Skal Amagers natur være lidt vildere?

BORGERMØDE. Hvor skal der være hegn om Naturstyrelsens arealer på Amager? Og skal det græssende tamkvæg erstattes af vildheste og bisoner? Dette og meget andet blev debatteret, da Naturstyrelsen 27. februar holdt borgermøde om den fremtidige drift af statens naturarealer på øen.

Af Hanne Bjørton

ØRESTAD: Når man cykler, går eller løber en tur på Kalvebod Fælled og i Kongelunden, tænker man sjældent over, hvorfor naturen ser ud som den gør.

Lovgivningen er en vigtig faktor. Store dele af arealerne er fredet ved lov. Strand-eng, overdrev, eng, mose og søer er beskyttet af Naturbeskyttelsesloven, og strandeng og kystarealer er udpeget som internationalt fuglebeskyttelsesområde, Natura 2000.

Og så har Naturstyrelsen under Miljøministeriet langsigtede driftsplaner for statens arealer i Danmark. Planerne revideres hvert 15. år. Det skal planen nu for Kalvebod Fælled og Kongelunden.

For at samle indspark til, hvordan driften af Amagers natur skal være fremover, holdt Naturstyrelsen 27. februar et borgermøde, der forinden måtte flyttes fra Amager Naturcenter til Ørestad Gymnasium, for at få plads til over 200 tilmeldte fagfolk og borgere.

Der var oplæg fra skovrider Hans Henrik Christensen fra Naturstyrelsen, Friluftsrådet, Dansk Ornitologisk Forening naturfilosof Rune Engelbreth Larsen og lektor og forsker i økologi og biologisk mangfoldighed, Hans Henrik Bruun.

Vild eller tam græsning

Aftenens debat kom først og fremmest til at handle om forskellige natursyn set fra faglige og ideologiske synspunkter.

Idéhistoriker og naturfilosof Rune Engelbreth Larsen fra Danarige.dk ønsker et vildere Vestamager og udfordrer Naturstyrelsens landbrugsdrift, som han kaldte det. Altså brug af græssende tamkvæg og får som naturplejeinstrument – en drift, der årligt udløser 4 mio. kroner i landbrugstilskud.

»I sommerhalvåret sættes der 1.100 stykker kvæg ud, en hær af græsslåmaskiner. Der er for mange, de græsser for hårdt om sommeren, og de er der for lidt, fordi de bliver taget ud om vinteren,« sagde Rune Engelbreth Larsen.

Han ønsker i stedet helårsgræsning af et lavere antal vilde planteædere på Kalvebod Fælled for at fremme biodiversiteten for planter og dyr.

»Elg, vildsvin, bison, dådyr, urokse – jeg er ikke ekspert, man må spørge eksperter, hvilke arter der egner sig bedst til helårsgræsning,« sagde Rune Engelbreth Larsen.

Amager for tæt på byen?

Friluftsrådet er paraplyorganisation for 94 foreninger og organisationer, for eksempel Danmarks Idrætsforbund, FDM, naturister, spejderorganisationer og ornitologer.

Friluftsrådets direktør Jan Ejlsted ser nogle modsætningsforhold mellem rewilding af Amagers natur og de mange brugergrupper.

»Kalvebod Fælled er meget bynært, der er forskel på at have vildheste på Langeland og her – man risikerer, de sparker ud efter besøgende. Friluftsrådet er ikke imod, men man skal lytte til, hvad folk siger om ydre hegn. Prøv at spørge folk i Kongelunden – ville de synes, det var fedt med et flere meter højt hegn? Nye naturtiltag må ikke være begrænsende for befolkningens adgang – børn skal stadig kunne komme ud og få en sanseoplevelse,« sagde Ejlsted.

Hegnets afgørende rolle

Lige præcis Kalvebod Fælleds hegn, spiller en væsentlig rolle i debatten.

Rune Engelbreths forslag til en rewilding af Kalvebod Fælled indebærer, at mange kilometer indre hegn på Kalvebod Fælled fjernes, mens et ydre hegn bevares. Og Kongelunden skal i forslaget også indhegnes.

Skovrider Hans Henrik Christensen havde i sit oplæg givet bolden op til en snak, om nogle af fælledens hegn skal væk. Både fordi der skal sikres en bedre tilgængelighed til naturarealerne fra de omkringliggende byområder.

Men også fordi naturområdets bestand af dådyr ville have bedre af uhindret at kunne komme væk fra områder, hvor der ikke er mere føde om vinteren, og ind i Kongelunden. Fordi dådyrene risikerer at sulte og svækkes.

»I dag har vi omkring 200 dådyr, og det er den bestand, vi kan have, uden at fodre kraftigt om vinteren. Vi har haft det tredobbelte antal, og selv om vi fodrede kraftigt, så det ikke pænt ud,« sagde skovrideren.

Hvis dådyr eller for den sags skyld vildheste eller bison sulter eller dør på fælleden, vil pilen pege på Naturstyrelsen.

»Man vil stille os til ansvar, hvis der der dyr, som mistrives,« sagde Hans Henrik Christensen.

»Ingen vil da have en masse døde dyr. Men skulle der ligge et ådsel eller to, kan man godt formidle sig til, at det er sgu’ da også spændende,« mente Rune Engelbreth Larsen.

I salen var man generelt imod at fjerne hegn for at lette publikums adgang til naturen.

En biolog så ingen hindring i at åbne en låge og lukke den efter sig, når han skulle ud i naturen.

Og en repræsentant fra grundejerforeningen Ørestad Syd fortalte, at beboerne ikke ønsker hegnet fjernet ud til Kalvebod Fælled.

»Vi synes, det er en god ting, at folk er opmærksomme på, at når de er på dén side af hegnet, skal de opføre sig anderledes.«

Send indspark på mail

Naturstyrelsens vicedirektør Signe Nepper Larsen afrundede debatten med en opfordring til at sende flere indspark direkte til Naturstyrelsen.

»Det er fint, at man kommenterer sagen på sociale medier, men hvis I vil have det ind i systemet, skal det altså ind i vores mailbox,« sagde hun.

Naturstyrelsen opfordrer til, at man skriver indspil til debatten til hst@nst.dk.

Driftsplanen forventes at komme i offentlig høring i løbet af sommeren.

FAKTA – EKSEMPLER PÅ REWILDING I DANMARK

På Langeland har Naturstyrelsen udsat en flok på 60-80 vildheste i naturen året rundt. I strenge vintre bliver der lagt stråfoder ud.

Molslaboratoriet under Naturhistorisk Museum satte i november 12 vildheste ud i et stort, indhegnet område i Mols Bjerge.

Naturstyrelsen har udsat europæisk bison i Almindingen på Bornholm i en testperiode fra 2011-2017.

Kilde: naturstyrelsen.dk og naturhistoriskmuseum.dk

FAKTA OM DRIFTSPLAN FOR KONGELUNDEN OG KALVEBOD FÆLLED

Naturstyrelsen udformer en ny driftsplan for Kalvebod Fælled og Kongelunden. Driftsplaner beskriver, hvordan styrelsens skove og naturarealer skal drives og plejes. Det har både betydning for friluftsliv og natur. Planerne gælder for 15 år ad gangen, med en planlagt revision en til to gange i perioden. Der er mange elementer i driftsplanen:

En beskrivelse af den overordnede målsætning for arealdriften

Beskrivelser og målsætninger for de enkelte skov- og naturområder

En plan for skovdriften

En plan for hvordan naturarealer skal plejes

En plan for landskabets udvikling

En plan for friluftsliv

En plan for pleje af fortidsminder og kulturspor

Kilde: Naturstyrelsen