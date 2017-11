Stort Amagerhold til regionen

OVERBLIK. Der er to stemmesedler at tage stilling til 21. november. Der er nemlig også valg til regionsrådet i Region Hovedstaden – her et overblik over, hvad dét valg handler om, og hvem der stiller op her fra øen.



Af Hanne Bjørton

hab@minby.dk

REGIONEN: Sundhedsvæsenet, hospitaler, akutberedskab, psykiatrien, regional offentlig transport, rensning af forurenet jord, indflydelse på placering af ungdomsuddannelser, jobskabelse i virksomheder via det regionale vækstforum.

Det er ultrakort ridset op de områder, som Region Hovedstaden har ansvaret for.

Og 21. november, når der er kommunalvalg, er der samtidig regionsrådsvalg, hvor der skal vælges medlemmer til regionsrådet i Region Hovedstaden.

Vores sundhedsvæsen

I modsætning til amterne, der blev nedlagt ved udgangen af 2006 i den seneste store kommunalreform, indkræver regionerne ikke skat.

Regionerne finansieres via tilskud fra staten – bloktilskud og aktivitetsafhængige tilskud – samt bidrag fra regionens kommuner, blandt andet takstbetaling.

Region Hovedstaden har for eksempel et budget på 38,1 millioner kroner, og det er politikerne i regionsrådet, der prioriterer, hvordan pengene skal bruges.

For eksempel har politikerne ansvaret for at prioritere, hvordan pengene skal bruges i sundhedsvæsenet. Hvilke behandlinger de lokale hospitaler skal udføre, og hvor god patientinddragelse, man ønsker.

Regionerne er arbejdsgivere for næsten alle læger i Danmark, både lægerne på hospitalerne, de praktiserende læger og speciallægerne.

Og så har regionerne også ansvaret for at behandle de mest alvorlige psykiske lidelser, og politikerne prioriterer, hvordan pengene skal bruges i psykiatrien, hvor patienterne indlægges på et psykiatrisk sygehus, får konsultation i et ambulatorium, besøges i patientens eget hjem eller via telepsykiatri.

Akutberedskab, ambulancedrift og akuttelefonen 1813 er også blandt regionens ansvarsområder i sundhedsvæsenet.

Buslinjer og vækst

Det er også Region Hovedstaden, der står for regionale busruter som for eksempel linje 350S samt lokalbaner – S-tog og metroen er dog ikke under regionens vinger.

Og så har regionen til opgave at opspore, undersøge og rense forurenede grunde for at beskytte borgernes sundhed og drikkevand.

Endelig har regionerne også indflydelse på, hvor erhvervsuddannelser og andre ungdomsuddannelser placeres i regionen. Og via det regionale vækstforum skaber regionen arbejdspladser i samarbejde med virksomheder.

De lokale kandidater

Der stiller ialt 358 kandidater op til regionsrådet i Region Hovedstaden fordelt på 32 kandidatlister. Der skal vælges 41 medlemmer til regionsrådet.

For nogle borgere er det væsentligt at vælge lokale kandidater til regionsrådet, der har hovedkvarter og holder møder i Hillerød.

På regionh.dk kan man finde en liste over samtlige 358 kandidater, men vi har i faktaboksen ridset op, hvilke kandidater, der kommer her fra Amager, og hvem af dem, der i forvejen sidder i regionsrådet. Listen er ikke udtømmende, da det ikke er alle, der oplyser bopælsby i opstillingslisterne.

FAKTA – KANDIDATER FRA AMAGER

Socialdemokratiet (A): Erik Rostell Gregersen, 70 år, Kastrup (medlem); Flemming Pless, 60 år, Christianshavn (medlem).

Radikale (B): Freja Lilli Wirlander, 31 år.

Konservative (C): Kenneth Gøtterup, 47 år, Dragør; Carsten Fuhr, 57 år, Tårnby; Susanne Møller, 64 år, Sundbyøster.

Socialistisk Folkeparti (F): Jens Mandrup, 40 år, Amagerbro (medlem)

Liberal Alliance (I): Asger Larsen, 64 år, Dragør.

Dansk Folkeparti (O): Finn Rudaizky, 75 år, Christianshavn; Isabella Sara Sarchar, 20 år, Ørestad; Paw Karslund, 44 år, Vestamager; Morten Dreyer, 70 år, Dragør (medlem).

Venstre (V): Martin Geertsen, 47 år, Sundbyvester (medlem); Camilla Søe, 26 år, Amagerbro; Karina Rohrberg Jessen, Sundbyvester; Jimmy Damsgård, 40 år, Tårnby; Lilli Pedersen, Dragør.

Enhedslisten (Ø): Marianne Frederik, 66 år, Sundbyøster (medlem); Mads Hauptmann Larsen.

Blandt de partier og lister, som i dag ikke har sæde i regionsrådet, er der kandidater fra Amager hos Kommunisterne (R), Fremskridtspartiet (Z), Christianialisten, Kærlighedspartiet Regnbuefolket Befri Christiania.

Valgforbund:

A, B, E (Retsforbundet), F, M (Lokallisten Rudersdal) og Å (Alternativet).

C, K (Kristendemokraterne), O og W (Borgernes Stemme).

D (Nye Borgerlige), I, V og Z.

J (Hampepartiet), Q (Feministisk Initiativ), R, Æ (Dovne Robert), Ø og Christiania-Listen.

U (Marquis de Sade), En Død Hest, Kærlighedspartiet Regnbuefolket Befri Christiania.

Kilde: www.regionh.dk