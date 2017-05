Stormflodssikring ved Amagers vestkyst er først på opgavelisten

KLIMATILPASNING. I Københavns Kommunes nye stormflodsplan, der samlet vil koste 3,5 mia. kroner, vurderes stormflod fra syd som den mest presserende trussel. Byggeri af en sluse ved Kalvebodbroen kan være i gang om syv år.





Af HANNE BJØRTON

KØBENHAVN: I efteråret 2016 viste en ny analyse fra rådgivningsvirksomheden Cowi, at risikoen for, at hovedstaden oversvømmes ved stormflod, er større end hidtil antaget.

Rapporten fra Cowi viste, at en stormflod på 3,76 meter over normal vandstand, der kommer fra syd gennem Østersøen og Køge Bugt, vil kunne forårsage skader for omkring 19 milliarder kroner, fordi den har potentiale til at oversvømme motorvejsgrav og metro, men også boligkvarterer, især her på Amager.

Herefter bestilte de københavnske politikere en stormflodsplan fra sin forvaltning, der nøje udpeger hovedstadens mest vitale behov for stormflodssikring.

Den foreligger nu og blev behandlet i teknik- og miljøudvalget i går mandag, efter Amager Bladets deadline.

Fuldstændig som Cowis rapport i efteråret lægger stormflodsplanen vægt på, at en sikring mod stormflod fra syd har større hast end sikringer mod nord.

Ydre sluser frem for 56 km forhøjet kajkant

Stormflodsplanen anbefaler en ydre sikring frem for en indre.

Det vil sige, at der etableres sluser eller dæmninger yderst i havneløbet. Lige syd for motorvejsbroen ved Kalveboderne, ved Trekroner i det nordlige indløb til København samt ved Nordhavn, Svanemøllen og Amagers østkyst.

På den måde slipper man for den langt dyrere etablering af 56 kilometer forhøjede kajkanter og diger langs havnen, som en indre sikring ville indebære.

Den ydre løsning vurderes at være mere fleksibel i forhold til den fremtidige byudvikling, den tager kortere tid at etablere og giver færrest indgreb i byen og havnen, så den eksisterende havnefront stadig kan bruges rekreativt.

Tværkommunalt samarbejde

Behovet mod syd og valget af den ydre løsning betyder, at en sluse eller dæmning syd for Kalvebodbroen bliver første skridt på vejen.

Sikringen understøttes af det syv kilometer lange Vestamagerdige fra Kalvebodbroen mod nord til Søndre Pumpe på Kanalvej i Dragør Kommune mod syd.

Vestamager Pumpedigelag forstærkede og forhøjede diget i årene 2010-2012 med overskudsjord fra Kalvebod Miljøcenter, så diget er cirka 5,9 meter højt.

Tårnby Kommune er i gang med projekteringen af et landdige, der kobler sig på Vestamagerdigets sydlige ende og skal gå til Ullerup.

Fordi stormflod og oversvømmelser ikke tager hensyn til kommunegrænser, vil Københavns Kommunes planlægning af sikring mod syd ske i koordination med Brøndby, Hvidovre, Dragør og Tårnby Kommuner.

I det københavnske politiske forum er der flertal for at vedtage og gå videre med den fremlagte stormflodsplan, har Berlingske konstateret i en artikel i sidste uge.

Efter den politiske vedtagelse skal det så konkretiseres frem mod 2020, hvordan sikringen mod stormflod fra syd præcis skal udføres via analyser, inddragelsesproces og løsningsforslag.

En kystsikring skal godkendes af Kystdirektoratet, og planen er, at et forslag til direktoratet om stormflodssikring skal fremlægges til politisk behandling i 2021.

Så forventes de følgende tre år at gå med myndighedsbehandling af stormflodsikring og projektering, og i 2024 forventes selve anlægsarbejdet at gå i gang, så Københavns stormflodssikring mod syd kan stå færdig i 2028.

FAKTA OM STORMFLOD, HAVSTIGNING OG ØKONOMI

Stormfloder, som vi senest oplevede 4. januar, hvor vandet trængte ind i den gamle by i Dragør, i Hvidovres haver, men også steg i Københavns havneløb og ved Amagers øvrige kyster, kan nå endnu længere ind på land, efterhånden som den globale havvandstand stiger. Jo varmere det bliver, desto højere bliver vandstandene i oceanerne, fremgår det af FN’s klimapanels hovedrapport fra 2013.

Der er stor usikkerhed på, hvor meget vandstanden vil stige. Danmarks Meteorologiske Institut har beregnet, at den sandsynlige øgning i daglige vandstande omkring København på 100 års sigt er omkring 70 cm. Højere vandstande end 70 cm er mere sandsynlige end mindre vandstande.

I Københavns Kommunes stormflodsplan anslås det, at København vil opleve tab på 8-12 mia. kroner over de næste 100 år, hvis byen ikke sikres mod stormfloder. Det vurderes derfor, at det er god samfundsøkonomi at investere 3,5 mia. kroner i anlæg af stormflodssikring plus to procent i årlig drift og vedligehold.

Kilde: Stormflodsplan for København 2017