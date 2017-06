Skolen på Amagerbro fri af faglig handleplan

FAGLIGT LØFT. Skolen på Amagerbro er kommet væk fra det skærpede tilsyn, som en faglig handleplan udløste for et par år siden. Det har været hårdt, men målrettet arbejde, fortæller skoleleder Rasmus Bonde.



Af Jacob Schneider

jape@amagerbladet.dk

SUNDBYØSTER: Rasmus Bonde startede som skoleleder på Skolen på Amagerbro – dengang Sønderbro Skole – for snart to år siden. Og det var ikke just en optimal folkeskole, han kom til:

Skolen scorede lavt på flere parametre i de kvalitetsrapporter, der blev lavet for de københavnske skoler. Blandt andet var karaktergennemsnittet ved afgangsprøven året forinden det fjerdelaveste i kommunen, og det haltede specielt med læsning og matematik – omkring 100 børn gik til andre skoler på et års tid.

Ledelsesværktøj

Sønderbro Skole blev sat på en såkaldt faglig handleplan gennem kommunen. Det sammen med et nyt image – som blandt meget andet udløste det nye navn Skolen på Amagerbro – skulle hjælpe med at vende skuden.

Projektet ’Alletiders Sønderbro’ satte fokus på sprog helt fra nul til 15 år i overgangene mellem institutioner og skole, ligesom en ’Fri for mobberi’-indsats og mere opmærksomhed på medarbejdernes trivsel efter nogle turbulente år kom på dagsordenen.

Nu er skolen ved at høste frugterne af den faglige handleplan, som skolelederen ikke har fejet ind under katederet – tværtimod, fortæller han:

»Det var en plan, der sådan set kunne være god for os. Jeg valgte at bruge den konstruktivt, som et ledelsesværktøj. Og nu er vi så en af de tre skoler, der er taget af den faglige handleplan, lige præcis på grund af de resultater, vi har nået på den korte tid. Vi kan se en positiv udvikling på alle parametre.

Det skidte ry, der hang ved skolen for to år siden med elevflugt og så videre, det har løsnet sig. Så tager det selvføglelig tid at vokse, for vi kan kun vokse nedefra med en klasse om året. Og det er det, vi gør nu, så vi bliver en tresporet skole.

Det her kan jo misforstås, men jeg kan se, at blandt de kommende elever er der lige omkring 25 procent tosprogede. Det fortæller ingenting – jo, måske at der er 25 procent, der er så heldige at kunne to sprog. Når man så ser, at vi har næsten 50 procent tosprogede, så fortæller det ikke, at der kommer færre tosprogede, men at der også kommer flere etnisk danske elever,« forklarer Rasmus.

Sprogligt løft

Da der blev lagt nye skoledistrikter for at fordele børnene på en ny Nordøstamager-skole, var flere forældre bekymrede over, at deres børn skulle gå her, indtil den nye skole står færdig. Og det var ikke just smigrende ord, der fløj over Facebook i dén forbindelse.

»Det var vi meget lidt glade for at blive rodet ind i, da vi jo egentlig bare tilbød at lægge lokaler til. Det synes jeg var

synd for mine børn og medarbejdere og skole. For det store arbejde, vi har gjort i samarbejde med børnehaver og vuggestuer i området, det kan vi simpelthen både se og måle effekten af.

Altså, når en børnehaveleder kan spørge os direkte, hvad vi mener med ’skolesprog’, og vi kan besøge dem og se, hvad børnene har med sig, når de kommer ind her… Det løfter rigtig meget. For når man løfter det sproglige, så smitter det også af på matematik og naturfag,« siger Rasmus Bonde, som har brugt mange timer på at lave en målrettet indsats, der gav mening:

»De sidste par år har vi lavet et apparat for, hvordan vi skulle gøre det her rigtigt. Så vi ikke bare har målt for at måle, men for at gøre en indsats, som børnene får glæde af. Klæde elever og medarbejdere på til de forskellige tests, opdele børnene ud fra deres forskellige udfordringer og forudsætninger, lave nogle intensive forløb i for eksempel læsning de første skoleår for dem, der har svært ved det. For det at tage en ud i en kort periode for at styrke vedkommende, det er faktisk den inklusion, man snakker så meget om: Inklusion er også at kunne begå sig og være med.

Vi har også gjort en del for at løfte lærerne, for eksempel i matematik, hvor det, der hedder ’faglig læsning’ – altså hvordan læser man en opgave og får hul på den – er centralt.«

Mønsterbrydere

»Eleverne er blevet bedre til læsning og matematik, trivselen er bedre og vi har halveret voret sygefravær hos medarbejderne. Nu ligger vi sådan set der, hvor vi skal i forhold til de socio-økonomiske forventninger. Men det vil vi rigtigt gerne ’snyde’ og lave nogle mønsterbrydere.

Vi er selvfølgelig ikke færdige. Det, vi har gjort de sidste to år, det fortsætter vi med nu, bare uden den faglige handleplan. Det er simpelthen den måde, vi fungerer på. Og så krydrer vi det med for eksempel et samarbejde med Det kongelige Teater og andre spændende ting. Vi arbejder med ’science’-begrebet i det naturfaglige, lidt mere samfundsfagligt, og har samarbejder med erhvervslivet.

Men det er meget vigtigt at understrege, at det er medarbejderne sammen med eleverne, der har gjort, at skolen har flyttet sig. Og vi får brug for flere nye lærere, efterhånden som vi vokser. Og de har været supergodt bakket op af forældrene – både i skolebestyrelsen og ude i klasserne.

Og så har vi et tættere samarbejde med foreninger og aktører i lokalområdet. Vi vil enormt gerne låne vores lokaler ud, og det kommer der mere og mere af.

Førhen fik jeg flere sure mails fra folk i området, der mente, at vores elever lavede ballade. Bevares, der er jo altid nogen, der dummer sig, men tonen er en helt anden i dag. Og vi har for eksempel ingen SSP-sager (samarbejdet mellem skoler, socialmyndigheder og politi, red.).

Vi har jo et lokalområde med rigtig meget kultur i sig, og det skal vi bruge endnu mere,« siger Rasmus Bonde og slutter af med en lille salgstale for Skolen på Amagerbro:

»Man skal først og fremmest vælge os, fordi der er fokus på fagligheden. Men også fordi det er et trygt sted at være. Børnene har konflikter, det lærer man af, men vi håndterer dem også. Og så skal man støtte op om sin lokale skole, og jo flere, der bakker op, jo bedre bliver det. Der er i hvert fald ingen grund til ikke at vælge os længere.«