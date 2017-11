Så er Bella igen fuld af bøger

BOGFESTIVAL. Bella Center slår fredag, lørdag og søndag igen dørene op for Bogforum med 1.600 programpunkter lige fra interview med forfattere, signering af bøger til børnearrangementer og uddeling af Bogforums Debutantpris.



Af HANNE BJØRTON

hab@minby.dk

ØRESTAD: For 26. gang, og for syvende gang i Bella Center, er der i weekenden Bogforum, hvor forfattere, interviewere og forlag mødes med tusindvis af publikummer til Danmarks største litterære event.

Bogforum åbnes officielt fredag 10. november klokken 10.30, hvor Svend Brinkmann holder åbningstalen og vinderen af årets debutantpris bliver offentliggjort.

50 indstillede til prisen er nu shortlistet ned til fem: Johanne Kirstine Fall for ’Der er altid nogen at befri’, Liv Nimand Duvå: ’Vi er vel helte’, Thomas Korsgaard: ’Hvis der skulle komme et menneske forbi’, Karen Strandbygaard: ’Se ikke væk’ og Tine Høeg: ’Nye rejsende’.

Tre hovedområder

Og så går det ellers løs i tre dage med 1.600 programpunkter og forventeligt godt over 30.000 tilskuere – i 2016 kom der 34.233.

Bogforum består af tre hovedområder: C-hallerne, der rummer alle de store forlag, boghandlere og de fleste af de officielle scener.

B-hallerne med børnebøger og børnekultur. Og E-hallen med mikroforlag, selvstændige forfattere og skrivekurser.

Ikke færre end 1.851 forfattere deltog i aktiviteter på Bogforum i fjor, heraf lige over 300 forfattere på Bogforums 13 officielle scener.

Programmet på de officielle scener lægges i samarbejde med et rådgivende messeudvalg, der består af repræsentanter for branchen. Messeudvalget består i 2017 af to repræsentanter for Danske Forlag, en repræsentant for Dansk Forfatterforening, en bibliotekar, en boghandler, en litteraturformidler og en repræsentant for de litterære agenturer.

I 2016 lancerede Bogforum et nyt familieområde med fokus på børnebøger og børnekultur samt skolescenerne, der på messens første dag holder arrangementer for skoleklasser.