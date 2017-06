Prince-hyldest med barndomsvennen

KONKURRENCE. Amager bio bliver lilla og fuld af funk, når Prince fejres i ugen, hvor der er ‘Prince Day’ verden over, fordi Prince ville være fyldt 59 år 7. juni. Læserne kan vinde billetter – og et møde med barndomsvennen André Cymone.

Af Jacob Schneider

ØRESUNDSVEJ: Man kan mindes, når en stjerne går bort, men man kan også mindes den dato, en stjerne blev født. Prince-fans gentager derfor igen en succes for andet år i træk, fordi Prince 7. juni ville være fyldt 59 år, med æresgæster, som er det lilla blod, der stadig bløder over tabet af deres ven og chef.

Den lilla mand fejres live i Amager Bio ligesom sidste år. I år er det med selveste hans tætteste musikalske brødre direkte fra Los Angeles. Prince’s keyboardspiller og medlem af New Power Generation Morris Hayes, som spillede med Prince i hele 25 år. Hayes vil tale om Prince, spille keyboards, synge, mindes og glæder sig til at komme tilbage til Amager Bio, hvor han har spillet adskillige gange.

Barndomsven på scenen

Sanger, guitarist og på bas er barndomsvennen André Cymone, som købte Prince hans første guitar, da de gik i skole sammen. Prince flyttede ind og blev adopteret af Andrés mor Bernadette. De to var uadskillelige gennem mange år, og Prince og André dannede sammen med Morris Day bandet Grand Central og skabte den lyd, der blev kendt som ’The Minneapolis Sound’.

Da Prince gik solo, hyrede Prince André som bassist i The Revolution. Men det gik ikke helt, og André besluttede sig for at gå solo. Efter mange år væk fra branchen er han tilbage, og hvis én kan synge som og ligne Prince, er det Cymone. Derfor kommer han for første gang til Danmark, fortæller om minderne og spiller med.

Amager Bladet fangede André på telefonen fra Los Angeles til en snak om den verdensberømte barndomsven: »Jeg var den yngste af seks søskende, og mine brøde var otte-ti år ældre, så det var dejligt med en på min egen alder i huset. Vi havde masser af fødselsdagsfester sammen. Min mor lavede det samme til alle: En gigantisk chokoladekage. Og så var det din dag. Hun lavede din yndlingsret: Spareribs, stegt kylling, kotelletter… Med Prince var det søde sager, kage, helt klart. Men han gjorde ikke noget særligt ud af det, det var bare en dag som alle andre.

Det var et rart nabolag, stille og roligt og meget normalt, indtil jeg flyttede ind som 13-årig. Jeg var nok den sære, som rystede lidt op i det. Jeg tænkte, at det hele var lidt søvnigt. Jeg kiggede på de andre i skolen, og han mindede lidt om mig selv, lidt sært tøj, sådan swinger-agtig, og så gik det bare derfra.

Det var fantastisk, da vi begyndte at turnere. Publikum hadede os i to-tre sange, og så begyndte kvinderne at rocke med… Og så tænkte vi, at vi nok skulle klare den. Vi gjorde præcis det, vi elskede. Vi kom bare ud og havde det sjovt – og så blev vi betalt for det,« griner Cymone, som netop nu har et nyt album ude.

I 1985 havde han et hit med »The Dance Electric«, et nummer skrevet af sin gamle ven, som han ikke havde set længe og pludselig var blevet en superstjerne.

»Der var masser af ondsindede rygter om os. Men så ringede han og sagde, at han havde et nummer til mig. Jeg ville egentlig gerne væk fra den her Minneapolis-lyd, men det var fedt og så røg jeg lige tilbage i den skure. Det var bare smukt, at han tænkte på mig lige der, hvor han var kæmpestor,« mindes Cymone, som spillede nummeret med Prince i Los Angeles i 2011 og glæder sig vildt til aftenen i Amager Bio:

»Jeg har hørt nogle af de danske musikere, og de er… Chok. Helt vildt skarpe. De ved præcis, hvad funken handler om, så jeg glæder mig til at lægge en funky guitar til det – hvis de giver mig lov. Jeg glæder mig vildt og elsker at spille ’Uptown’, ’Head’, ’Bambi’ – jeg håber bare, at jeg kan bidrage til en forrygende aften for en fantastisk kunstners fans.«

Arrangøren af hyldestkoncerten er Jeannie Mortensen fra Star World PR & Concerts.

»Sidste år blev mit chok og min store sorg lettet, da jeg oplevede al den ’purple love’, hans danske fans har, og gennem John Blackwell og de fantastiske funky og dygtige gæstesangere og musikere vil jeg igen i år hylde min Prince, din Prince og vores alle sammens Prince til endnu en funky, purple musikalsk aften, som er Prince værdig. I Amager Bio, som var Prince’s yndlingssted for afterparties,« fortæller hun.

