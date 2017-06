Nyt spillested. Seks koncerter programsat hos Tap1

RAFFINADERIVEJ: Der er kun godt halvanden måned, til Amagers nye koncertsted, Tap1, der er ved at blive indrettet i en industrihal på Raffinaderivej 10, slår dørene op til sin første koncert.

Tap1 har allerede programsat seks koncerter, og torsdag 17. august går Atlanta-rapperne Migo på scenen som de første. Faktisk er det rap-navne, der har sat sig på de tre første annoncerede events hos Tap1 – fredag 29. september kan publikum opleve den Grammy-nominerede rapper og producer J. Cole, og torsdag 2. november den anmelderroste rap-supergruppe Run The Jewels, som for et par uger siden spillede på NorthSide-festivalen i Aarhus.

Allerede dagen efter, fredag 3. november, præsenterer Tap1 synthpopbandet Future Islands fra Baltimore, som om få dage står på scenen ved Roskilde Festival.

Det californiske stonerrock-band Queens of the Stone Age indtager Tap1 tirsdag 14. november, og lørdag 25. november giver indierockbandet The War On Drugs fra Philadelphia koncert. /haj