Regionen beklager lang ventetid

RESPONSTIDER. Region Hovedstaden beklager, at Mogens Kristiansen fra Dragør 11. marts måtte vente 52 minutter på en ambulance. Den sundhedsfaglige vurdering – der viste sig at være korrekt – var at der næppe var tale om en blodprop. Derfor undlod regionen fra start at sende en ambulance med udrykning.

Af HANNE BJØRTON

REGIONEN: Vi fortalte 21. marts historien om Mogens Kristiansen, der faldt om i sit hjem i Dragør og måtte vente 52 minutter fra alarmeringen til akutberedskabet til ambulancen ankom.

Mogens Kristiansen har tidligere haft en blodprop, han var konfus, og hans hustru og den tililende nabo, Asger Larsen, vurderede, at der igen var tale om en blodprop. Asger Larsen ringede klokken 13.42 første gang til 112 og blev stillet om til Region Hovedstadens Akutberedskabs vagtcentral, der visiterer regionens ambulancer. Da ambulancen udeblev, ringede han igen en halv time senere og igen klokken 14.28.

Ambulancen ankom med udrykning 14.34 og ambulancefolkene oplyste i følge Asger Larsen, at de var rekvireret fem minutter før og kom fra Nørrebro. På Amager Hospital viste det sig, at Mogens Kristiansen var svækket af en lungebetændelse.

Beklager det sene svar

Amager Bladet har siden flere gange ugentligt bedt regionen svare på, hvorfor ambulancen var så længe undervejs, og om situationen blev bedømt til at være en A-kørsel (med udrykning) eller B-kørsel (uden udrykning – se faktaboks).

Region Hovedstadens Akutberedskab har beklaget det sene svar, som vi først modtog onsdag 10. maj, og som vi her bringer:

»Region Hovedstadens Akutberedskab modtager det pågældende 1-1-2 opkald lørdag den 11. marts 2017 kl. 13.41. Der bliver i samtalen oplyst, at borgeren tidligere har haft en blodprop og har varige mén, idet han ikke rigtig kan gå eller bevæge armene. Derudover bliver der oplyst, at borgeren reagerer anderledes, end han plejer. Der bliver også oplyst, at borgeren selv angiver, at han ikke har brug for hjælp.

Den sundhedsfaglige medarbejder spørger grundigt ind til borgerens symptomer for at afklare problemets alvor og karakter. Medarbejderen har svært ved at afklare borgerens tilstand, men mistænker ikke, at borgeren har en blodprop. Den sundhedsfaglige medarbejder vurderer, at der for en sikkerheds skyld skal sendes en ambulance. På dette tidspunkt er alle ambulancer i umiddelbar nærhed optaget af udrykningskørsler. Det er derfor først muligt at sende en ambulance fra Fælledvej Brandstation kl. 14.11. Kl. 14.21 bliver ambulancen opgraderet til en kørsel med udrykning pga. den lange ventetid. Ambulancen er fremme ved adressen kl. 14.33. Region Hovedstadens Akutberedskab beklager den lange ventetid. Det er usædvanligt, at en borger skal vente så længe på en ambulance.

I Region Hovedstaden har vi fokus på, hvordan vi kan blive bedre til at erkende eller få mistanke om en blodprop i hovedet. Det kan være svært for både sundhedspersoner og for borgere at erkende eller få mistanke om en blodprop i hovedet – symptomerne er ofte vage.

I samarbejde med neurologer fra hospitalerne har Region Hovedstadens Akutberedskab undersøgt i hvor mange tilfælde, en blodprop i hovedet mistænkes og erkendes, når borgere ringer 1-1-2. Undersøgelsen omfatter mere end 210.000 opkald i en to-årig periode, og konkret er 2.653 forløb fulgt.

Internationale studier viser, at erkendelsesprocenten ligger på 31-73 procent. I Region Hovedstaden erkender vi 66 procent af tilfældene,« skriver Akutberedskabet.

FAKTA – RESPONSTIDER FOR AMBULANCER

Region Hovedstadens politisk fastlagte mål er, at 90 procent af alle A-kørsler (ambulancer med udrykning) skal være fremme inden for 13 minutter. I følge regionens egen opgørelse, var 90 procent af alle A-kørsler i 2016 fremme hos borgeren inden for 12,43 minutter.

Der er ingen oplyste mål for eller opgørelse over de resterende 10 procent af A-kørslerne.

Regionens administrativt fastlagte servicemål for B-kørsler (uden udrykning), er at 90 procent skal være fremme inden for 25 minutter

Kilde: Region Hovedstaden