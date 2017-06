Reumertpris til Tårnby-danser

GYSERKAMP PÅ FLERE FRONTER. Vinterbadeforeningen Det Kolde Gys’ bestyrelse foreslår, at kvinder får adgang til herreafdelingen for at imødekomme behovet for fælles arealer og afdelinger. Flere af foreningens mandlige medlemmer siger nej tak og truer med at føre kamp i…

Læs mere