Skyttehøj klager over taxainvasion

Taxasystem. En stribe beboere i Skyttehøjbebyggelsen i Kastrup klager til Tårnby Kommune og Københavns Lufthavne over det langvarige problem med mængder af taxaer parkeret i boligområderne, fordi de ikke må holde i lufthavnen. Lufthavnens passagerchef forsikrer, at et idekatalog til løsning af problemerne skal ligge klar 1. september.





Af Hanne Bjørton

hab@minby.dk

KASTRUP: Københavns Lufthavne og Tårnby Kommune har fået en klage fra 49 beboere i Skyttehøjbebyggelsen i Kastrup over en efterhånden halvanden år gamle problematik: At Kastrups boligkvarterer nærmest er invaderet af parkerede taxaer, efter lufthavnen i 2015 indførte sit nye Taxa Management System.

Systemet begrænser antallet af taxier i lufthavnsområdet for at undgå en lang kø. Lufthavnen beregner i stedet behovet for taxier ud fra antallet af passagerer, og så indkaldes registrerede taxaer til et taxadepot, hvorfra de kaldes frem og samler passagerer op.

Stribevis af gener

Men lufthavnens lange taxakøer er i stedet rykket ud ved vejkant og på p-pladser i boligområder, på Amager Strandvej og i havneområdet.

»Vi ved at kommunen og lufthavnen og politiet har fået mange henvendelser allerede, men der sker ingenting, og vi er både bekymrede og alvorligt trætte af situationen,« skriver beboerne i klagen.

Beboerne opsummerer generne: At ventende hyrevogne bruger alle p-områder omkring Skyttehøj, blokerer udsyn for ind- og udkørsel fra Skyttehøj og laver risikable U-vendinger. Taxaerne holder i tomgang langt over det tilladte et minut. De holder med nærlyset tændt, også ved langvarig venten, og det giver lysindfald i bygninger og blænder andre trafikanter. Endelig forretter chaufførerne deres nødtørft i området og efterlader nogle gange pizzabakker og affald.

Beboerne i Skyttehøj spørger i skrivelsen, hvorfor alle løber fra ansvaret og peger på, at vel har både taxachauffører, taxafirmaer, politiet og Tårnby Kommune et ansvar hver især – men:

»Som bekendt er der masser af velegnede ventepladser på lufthavnens område, blandt andet i den tidligere indenrigslufthavn. Problemet er således alene opstået, fordi lufthavnen ikke ønsker at løse problement og viser en voldsom arrogance over for naboerne. Derfor har lufthavnen et hovedansvar,« skriver beboerne.

Fælles arbejdsgruppe

I Københavns Lufthavne ér der imidlertid et arbejde i gang for at løse problemerne, og lufthavnen er meget opmærksom på de gener, beboerne har, fortæller passagerchef Thomas Hoff, der har det operationelle ansvar for lufthavnens Taxi Management System.

»Det fylder meget i vores interne dialog. Vi anerkender fuldt ud, at der er problemer – naturligvis er det ikke rart, for eksempel at have billys ind i sin stue,« siger Thomas Hoff.

Lufthavnen har i længere tid haft dialog med taxabranchen og mødtes med dem en gang i kvartallet. Og for en lille måned siden har Københavns Lufthavne sammen med Tårnby Kommune og de tre største taxaselskaber sat sig sammen i en fælles arbejdsgruppe for at finde løsninger.

»Vi er godt i gang og har et godt samarbejde, og det er vores ambition efter sommeren, at kunne præsentere et katalog af løsningsforslag. Lige nu er vi i analysefasen, og det lidt for tidligt at begynde at fortælle om løsning A, B og C. Men det er vigtigt, at vi har fået identificeret de rigtige personer i virksomhederne og kommunen, som vi nu arbejder sammen med,« siger Thomas Hoff.

Hvorfor indførte I det nye taxasystem – hvad var der galt med den gamle ordning?

»Den gamle ordning var slet ikke en ordning. Hvis du har benyttet Københavns Lufthavne på rejser, har du måske oplevet, at der har stået taxaer hele vejen fra rundkørsel til rundkørsel på Ellehammervej. Kunder, som gerne ville i parkeringshusene, var nødt til at lave ulovlige handlinger for at komme ind i p-huset. Det kunne vi ikke leve med, så vi var nødt til at finde en mere sikker trafikordning. Jeg er sikker på, at både beboere, taxachauffører og lufthavnens brugere godt kan huske, hvordan det var,« siger Thomas Hoff.

Når du siger ’efter sommeren’, er det så september eller december?

»Vores interne deadline er, at 1. september skal der ligge et løsningskatalog klar. Og det er klart, at hvis noget i løsningskataloget inkluderer en aktivitet, så vil det kræve en implementeringstid på måske tre-fire måneder,« siger passagerchefen.