgange fra søsiden til Naturpark Amager forventes først at stå klar i 2021.



Af Hanne Bjørton

hab@minby.dk

HELE ØEN: Borgerne skal have bedre muligheder for at få naturoplevelser og nyde friluftslivet i Naturpark Amager, der består af naturområder på Amager Fælled, Kalvebod Fælled, Dragør Sydstrand samt i Kongelunden

Det er målsætningen forNaturpark Amager, som derfor skal udvikles i de kommende år i et samarbejde mellem Københavns, Tårnby og Dragør Kommuner samt Naturstyrelsen og udviklingsselskabet By og Havn.

Et af projekterne er etablering af tre nye hovedindgange til naturen: En til Amager Fælled ved DR Byen Metrostation og to til Kalvebod Fælled henholdsvis ved Asger Jorns Allé og Vestamager Metrostation.

Desuden skal der etableres blå støttepunkter ved kysten – altså steder, hvorfra man let kan sætte sin kano, kajak og andre småbåde i vandet eller gøre holdt med samme. Tre blå støttepunkter er planlagt ved Kalvebod Fælleds sydvestlige kystlinje og et nord for Slusen, tæt ved Sjællandsbroen.

Teknik- og miljøudvalget i Københavns Kommune har netop godkendt, at processen hen mod realisering sættes i gang, og at der frigives to millioner kroner til denne proces.

Arkitektur og samspil

Projektet kræver en del planlægning – i april i år blev opgaven med at være rådgiver på projektet sendt i udbud, og når det er afsluttet til december, skal en projektkonkurrence for etableringen af hovedindgange og blå støttepunkter sættes i gang.

I projektkonkurrencen skal deltagerne blandt andet komme med konkrete forslag til arkitektoniske principper for de nye hovedindgange og blå støttepunkter og deres samspil med omgivelserne.

De konkrete forslag til projektering af de nye hovedindgange og blå støttepunkter forventes at blive forelagt for teknik- og miljøudvalget til godkendelse i marts 2019.

Så skal Københavns Kommune og Naturstyrelsen have de fysiske faciliteter etableret, og det ventes at være på plads i 2021. I denne sidste fase får nuværende og fremtidige brugere mulighed for at påvirke den detaljerede udformning af faciliteterne.

Projektet bygger på donationer fra Nordea-fonden og Friluftsrådet samt medfinansiering fra Københavns Kommune, Naturstyrelsen og By og Havn.