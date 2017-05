Rækkehusejere vinder retssag

STADFÆSTELSE. Først fik de ret i Københavns Byret, og nu har en stribe rækkehusbeboere på Krimsvej også Østre Landsrets ord for, at bygherren, Arkitektgruppen, der solgte dem grundene, ikke har krav på at bruge ubenyttede byggeprocenter på rækkehusgrundene til helt andre byggeprojekter i lokalplanområdet.

Af Hanne Bjørton

KRIMSVEJ: Rækkehusejerne på Krimsvej 13 kan selv råde over den ledige byggeprocent på deres grunde og bygge ekstra skure og taghuse inden for den tilladte byggeprocent.

Det er slået fast først i Københavns Byret i januar 2016 og siden 15. marts i år i Østre Landsret.

Det var bygherren Arkitektgruppens datterselskab, AMS 13 ApS, der rejste tvivl om rækkehusejernes byggeret. En tvivl, rækkehusejer Anders Olesen og hans familie stødte på, da de ville undersøge muligheden for at bygge en tag-etage på rækkehuset.

»Vi flyttede ind i december 2013, og allerede da vi så salgsmaterialet tænkte vi, at 96 kvadratmeter måske med tiden ville være for lidt. Vi kunne se nogle muligheder for at bygge ud. Men først for lidt over to år siden begyndte vi at undersøge det,« fortæller Anders Olesen.

Erstatningskrav i sigte

Efter en forespørgsel hos kommunen fik familien det overraskende svar, at den hverken havde byggeret eller friareal til overs.

Ifølge lokalplanen var den tilladte bebyggelsesprocent på 130 et udtryk for en bebyggelsesprocent på hele lokalplanområdet samlet set. Så selv om der på rækkehusgrundene kun var en bebyggelsesprocent på 61 procent, var de resterende 69 anvendt til andre af Arkitektgruppens byggerier.

Den oplysning havde kommunen fra Arkitektgruppen, men da der hverken eksisterede underskrevne deklarationer eller tinglysninger, hvor rækkehusene afstod deres byggeret til andre byggeprojekter, rettede kommunen deres svar.

Anders Olesens familie var ikke den eneste i rækkehusrækken, der gik i byggeplaner, så 16 af de 18 rækkehusejere hyrede sammen en advokat for at gå ind i sagen for at insistere på retten til at bygge på grundene.

En dialog gik i gang mellem husejernes advokat og Arkitektgruppens advokat, men så en dag i marts 2015 fik rækkehusejerne et brev direkte fra Arkitektgruppens direktør.

Heri ridsede han op, at rækkehusejerne »på ingen måde kunne have nogen berettiget forventning om, at der fulgte ekstra byggeret med i de indgåede handler«, og at drøftelserne både medførte forsinkelser i Københavns Kommunes byggesagsbehandling og i fremdriften på Arkitektgruppens øvrige projekter i området.

Desuden fik ejerne at vide, at de hver især ville blive mødt med et erstatningskrav på cirka 440.000 kroner, hvis sagen endte med, at byggeretten ikke tilfaldt rækkehusejerne.

»Folk blev nervøse, når der kom sådan et brev fra et stort firmas direktør. Det fik nogle til at tvivle på, om det var den rigtige vej at gå, og nogle huse overvejede at opgive at medvirke, fordi de ikke havde råd til sådan et erstatningskrav,« fortæller Anders Olesen.

Ikke oplyst eller tinglyst

Men så galt gik det ikke. Efter omkring et år kom sagen for Københavns Byret, som 11. januar 2016 gav rækkehusejerne medhold i, at byggeretten tilhørte dem.

Arkitektgruppen ankede sagen til Østre Landsret, men her blev byrettens dom blot stadfæstet 15. marts i år. Rækkehusejerne fik ret, og Arkitektgruppen skal betale sagsomkostninger på 300.000 kroner.

Konklusionen var, at en bygherre udmærket kan flytte byggeret og bebyggelsesprocent mellem forskellige byggegrunde i et lokalplanområdet. Men Arkitektgruppen havde ikke gjort deres forarbejde ordentligt, forklarer rækkehusejernes advokat Lars Bastholm:

»De skulle enten have tinglyst det, før de indgik købsaftalerne, eller have skrevet det direkte ind i købsaftalerne, så skulle parterne respektere det,« siger Lars Bastholm.

Arkitektgruppens direktørs brev direkte til husejerne kalder Lars Bastholm for »voldsom fremfærd.«

»Parterne må da gerne skrive direkte til hinanden, men det er ikke så sædvanligt at en part går udenom advokaternes dialog, og han kunne lige så godt have sendt det til mig, og så havde jeg sendt det videre til min klient med mine bemærkninger. I brevet ville de gerne nævne nogle store, oppustede tal og erstatningskrav, men det viste sig at være tomme trusler, for de kunne jo godt justere rundt på andre byggeprocenter og få opført deres byggerier, og der var så vidt jeg ved heller ingen forsinkelse af dem,« siger advokaten.

Alene havde man givet op

Efter behandling i byret og landsret kan man, hvis en sag er principiel, ansøge procesbevillingsnævnet om, at sagen også kommer for Højesteret. Efter fristen på fire uger var udløbet, besluttede Arkitektgruppen ikke at gå videre.

»Det ér heller ikke en principiel sag. Det er en meget speciel sag, men retsstillingen er ikke principiel – der er tale om aftaleret, og der er ingen tvivl om juraen,« siger Lars Bastholm.

På Krimsvej var rækkehusejerne lettede, da sagen ikke blev forsøgt anket igen.

»Vi har brugt rigtig lang tid på det her, og det har været svært, fordi 16 ejere skal være enige om alle skridt i sagen og har samme advokat,« siger Anders Olesen, mens han fremviser et såkaldt ekstrakt af sagsakterne, der mest minder om en gammel KTAS-telefonbog i tykkelse.

Husejerne har da heller ikke fået dækket alle omkostninger – samlet har de betalt 60.000-70.000 kroner i selvrisiko og indledende advokatregninger, inden sagen blev rejst.

»Havde vi ikke været 16, havde vi nok hver især givet op og afgivet byggeretten,« siger Anders Olesen.